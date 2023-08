Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 4.419,75 +0,1% +12,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.014,00 +0,2% +33,3%

Euro-Stoxx-50 4.259,51 +0,5% +12,3%

Stoxx-50 3.938,93 +0,4% +7,9%

DAX 15.693,36 +0,4% +12,7%

FTSE Feiertag

CAC 7.269,31 +0,5% +12,3%

Nikkei-225 32.169,99 +1,7% +23,3%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 131,94 -0,22

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,67 79,83 -0,2% -0,16 +1,7%

Brent/ICE 84,33 84,48 -0,2% -0,15 +2,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,27 34,78 +1,4% +0,49 -57,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.914,50 1.915,35 -0,0% -0,85 +5,0%

Silber (Spot) 24,20 24,23 -0,1% -0,04 +1,0%

Platin (Spot) 942,20 947,45 -0,6% -5,25 -11,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Bei den Rohstoffpreisen gibt es kaum Bewegung. Die Ölpreise geben minimal nach.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zum Auftakt in die neue Woche sieht es an den US-Börsen nach einem verhaltenen Start mit einem leicht positiven Unterton aus. Die Aussagen der wichtigen Notenbanker auf dem Symposium in Jackson Hole zum Ende der Vorwoche sind verdaut, insgesamt brachten sie kaum neue Erkenntnisse. Zum einen wird die Inflation von US-Notenbankchef Powell als weiter zu hoch wahrgenommen, zum anderen verkraftet die Wirtschaft die bereits gesehenen Zinserhöhungen gut und der Arbeitsmarkt macht einen weiter robusten Eindruck. Die Notenbank will daher weiter stark datenabhängig agieren, weshalb Marktteilnehmer denn auch direkt darauf verweisen, dass in der laufenden Woche wieder vermeintlich wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen wie u.a. Daten vom Arbeitsmarkt am Mittwoch und Freitag. Die Zinserhöhungserwartung ist nach dem Powell-Auftritt derweil etwas gestiegen, insbesondere was eine im November für möglich gehaltene Zinserhöhung betrifft, weniger bereits im September.

Allenfalls für leichten Rückenwind dürfte sorgen, dass Peking nun auch konkrete Maßnahmen zur Stützung des schwachen Aktienmarkts ergriffen hat, unter anderem eine Halbierung der Stempelsteuer. In der jüngsten Vergangenheit waren bereits diverse Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur unternommen worden, besonders des Immobiliensektors. Dessen ungeachtet wartet der Markt auf weitere Maßnahmen, wie sie von Peking wiederholt signalisiert wurden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Der Markt verdaut die Aussagen vom Notenbanker-Symposium in Jackson Hole vom vergangenen Freitag. Die Analysten der Bank of America vergleichen die Aussagen mit einem "Rorschach-Test". Jeder könne hineininterpretieren was er wolle, falken- und taubenhafte Passagen hielten sich die Balance. Dazu wurde erneut auf das datenabhängige Agieren bei künftigen Zinsentscheidungen hingewiesen. Damit rücken zunächst die Inflationsdaten aus der EU und ein wichtiges US-Preismaß am Donnerstag sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag in den Fokus. An der Börse stellt man sich vor diesem Hintergrund auf "higher for longer" bei den Leitzinsen ein. Unternehmensnachrichten sind weiter Mangelware. Gut kommen die Zahlen zum dritten Quartal des Börsenneulings Thyssenkrupp Nucera an. Der Kurs des Wasserstoffexperten steigt um 1,7 Prozent. Auftragseingang und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Dazu erwartet Nucera weitere Umsatzwachstum erwartet. Bayer zeigen sich kaum verändert. Die Forderung des Investors Artisan Partners, das Unternehmen aufzuspalten, wird im Handel als "nicht neu" bezeichnet. Zu den wenigen Aktien im Minus zählen Vonovia (-1,9%). Die SPD will den Kampf gegen steigende Mieten verschärfen und fordert einen bundesweiten Stopp von Mieterhöhungen für drei Jahre. TAG Immobilien verbilligen sich um 1,6 und LEG Immobilien um 0,6 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mo, 8:16 Fr, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0808 +0,1% 1,0816 1,0787 +1,0%

