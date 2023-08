Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Mariä Himmelfahrt" geschlossen. In Südkorea fand wegen des Feiertages "Nationaler Tag der Befreiung Koreas" kein Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:56 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.478,25 -0,6% +14,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.175,75 -0,6% +34,8%

Euro-Stoxx-50 4.273,86 -1,3% +12,7%

Stoxx-50 3.930,70 -1,3% +7,6%

DAX 15.714,25 -1,2% +12,9%

FTSE 7.386,31 -1,6% +0,7%

CAC 7.244,34 -1,4% +11,9%

Nikkei-225 32.238,89 +0,6% +23,6%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 130,42 -0,82

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,61 82,51 -1,1% -0,90 +3,5%

Brent/ICE 85,49 86,21 -0,8% -0,72 +3,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,56 34,43 +6,2% +2,13 -56,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.903,66 1.908,30 -0,2% -4,65 +4,4%

Silber (Spot) 22,41 22,58 -0,7% -0,16 -6,5%

Platin (Spot) 894,30 906,50 -1,3% -12,20 -16,3%

Kupfer-Future 3,66 3,73 -1,8% -0,07 -4,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise setzen ihre Abwärtstendenz fort. Zur Begründung wird auf erneute schwache Konjunkturdaten aus China verwiesen. Die Zinssenkung der chinesischen Zentralbank hat die Stimmung der Anleger in Bezug auf die chinesische Wirtschaft nur leicht verbessert. Die neuen Daten deuten auf eine anhaltende Abschwächung hin, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag starten. Weiter belasten die Sorgen um die Konjunktur in China und möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Erneut gab es schwache Konjunkturdaten aus China, welche die bestehenden Bedenken weiter verstärken. Die überraschende Zinssenkung der chinesischen Notenbank (PBoC) konnte die Sorgen kaum verdrängen. "Obwohl die Zinssenkung völlig gerechtfertigt ist, wird sie wahrscheinlich keinen dauerhaften Nutzen haben, da es keine staatlichen Unterstützungen gibt. Die geldpolitischen Auswirkungen werden höchstwahrscheinlich neutral sein oder könnten sogar als ungünstig empfunden werden, da die politischen Entscheidungsträger beginnen, den Panikknopf zu drücken, insbesondere angesichts einer lokalen Vertrauenskrise", sagt Stephen Innes von SPI Asset Management. Vor der Startglocke in den USA können sich die Anleger dann ein Bild über den Zustand der US-Konjunktur machen - der vor allem vor dem Hintergrund des weiteren Zinskurses der US-Notenbank von besonderer Bedeutung ist. Für die Titel von D.R. Horton geht es um 2,8 Prozent nach oben. Sie profitierten davon, dass sich das Anlagevehikel Berkshire Hathaway von Anlegerlegende Warren Buffett mit 6 Millionen Aktien an dem Hausbauer beteiligt hat. Auch bei den Hausbauern Lennar (+1,8%) und NVR (+0,5%) stieg Berkshire Hathaway ein.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Juli

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

14:30 Empire State Manufacturing Index August

PROGNOSE: -1,4

zuvor: 1,1

14:30 Import- und Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

16:00 Lagerbestände Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche)

des privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwach - Eine Serie unangenehmer Konjunkturbotschaften bei gleichzeitig steigenden Zinsen verdirbt die Laune. Für Verkaufsdruck sorgte ein sprunghafter Lohnanstieg in Großbritannien. Er beschleunigte sich im Juni auf einen Rekordwert von 7,8 Prozent. Michael Hewson, Marktstratege bei CMC Markets, spricht daher von Druck auf die Bank of England, die Zinsen weiter zu erhöhen. Dies setzt auch deutsche Anleihen unter Druck und treibt die Renditen. Dazu stehen die zehnjährigen US-Renditen kurz vor einem Ausbruch nach oben. Auch die Zinssenkung in China wird als Reaktion auf eine deutliche Konjunkturabschwächung gesehen. Einige Analysten zeigten sich überrascht davon, da man von dem Land nur punktuelle Stützungsmaßnahmen für einzelne Branchen erwartet hatte. Neben der Immobilienkrise kamen nun noch weitere schwache Daten: Die Industrieproduktion legte nur um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, was deutlich weniger als der Vormonat von 4,4 Prozent war. Und auch der Einzelhandelsumsatz enttäuschte. Schwächster Sektor in Europa sind daher die Rohstoffwerte mit minus 1,7 Prozent. Hier sinkt die Hoffnung auf Nachfrage aus China weiter. Schlechte Konjunkturnachrichten kommen auch vom ZEW-Index für August. Hier brach die Einschätzung der aktuellen Lage bei den Unternehmen auf minus 71,3 ein und verschärfte damit die negative Bewertung. Die Konjunkturerwartung reduzierte ihr Minus leicht auf minus 12,3 nach minus 14,7 im Vormonat. Im Minus zeigen sich die meisten Aktien im DAX. Besonders die zinsempfindlichen Immobilien- und Technologiewerte fallen, so Vonovia um 3 Prozent und Infineon um 2,2 Prozent. Die negativen Konjunkturaussichten setzen Titel wie BASF und Bayer bis zu 2 Prozent unter Druck. Für die Titel von Marks & Spencers geht es dagegen 6,3 Prozent nach oben. Positiv werten die Analysten von Shore den Zwischenbericht. Die Aktie von Adidas gibt nur 0,2 Prozent ab und stemmt sich damit gegen den Trend. Im Handel wird auf die positiven Aussagen des japanischen Wettbewerbers Asics verwiesen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:02 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0935 +0,3% 1,0915 1,0908 +2,2%

EUR/JPY 159,13 +0,3% 158,81 158,57 +13,4%

EUR/CHF 0,9579 +0,0% 0,9577 0,9588 -3,2%

EUR/GBP 0,8603 +0,1% 0,8584 0,8613 -2,8%

USD/JPY 145,53 -0,0% 145,46 145,37 +11,0%

GBP/USD 1,2711 +0,2% 1,2708 1,2667 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,3143 +0,5% 7,2980 7,2820 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.362,80 -0,0% 29.332,20 29.481,76 +76,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,2 Prozent. Starke US-Einzelhandelsumsätze könnten den Dollar beflügeln und den Euro weiter nach unten ziehen, sagt Jens Naervig Pedersen, Direktor für Devisen- und Zinsstrategie bei Danske Bank Research. Die Gemeinschaftswährung sei am Montag unter 1,09 Dollar und damit den tiefsten Stand seit über fünf Wochen gefallen. Die Wachstumsaussichten in der Eurozone und in China scheinen sich zu verschlechtern, und es wird erwartet, dass dieses Muster den Euro weiterhin belasten wird, ergänzt der Teilnehmer.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Die Börsen in Tokio und Sydney zeigten sich von den Verlusten zu Beginn der Woche erholt, während die Tendenz an den chinesischen Aktienmärkten erneut nach unten zeigte vor dem Hintergrund neuer schwacher Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte. Dass die chinesische Notenbank (PBoC) dem Markt mit einer überraschenden Zinssenkung unter die Arme griff, könnte die Verluste aber zumindest begrenzt haben. Die Analysten der Commerzbank sprachen von einer erhöhten Dringlichkeit für die politischen Entscheidungsträger, schnell zu handeln, bevor sich das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen drastisch verschlechtere. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Asics um gut 2 Prozent, nachdem der japanische Sportausrüster seine Prognosen erhöht hatte. In Taiwan zeigten sich Foxconn Technology nach dem Quartalsbericht 0,7 Prozent leichter. Der Apple-Zulieferer hatte im wegen einer niedrigeren Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sowie Cloud- und Netzwerkprodukten weniger verdient als im Vorjahr. Zudem litt er unter der sich verlangsamenden PC-Nachfrage.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich am Dienstag erneut stabil. Während die auslaufende Berichtssiaon kaum noch Impulse für die Einzelwerte sendet, kommt mit den überraschend hohen Lohnsteigerungen in Großbritannien Druck auf die Anleihen auf. Die Marktstrategen der Commerzbank wiesen am Morgen darauf hin, dass in weiten Teilen Europas Mariä Himmelfahrt gefeiert werde und in Folge die Liquidität gering sei, so dass kleine Datenüberraschungen eine ordentliche Volatilität auslösen könnten. Der ZEW-Erwartungsindex dürfte schwach bleiben und damit die sich verschlechternden Wachstumsperspektiven für die deutsche Wirtschaft unterstreichen. Obwohl der ZEW-Index in der Regel keine großen Marktbewegungen auslöst, könnten Bundesanleihen am langen Ende dennoch profitieren.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

