+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea ruht das Geschäft wegen des andauernden Erntedankfestes, ebenso in Schanghai ("Goldene Woche").

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der sogenannten Goldenen Woche weiter geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:34) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.309,75 -0,3% +8,7%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.917,00 -0,5% +31,1%

Euro-Stoxx-50 4.112,97 -0,6% +8,4%

Stoxx-50 3.872,41 -0,4% +6,0%

DAX 15.141,66 -0,7% +8,8%

FTSE 7.509,48 -0,0% +0,8%

CAC 7.020,71 -0,7% +8,5%

Nikkei-225 31.237,94 -1,6% +19,7%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 127,32 -0,40 -5,48

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,44 88,82 -0,4% -0,38 +13,7%

Brent/ICE 90,16 90,71 -0,6% -0,55 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.825,28 1.827,98 -0,1% -2,70 +0,1%

Silber (Spot) 21,03 21,08 -0,2% -0,04 -12,3%

Platin (Spot) 879,93 882,00 -0,2% -2,08 -17,6%

Kupfer-Future 3,62 3,63 -0,5% -0,02 -5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach dem deutlicheren Rückgang am Vortag kommen die Ölpreise am Dienstag weiter zurück, allerdings nur noch leicht.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Für den Start am Dienstag an den US-Börsen sieht es nach wenig veränderten Indizes aus. Die Zinsen sind weiter das dominierende Thema. Für den Aktienmarkt bedeutet das derzeit, dass starke Konjunkturdaten eher ungünstig sind, weil sie für eine Beibehaltung oder sogar Verschärfung des geldpolitischen Straffungskurses der US-Notenbank sprechen. Im Blick dürften die Akteure am Berichtstag die anstehenden Daten zu neuen Stellenangeboten und zur Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt haben. Die sogenannten JOLTS-Daten geben damit Aufschluss über das Defizit oder das Überangebot an Arbeitskräften. Sollten sie robust ausfallen, könnten sie wieder für Auftrieb bei den Zinsen sorgen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwächer - Auch am Dienstag dominieren Verkäufe das Geschehen vor dem Hintergrund weiter steigender Renditen am Anleihemarkt. Unter Druck stehen besonders zinsempfindliche Branchen, der Stoxx-Subindex der Versorger fällt um 2,7 Prozent. Die Rendite der 10-jährigen Treasuries hat mittlerweile 4,72 Prozent erreicht, sie liegt bereits seit einigen Tagen auf dem höchsten Niveau seit 2007. In Deutschland liegt sie mit 2,94 Prozent auf einem Zwölfjahreshoch. Sollte der Bericht über die offenen Stellen in den USA ("JOLTS") am Nachmittag höher als erwartet ausfallen, könnte es weiteren Verkaufsdruck bei den Anleihen geben, heißt es im Handel. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte am Morgen, die EZB habe den Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen. Für eine Rückkehr zu Preisstabilität brauche es geringere Lohnzuwächse. Zalando verlieren 3,9 Prozent, nachdem der britische Wettbewerber Boohoo (-10,2%) den Ausblick gesenkt hat. Deutsche Konsum Reit brechen bei dünnen Umsätzen um 16 Prozent ein. Hier belastet, dass die bis zum 30. September 2023 geplante Rückzahlung eines Darlehens der Hauptgesellschafterin Obotritia Capital KGaA bislang nicht erfolgt ist.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo, 18:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0475 -0,0% 1,0467 1,0495 -2,1%

EUR/JPY 157,10 +0,0% 156,88 157,23 +11,9%

EUR/CHF 0,9670 +0,5% 0,9623 0,9636 -2,3%

EUR/GBP 0,8683 +0,2% 0,8672 0,8659 -1,9%

USD/JPY 149,96 +0,1% 149,86 149,81 +14,4%

GBP/USD 1,2063 -0,2% 1,2070 1,2120 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3272 +0,1% 7,3230 7,3191 +5,8%

Bitcoin

BTC/USD 27.502,18 +0,0% 27.590,93 28.067,20 +65,7%

Nach dem deutlichen Rückgang auf unter 1,05 Dollar vor dem Hintergrund stark gestiegener US-Marktinsen, zeigt sich der Euro am Dienstag einigermaßen stabilisiert. Der Dollarindex legt um knapp 0,2 Prozent weiter zu. Der Yen präsentiert sich einmal mehr kaum beeindruckt von der wiederholten Aussage des japanischen Finanzministers Shunichi Suzuki, dass die Regierung am Devisenmarkt zugunsten des Yen intervenieren werde, sollte dieser zu sehr abwerten. Mit 149,87 je Dollar liegt der Yen praktisch weiter auf Jahrestief, aber unter der 150er Marke, an der Japan vor rund einem Jahr tatsächlich interveniert hatte.