EUR/JPY 158,34 +0,1% 158,32 157,75 +12,8%

EUR/CHF 0,9552 +0,1% 0,9549 0,9548 -3,5%

EUR/GBP 0,8591 +0,1% 0,8581 0,8578 -2,9%

USD/JPY 146,51 +0,0% 146,37 146,26 +11,7%

GBP/USD 1,2579 -0,0% 1,2606 1,2575 +4,0%

USD/CNH (Offshore) 7,3031 +0,2% 7,2916 7,2958 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.947,63 -0,4% 25.953,35 25.952,34 +56,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Euro tendiert seitwärts.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fest - An den Börsen in China sorgten Erleichterungen für den Aktienhandel für Kauflaune. Dazu beruhigten sich die Sorgen über den geldpolitischen Kurs der US-NOtenbank etwas. Denn US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hält sich zwar alle Optionen offen, sprach auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole aber auch von einem bedächtigen. Die chinesischen Behörden senkten erstmals seit 2008 die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte, die Steuer wurde halbiert. Dazu soll das Tempo der Börsengänge vorübergehend verlangsamt werden. "Wir rechnen in dieser Woche mit einer deutlichen Erholung des chinesischen Aktienmarktes. Doch die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs wird der wahre Test sein", kommentierten die Marktexperten von OCBC.

Die Aktie des E-Autobauers Xpeng machte einen Satz um gut 10 Prozent, angetrieben von einer Partnerschaft mit DiDi Global. Im Fokus stand China Evergrande, denn nach 17-monatiger Pause wurde die Aktie des in schwere Schieflage geratenen Immobilienriesen erstmals wieder gehandelt. Der Kurs brach um über 81 Prozent ein. Evergrande hatte zuvor eine Halbierung des Verlusts im ersten Halbjahr auf umgerechnet 4,2 Milliarden Euro gemeldet. Seine Schulden schätzt Evergrande auf etwa 303,6 Milliarden Euro.

+++++ CREDIT +++++

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten. Die Aussagen vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sind überwiegend freundlich aufgenommen worden, was für eine leichte Einengungstendenz spricht. Jedoch ist ruht wegen des "Summer Bank Holiday" in Großbritannien das Geschäft in London, weshalb liquideste Börse fehlt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

Die zu Bayer gehörende Bluerock hat bei der Entwicklung einer Zelltherapie zur Behandlung der verbreiteten Parkinson-Erkrankung einen ersten Erfolg verzeichnet. In der klinischen Phase-I-Entwicklung wurde der primäre Endpunkt erreicht.

KONTRON

kauft von Phoenix Mecano für 22,1 Millionen Euro Hartmann und W-IE-NE-R, eine Gruppe von Herstellern robuster Computersysteme mit einem Jahresumsatz von zuletzt rund 18 Millionen Euro und einem EBITDA von etwa 3 Millionen Euro.

THYSSENKRUPP NUCERA

will sein erstes Geschäftsjahr als börsennotiertes Unternehmen netto mit einem Gewinn abschließen, wie CFO Arno Pfannschmidt sagte. Dividendenzahlungen seien auf absehbare Zeit aber nicht geplant. Das Wasserstoffunternehmen plant große Investitionen in die Expansion seines Geschäfts mit Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff, weshalb im laufenden vierten Quartal (per Ende September) mit einem operativen Verlust gerechnet wird.

2G ENERGY

Der Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen übernimmt die niederländische NRGTEQ für einen nicht genannten Kaufpreis. NRGTEQ hat sich auf Wärmepumpen mit einer thermischen Leistung von 100 bis 1.000 Kilowatt spezialisiert und macht bis zu 3 Millionen Euro Jahresumsatz.

GALERIA

will dem neuen CEO Olivier Van den Bossche zufolge mehr Arbeitskräfte nur saisonal einstellen und die Beschäftigung flexibel hoch- und herunterfahren.

3M

und Klägeranwälte stehen mehreren Informanten zufolge kurz vor einer Einigung, mit der Hunderttausende von Klagen von Veteranen beigelegt würden. Diese werfen dem US-Konzern und einer Tochtergesellschaft vor, dass deren Ohrstöpsel sie nicht vor Hörverlust geschützt haben. Nach den diskutierten Bedingungen würde 3M etwa 5,5 Milliarden Dollar zahlen.

BYD ELECTRONIC

will vom US-Unternehmen Jabil für fast 2,2 Milliarden US-Dollar dessen Elektronik-Produktionsgeschäft erwerben.

FOXCONN

Der milliardenschwere Gründer des iPhone-Auftragsfertigers hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl in Taiwan im Januar 2024 erklärt.

