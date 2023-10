Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Triebwerkhersteller MTU Aero wird im dritten Quartal weiter gewachsen sein. Investoren müssen jedoch noch den Schock nach den Triebwerksproblemen verdauen, der den Aktienkurs des DAX-Konzerns deutlich gedrückt hat. Auf dieses Thema werden Anleger und Analysten deshalb besonders achten. Im September hatte MTU den Markt mit der Ankündigung geschockt, wegen der Inspektionen von Pratt & Whitney-Triebwerken mit erheblichen Belastungen zu rechnen. Alleine für das laufende Jahr hatte der Konzern diese mit rund 1 Milliarde Euro beim berichteten Umsatz und berichteten EBIT beziffert. Investoren fragen sich, ob MTU weitere Details zu den jüngsten Entwicklungen rund um die Triebwerksprobleme liefern könne.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22

Umsatz bereinigt 1.533 +14% 18 1.349

EBIT bereinigt 189 +20% 18 158

EBIT-Marge bereinigt 12,3 -- -- 11,7

Ergebnis nach Steuern bereinigt 136 +20% 18 113

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,54 +20% 18 2,11

Free Cashflow 73 +40% 18 52

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 3Q (14:00 PK)

07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q (14:30 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 1H

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Detailliertes Ergebnis und Ausblick

10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 3Q

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

15:00 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Oktober

PROGNOSE: 83

zuvor: 83

- ES

09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj

2. Quartal: +0,5% gg Vq/+2,2% gg Vj

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,9% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 63,0

1. Umfrage: 63,0

zuvor: 68,1

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.824,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.181,25 +0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.312,75 +0,8%

Nikkei-225 30.988,26 +1,3%

Schanghai-Composite 2.998,79 +0,4%

Hang-Seng-Index 17.213,39 +1,0%

+/- Ticks

Bund -Future 128,78% +7

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.731,05 -1,1%

DAX-Future 14.763,00 -1,1%

XDAX 14.683,54 -1,0%

MDAX 23.796,75 -0,9%

TecDAX 2.834,32 -0,3%

EuroStoxx50 4.049,40 -0,6%

Stoxx50 3.834,68 -0,7%

Dow-Jones 32.784,30 -0,8%

S&P-500-Index 4.137,23 -1,2%

Nasdaq-Comp. 12.595,61 -1,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,71% +76

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Wochenschluss zunächst leicht höher erwartet. Etwas Entspannung kommt von den Anleihen, die seit der Zinsentscheidung der EZB am Vortag leicht zulegen. Damit kommt von dieser Seite kein Abgabedruck für Aktien auf. Ob der DAX seine Verlustserie weiter ausbaut, bleibt derweil abzuwarten. Von daher bleibt es spannend. Dass am Freitag Anleger groß zum Kaufen an die Börse drängen, war die vergangenen Wochen nicht zu sehen. Das Wochenende mit dem Schlagzeilenrisiko mit dem Krieg im Nahen Osten mahnt zur Zurückhaltung. Von daher dürfte eine mögliche Erholung an der Börse überschaubar ausfallen.

