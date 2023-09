Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.458,50 -0,3% +13,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.304,25 -0,6% +35,9%

Euro-Stoxx-50 4.237,66 -0,0% +11,7%

Stoxx-50 3.945,80 +0,2% +8,1%

DAX 15.748,92 +0,0% +13,1%

FTSE 7.450,07 +0,3% -0,3%

CAC 7.216,16 +0,3% +11,5%

Nikkei-225 32.991,08 -0,8% +26,4%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 130,78 +0,26 -2,02

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,08 87,54 -0,5% -0,46 +11,2%

Brent/ICE 90,09 90,60 -0,6% -0,51 +9,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,40 31,08 +4,2% +1,32 -61,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,92 1.916,71 +0,3% +5,21 +5,4%

Silber (Spot) 23,03 23,23 -0,8% -0,19 -3,9%

Platin (Spot) 907,25 913,50 -0,7% -6,25 -15,1%

Kupfer-Future 3,73 3,76 -1,0% -0,04 -2,5%

Die Ölpreise geben nach der jüngsten kräftigen Aufschlägen etwas nach. Zuletzt hatten Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen verlängern wollen, die Preise nach oben getrieben.

Die Wall Street dürfte mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,2 Prozent nach. Damit dürfte sich die Abwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen. Zuletzt hatten besser ausgefallene US-Konjunkturdaten wieder Sorgen vor einer falkenhafteren Zinspolitik der US-Notenbank geschürt und die Marktzinsen nach oben getrieben. Hinzu kamen deutlich gestiegene Ölpreise und damit verbundene Inflationsängste. Westrock legen vorbörslich um 9,9 Prozent zu. Der US-Pappe- und Verpackungshersteller und die europäische Smurfit Kappa erörtern die Bedingungen eines Zusammenschlusses, wodurch ein neues Unternehmen mit einem Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar geschaffen würde. Blackberry büßen 11,6 Prozent ein. Das Unternehmen hatte für das zweite Quartal einen vorläufigen Umsatz gemeldet, der unter den Erwartungen der Wall Street lag. Dazu senkte der Anbieter von Sicherheitssoftware seine Erwartung für die Internet der Dinge-Umsätze.

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 228.000

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,4% gg Vq

1. Veröff.: +3,7% gg Vq

1. Quartal: -1,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,9% gg Vq

1. Veröff.: +1,6% gg Vq

1. Quartal: +3,3% gg Vq

16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

Nach einem Start im Minus notieren die europäischen Aktienmärkte knapp im Plus. Der DAX profitiert dabei vom Plus des Schwergewichtes Airbus. Kasse gemacht wird dagegen bei den Technologietiteln, auch weil Apple zwischen die Fronten in den Konflikten zwischen den USA und China gerät. China soll Staatsangestellten die Nutzung von iPhones während der Arbeitszeit untersagt haben. In Europa notiert der Sektor der technologiewerte 1 Prozent im Minus. Mit dem kräftigen Ölpreisanstieg der vergangenen Tage lässt zudem die Hoffnung nach, dass die Inflationsraten nachhaltig fallen und damit die Geldpolitik bald vor einer Wende steht. Eine mögliche Fusion mit Westrock wird an der Börse leicht negativ für die Aktie von Smurfit Kappa (-1,6%) gesehen. Die europäische Smurfit Kappa und der US-Pappe- und Verpackungshersteller Westrock erörtern die Bedingungen eines Zusammenschlusses, wodurch ein neues Unternehmen mit einem Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar geschaffen würde. Renault liegen mit einem Plus von 0,8 Prozent fest im Markt. Händler sehen zwei Treiber: Zum einen hat Renault nun ein Mandat für den Aktienrückkauf vergeben. Zum anderen stützt weiterhin der geplante Börsengang der Elektrofahrzeugsparte die Stimmung. Direct Line springen um 13 Prozent. Der britische Versicherer verkauft das Geschäft mit vermittelten Gewerbeversicherungen für bis zu 550 Millionen Pfund an Intact Financial. Positiv kommen die neuen strategischen Ziele des französischen Rückversicherers Scor (+3,4%) an. MTU steigen um 1,8 Prozent. Kepler Cheuvreux soll die Aktie hochgestuft haben. Bei Airbus (+1,7%) kommen Daten zu Flugzeugauslieferungen und -bestellungen gut an.

zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0711 -0,1% 1,0724 1,0710 +0,1%

