+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Ehrung der Alten" geschlossen.

+++++ INDEXÄNDERUNG +++++

Zum Handelsbeginn wurden folgende Indexänderungen in der DAX-Familie und den beiden großen europäischen 50er Indizes wirksam:

+ MDAX

AUFNAHME

- United Internet

ENTNAHME

- Krones

+ TecDAX

AUFNAHME

- Energiekontor

ENTNAHME

- Eckert & Ziegler

+ SDAX

AUFNAHME

- Thyssenkrupp Nucera

- Ionos

ENTNAHME

- United Internet

- Basler

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Ferrari

- Saint-Gobain

ENTNAHME

- CRH

- Vonovia

+ STOXX-50

AUFNAHME

- ING

- Munich Re

ENTNAHME

- Adyen

- Kering

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.55 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

Euro-Stoxx-50 4.263,65 -0,7% +12,4%

Stoxx-50 4.000,32 -0,5% +9,5%

DAX 15.809,13 -0,5% +13,5%

FTSE 7.686,56 -0,3% +3,5%

CAC 7.308,82 -0,9% +12,9%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 130,05 -0,22 -2,75

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,50 90,77 +0,8% +0,73 +16,8%

Brent/ICE 94,44 93,93 +0,5% +0,51 +15,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,75 36,48 -2,0% -0,73 -55,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.927,03 1.923,83 +0,2% +3,20 +5,7%

Silber (Spot) 23,21 23,04 +0,7% +0,17 -3,2%

Platin (Spot) 938,35 930,80 +0,8% +7,55 -12,1%

Kupfer-Future 3,77 3,77 -0,1% -0,00 -1,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Leicht im Plus werden die Aktien an der Wall Street am Montag zum Start erwartet. Es dominiert aber Vorsicht, da die Anleiherenditen steigen und die Teilnehmer auf die Aussagen der Fed am Mittwoch warten. Die Zehnjahresrenditen bewegen sich wieder in Richtung 16-Jahres-Hoch. Zudem notieren die US-Rohöl-Futures so hoch wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr. Die Produktionskürzungen Saudi-Arabiens und Russlands tun ihre Wirkung, heißt es am Markt.

Die Aktie von Walt Disney notiert 0,6 Prozent im Plus. Chief Information Officer Diane Jurgens hat das Unternehmen verlassen, berichtete das Wall Street Journal. Jurgens' Weggang ist der zweite Abgang einer Führungskraft innerhalb von drei Monaten, nachdem Finanzchefin Christine McCarthy im Juni aus gesundheitlichen Gründen das Unternehmen verlassen hat. Die Aktie von MariaDB stieg am späten Freitag um 10,8 Prozent. Die Risikokapitalgesellschaft Runa Capital hat ein Angebot zur Übernahme des Datenbank-Unternehmens für 56 Cents je Aktie in bar abgegeben. Das Angebot stelle einen Aufschlag von rund 24 Prozent auf den Schlusskurs vom 13. September dar, so das Unternehmen. Five Point Holdings (+14,2%) hat Kim Tobler zum Finanzchef ernannt. Das Unternehmen sagte, dass Tobler seit 2016 als Vice President für Treasury and Tax für Five Point tätig war.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - Die die Lage bleibt angesichts hoher Ölpreise und der damit einhergehenden Sorge einer weiterhin hohen Inflation und wieder leicht steigender Renditen am langen Ende labil. Viele Marktteilnehmer dürften sich wegen der im Wochenverlauf anstehenden diversen geldpolitischen Entscheidungen erst einmal bedeckt halten. Anders als die EZB dürfte die US-Notenbank stillhalten und die Leitzinsen unverändert lassen, so die feste Erwartung am Markt. Nach einer Umsatzwarnung geht es für Nordic Semiconductor an der Börse Oslo um 12 Prozent nach unten.Der Sektor-Index der europäischen Technologiewerte verliert 1,3 Prozent und gehört damit zu den großen Verlierern des Tages. Eine Umsatz- und Margenwarnung des Werbe- und Marketingsdienstleisters S4 Capital lässt die Aktie zu Wochenbeginn um über 24 Prozent einbrechen. Die Branche leidet unter der Ausgabenzurückhaltung der Kunden angesichts des schwachen Konsumklimas. WPP verlieren 2,1, JCDecaux 1,6 und Publicis 1,6 Prozent. Mit Abschlägen von mehr als 9 Prozent quittieren die Anleger den Strategieplan der Societe Generale. Für die Aktie der BNP Paribas geht es um knapp 2 Prozent nach unten. Schott Pharma hat derweil weitere Details zum Börsengang bekanntgegeben. Die Aktien werden in der Bookbuildingsspanne 24,50 bis 28,50 Euro angeboten und können von Dienstag bis zum Mittwoch nächster Woche gezeichnet werden.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Fr, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0671 +0,1% 1,0676 1,0675 -0,3%