Rückblick: Leichter - Von den Tagestiefs erholten sich die Märkte etwas, der positive Impuls kam mit einem äußerst starken US-BIP. Derweil hat die EZB wie erwartet die Zinsen nicht weiter angehoben. Der Sektor der Automobilwerte stellte mit einem Abschlag von 2,4 Prozent den größten Verlierer im Stoxx-50, hier brachen Volvo Car nach Zahlen um 9,5 Prozent ein. Die Drittquartalszahlen von Carrefour (+4,7%) sind nach Einschätzung der Citigroup im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Positiv hoben die Analysten die Bestätigung der Ziele für das laufende Jahr hervor. Die BNP Paribas (-2,6%) hat im dritten Quartal trotz höherer Einnahmen weniger verdient und dabei unter steigenden Kosten gelitten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Den Aufreger des Tages lieferte Siemens Energy mit einem Absturz um 35 Prozent. Das Unternehmen verhandelt mit dem Bund über staatliche Bürgschaften. Die Aktie des Großaktionärs Siemens (-4,5%) wurde in Sippenhaft genommen. Zudem belastete die Schwäche der Aktie von Mercedes-Benz (-5,8%). Die dort gesehene Renditeschwäche im Premiumsegment drückte auch die Aktien der Wettbewerber wie Porsche AG (-3,5%) und BMW (-3,0%). Rheinmetall (+1,6%) hat für das dritte Quartal leicht über den Erwartungen ausgefallene Geschäftszahlen veröffentlicht. Hellofresh brachen 10,3 Prozent ein, nachdem der Kochboxenversender im dritten Quartal operativ etwas weniger verdient und einen leichten Margenrückgang verbucht hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Hypoport-Aktien reagierten mit Abgaben von über 11 Prozent auf die Drittquartalszahlen und die gesenkte Prognose des Finanzdienstleisters. Covestro zeigten sich behauptet, nachdem der Konzern sein laufendes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgebrochen hatte. Global Fashion fielen um 7,7 Prozent. Der Online-Modehändler hatte schwache vorläufige Drittquartalszahlen veröffentlicht und dabei die Jahresziele gesenkt.

USA - AKTIEN

Schwächer - Unerwartet starke Konjunkturdaten belegten zwar die Robustheit der US-Ökonomie, doch gab es Zweifel an der Nachhaltigkeit des Wachstums. Dazu verunsicherten neue enttäuschende Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Teilnehmer hofften auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft trotz hoher Zinsen, nachdem das BIP im dritten Quartal auf Jahressicht um satte 4,9 Prozent gewachsen war. Auch der Auftragseingang fiel stärker aus als erwartet, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren dagegen etwas höher als prognostiziert, blieben aber auf niedrigem Niveau. Es gab Stimmen, die den Aufschwung im Sommer lediglich für einen saisonbedingten Ausreißer hielten. Darauf deuteten pessimistische Ausblicke einiger großer Unternehmen. Meta (-3,7%) hat im dritten Quartal von einem starken Zuwachs bei digitaler Werbung profitiert. Doch Finanzchefin Susan Li warnte, dass dem Unternehmen im vierten Quartal geringere Werbeausgaben zu schaffen machten. IBM (+4,9%) hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Für Ford ging es um 1,6 Prozent abwärts. Die US-Autogewerkschaft UAW hat eine Einigung mit dem Auto-Konzern erzielt. Analysten sahen den Gewinn von Ford nicht zuletzt deshalb eher am unteren Rand des Prognosekorridors. Bereinigter Gewinn und der Umsatz von Mattel (-7,6%) übertrafen die Schätzungen, aber das Unternehmen behielt seine Jahresumsatzprognose lediglich bei. Bei Merck & Co (+1,9%) fiel der Gewinn höher aus als von Analysten erwartet. Für UPS ging es um 5,9 Prozent abwärts, nachdem die Umsatzerwartungen verfehlt und die Prognose gesenkt worden war. Linde (+1,6%) hat seinen Gewinn abermals gesteigert und die Jahresprognose erneut erhöht. Bei Align Technolgy (-25%) verfehlten Umsatz und Gewinn die Prognosen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,05 -9,5 5,14 62,6

5 Jahre 4,80 -13,2 4,93 79,9

7 Jahre 4,87 -11,4 4,99 90,2

10 Jahre 4,85 -11,4 4,96 96,6

30 Jahre 4,99 -9,9 5,09 101,9

Die Anleiherenditen gaben im Gefolge der etwas schwächeren Jobdaten nach. Auch dürfte das hohe Renditeniveau Gelegenheitskäufer angelockt haben. Im Tageshoch war die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bis auf wenige Basispunkte Richtung 5 Prozent gestiegen. Damit blieben die Kreditkosten knapp unter dem 16-Jahreshoch, wobei die US-Wirtschaft die hohen Zinsen kaum beschadet überstanden zu haben scheint.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 27, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)