EUR/JPY 157,88 -0,3% 158,16 158,06 +12,5%

EUR/CHF 0,9557 +0,0% 0,9560 0,9565 -3,4%

EUR/GBP 0,8592 +0,2% 0,8575 0,8570 -2,9%

USD/JPY 147,39 -0,2% 147,48 147,58 +12,4%

GBP/USD 1,2467 -0,3% 1,2506 1,2496 +3,1%

USD/CNH (Offshore) 7,3382 +0,2% 7,3296 7,3200 +5,9%

Bitcoin

BTC/USD 25.742,19 +0,1% 25.758,33 25.587,64 +55,1%

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar moderat fester. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Der Euro bleibt laut Unicredit angesichts schlechter Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und trotz der Möglichkeit einer Zinserhöhung durch die EZB am kommenden Donnerstag gedrückt.

Leichter - Das Umfeld für Aktien bleibt ungünstig, insbesondere auf der Zinsseite. Dazu kamen aus dem für die Weltkonjunktur wichtigen China weiter eher maue Daten. Exporte und Importe sind im August deutlich gesunken, wenn auch nicht so stark, wie Ökonomen befürchtet hatten. China ist für das Rohstoffland Australien der wichtigste Abnehmer, so dass hier die gesunkenen Importe besonders kritisch gesehen werden. Stark belastend wirkte das Minus von 5,2 Prozent bei der Aktie des Rohstoffriesen BHP. Das Papier wurde ex Dividende gehandelt. Immobilienaktien in Hongkong zeigten sich mit deutlicheren Verlusten, nachdem sie am Vortag noch stark davon profitiert hatten, dass Peking neue Unterstützungsmaßnahmen für die Branche beschlossen hatte. China Vanke verloren 3,0, Longfor 2,7 und Country Garden 7,4 Prozent. Extrem volatil ging es bei China Evergrande zu. In Seoul verlor die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek 6,1 Prozent. Apple hatten an der Wall Street rund 3,5 Prozent eingebüßt. HD Hyundai verteuerten sich um 5,5 Prozent unmittelbar vor einem Treffen der Führungsspitze des Unternehmens mit dem Chef von Saudi-Arabiens wichtigstem Ölunternehmen. Dabei soll es um Geschäftspartnerschaften gehen.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen treten am Donnerstag auf der Stelle. Damit setzt sich auch die mittelfristige Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort. "Trotzdem bleibt die Lage labil", meint ein Marktteilnehmer. Während sich die Konjunkturdaten weltweit verschlechterten, stiegen die Renditen am langen Ende weiter. Damit nähmen die Risiken aus dem Umfeld tendenziell zu.

ALLIANZ

hat Details vorgestellt, mit dem die in der Kapitalanlage und im Versicherungsgeschäft assoziierten Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) schrittweise bis 2050 auf Netto-Null verringert werden sollen. Die THG-Emissionen aus dem Geschäftsbetrieb sollen bereits bis 2030 auf Netto-Null gestellt sein, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

BRENNTAG

übernimmt das operative Geschäft der südafrikanischen Chemgrit Group. Das Unternehmen sei ein unabhängiges Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und dabei marktführend bei Personal-Care-Chemikalien im Heimatland, teilte Brenntag in Essen mit. Weitere Lieferschwerpunkte von Chemgrit seien Food & Nutrition und Material Science. Angaben zum Kaufpreis machte Brenntag nicht.

SAP

verstärkt sich mit dem Bonner Startup LeanIX, dass sich auf Software-Management spezialisiert hat. Die Technologie von LeanIX ermögliche Unternehmen, ihren gesamten Softwarebestand zu visualisieren, veraltete Anwendungen zu identifizieren und einen Zielzustand festzulegen, heißt es in der Mitteilung von SAP. Sie ergänze die Optionen der 2021 gekauften Signavio mit dessen Software für sogenanntes Business Process Management.

COMPUGROUP

hat seine Konzern-Prognose auf dem Kapitalmarkttag bekräftigt. Demnach strebt das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen im laufenden Jahr unverändert ein organisches Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und ein bereinigtes EBITDA zwischen 260 und 300 Millionen Euro. Auch die Mittelfristziele haben weiterhin Bestand: So soll das jährliche organische Wachstum von 2021 bis 2025 im Durchschnitt bei mehr als 5 Prozent liegen. Die bereinigte EBITDA-Rendite soll ungefähr 27 Prozent erreichen. Wachstumstreiber bleibt die Digitalisierung in Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken.

SCHAEFFLER