EUR/JPY 157,55 -0,0% 157,54 157,76 +12,3%

EUR/CHF 0,9559 -0,1% 0,9565 0,9563 -3,4%

EUR/GBP 0,8601 -0,1% 0,8607 0,8607 -2,8%

USD/JPY 147,64 -0,1% 147,57 147,80 +12,6%

GBP/USD 1,2406 +0,2% 1,2403 1,2403 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2975 +0,3% 7,2850 7,2762 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.109,17 +2,3% 26.690,42 26.271,40 +63,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend schwächer - Von den US-Börsen kamen schwache Vorgaben. Dort hatte unter anderem der Streik in der US-Autoindustrie die Stimmung gedrückt. Die Blicke richteten sich bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank zur Wochenmitte, hieß es im Handel. Die Anleger dürften sich zunehmend zurückhalten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 1,1 Prozent zurück. Schanghai (+0,3%) widersetzte sich der Abwärtstendenz. In China hatten zuletzt insbesondere Zinssenkungen der People's Bank of China die Stimmung etwas aufgehellt. Einmal mehr extrem volatil ging es bei der Aktien des Krisen-Immobilienunternehmens Evergrande zu. Nach einem Absturz um 25 Prozent im Frühhandel lag der Kurs zuletzt 1,6 Prozent im Minus. Behörden hatten am Samstag mitgeteilt, dass Mitarbeitern der Finanztochter Evergrande Wealth Management festgenommen worden seien. An der Börse in Seoul gab der Kospi 1,0 Prozent nach. Chipaktien litten unter Sorgen über eine langsame Nachfrageerholung nach Berichten, dass die taiwanische TSMC die Auslieferung von Chipanlagen verzögert. Die Aktie des Chipausrüster Hanmi Semiconductor fiel um 7,0 Prozent, während SK Hynix und Samsung Electronics 2,5 bzw. 2,8 Prozent nachgaben. In Sydney schloss die Börse 0,7 Prozent im Minus. Technologiewerte führten die Rückgänge an und spiegelten die schwache Entwicklung des Sektors in den USA wider.

+++++ CREDIT +++++

Die kleine Einengungsrally nach der EZB-Sitzung hat sich als Strohfeuer entpuppt. Seit Freitagmittag geht es mit den Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten wieder nach oben. "Der Glaube an ein 'Soft Landing' könnte sich als Irrtum erweisen", heißt es beim Vermögensverwalter Feri. "Die Historie kennt kein Beispiel, bei dem es gelungen ist, die Wirtschaft nach einer Hochinflationsphase so kontrolliert herunterzufahren, dass die Inflation eingedämmt werden konnte, ohne gleichzeitig eine schwere Rezession auszulösen", so das Haus.

Außerhalb der USA seien die Zahlen bereits zumeist sehr schwach, in den USA seien sie zwar noch robust; "allerdings ist die Zinsstraffung noch nicht vollständig in der Realwirtschaft angekommen, die negativen Effekte dürften erst 2024 zum Tragen kommen. Sollte sich die bisherige Zinsstraffung als nicht ausreichend erweisen - was man erst mit deutlicher Verspätung feststellen könne - drohe sogar eine zweite Inflationswelle.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

Zwei Jahre nach der Übernahme durch Bayer erprobt die kalifornische Biotech-Firma Vividion Therapeutics einen ersten Ansatz für ein mögliches Krebsmedikament am Menschen. In einer klinische Phase-I-Studie wird ein Aktivator für einen spezifischen Signalweg (KEAP1-NRF2) mit dem Ziel auf metastasierte oder inoperable soliden Tumore an einer Patientengruppe untersucht, die wie das Unternehmen und der Mutterkonzern gemeinsam mitteilten.

1&1

Als vierter Handynetzbetreiber in Deutschland will sich 1&1 etablieren - doch noch lässt das Mobilfunknetz des Unternehmens aus Montabaur auf sich warten. Wie 1&1 am Montag mitteilte, verschiebt sich der zuletzt für September angepeilte Start nun auf Dezember. Hintergrund ist demnach, dass noch eine für November erwartete Entscheidung der Bundesnetzagentur aussteht. Dabei geht es um die gleichzeitige Bereitstellung von 5G-Tarifen des neuen 1&1-Roamingpartners Vodafone und von 4G-Diensten im eigenen Netz.

AROUNDTOWN

Der österreichische Bauunternehmer und Investor Georg Stumpf steigt beim Gewerbeimmobilienunternehmen Aroundtown ein. Stumpf hat sich 10,04 Prozent an dem luxemburgischen Unternehmen gesichert, wie es in einer Stimmrechtsmitteilung vom Sonntag heißt. Derzeit hält der Milliardär 0,93 Prozent an Aroundtown; bis Ende Mai nächsten Jahres kann er weitere 140 Millionen Aktien oder 9,1 Prozent zukaufen. Wer der Verkäufer ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

MISTER SPEX

ernennt Stephan Schulz-Gohritz zum neuen Chief Financial Officer. Schulz-Gohritz werde zum 1. Januar 2024 neuer CFO und Mitglied des Vorstands, teilte der Konzern mit. Derzeit ist Schulz-Gohritz noch CFO und Mitglied des Vorstands bei Biotronik. Aktuell besteht der Vorstand von Mister Spex aus zwei Mitgliedern.

SCHOTT PHARMA