Die Lira zeigt sich leichter, nachdem sich die Inflation in der Türkei im September weiter beschleunigt hat, was darauf hindeutet, dass das Land die bereits hohen Zinssätze weiter anheben muss, um den zügellosen Preisanstieg zu bremsen. Der Verbraucherpreisindex stieg mit einer Jahresrate von 61,5 Prozent.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Sehr schwach - Auf der Stimmung lastete der neuerliche deutliche Anstieg der US-Anleiherenditen nach besser als erwartet ausgefallenen neuen US-Konjunkturdaten. Für keine Entlastung sorgte, dass die australische Notenbank den Leitzins wie erwartet unverändert ließ, zumal sie sich die Möglichkeit offen ließ, die Geldpolitik weiter zu straffen, um die Inflation einzudämmen. In Hongkong drückten die gestiegenen Marktzinsen auf Immobilienwerte wie Country Garden (-3,3%) und New World Development (-5,6%) und das obwohl die Aktie des finanziell schwer angeschlagenen Immobilienriesen China Evergrande nach der Wiederaufnahme des Handels um 20 Prozent nach oben schoss. Evergrande hatte die Wiederaufnahme beantragt und betont, dass der Betrieb des Unternehmens normal verlaufe. Verkauft wurden in der ganzen Region Aktien des Energie- und Rohstoffsektors, nachdem die Ölpreise am Vortag kräftig gefallen waren.

+++++ CREDIT +++++

Nachdem sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen zuletzt etwas entspannten, geht es am Dienstag deutlicher nach oben. Als belastend wird gesehen, dass es für die Marktzinsen dies- wie jenseits des Atlantiks weiter nach oben geht.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

VOLKSWAGEN

Die Softwaretochter Cariad verpflichtet den ehemaligen Rivian- und Tesla-Manager Sanjay Lal, um die Entwicklung von Technologien für Digitalisierung und Elektrifizierung zu beschleunigen.

ASTRAZENECA

legt US-Produkthaftungsklagen durch Zahlung von 425 Millionen Dollar außergerichtlich bei.

ELI LILLY

kauft für 1,4 Milliarden Dollar die Gesellschaft Point Biopharma Global. Damit will Eli Lilly die Fähigkeiten im Bereich der Radioligand-Therapien der nächsten Generation ausweiten. Je Aktie zahlt Eli Lilly 12,50 Dollar, was einen Aufschlag von 87 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag bei 6,68 Dollar entspricht.

GENERAL MOTORS / FORD,

Die beiden der insgesamt drei von den Streiks der United Auto Workers (UAW) betroffenen Automobilhersteller, haben weitere Entlassungen von Beschäftigten in Werken angekündigt, die nicht direkt von den Streiks betroffen sind.

META

will offenbar die Einführung eines Abonnements für die werbefreie Nutzung von Instagram und Facebook in Europa einführen.

MICRON TECHNOLOGY

Die japanische Regierung will das Speicherchip-Projekt von Micron Technology in Hiroshima mit mehr als 1 Milliarde Dollar unterstützen.

SANOFI

und die Johnson-Johnson-Sparte Janssen Pharmaceuticals haben eine Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für einen Impfstoffkandidaten gegen extraintestinale pathogene Escherichia coli geschlossen. Sanofi wird an den Impfstoffentwickler Janssen eine Vorauszahlung von 175 Millionen Dollar leisten, gefolgt von Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Vermarktung.

SIKA

schraubt im Rahmen der neuen Wachstumsstrategie 2028 die mittelfristigen Gewinnziele hoch. Das jährliche Wachstumsziel in Lokalwährung wird auf 6 bis 9 (zuvor 6 bis 8) Prozent und das Profitabilitätsziel auf eine EBITDA-Marge von 20 bis 23 (2022: rund 19) Prozent angehoben. Ferner hält Sika am Ziel fest, einen operativen freien Cashflow von mehr als 10 Prozent des Nettoumsatzes zu erreichen.

WEWORK

hält fällige Zinszahlungen zurück - 37,3 Millionen Dollar in bar und 57,9 Millionen Dollar in Form von Sachleistungen an Kreditgeber für verschiedene Schuldverschreibungen , wie Wework mitteilte. Wework hat eine 30-tägige Nachfrist zur Zahlung.

