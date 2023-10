Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.02 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.194,75 +0,2% +5,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.428,25 +0,1% +26,8%

Euro-Stoxx-50 4.067,70 +1,0% +7,2%

Stoxx-50 3.821,17 +0,5% +4,6%

DAX 14.803,82 +0,6% +6,3%

FTSE 7.363,79 +0,5% -1,7%

CAC 6.895,68 +1,0% +6,5%

Nikkei-225 30.858,85 +0,5% +18,3%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 129,29% +0,55 -3,51

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,77 -0,05 +0,20

US-Rendite 10 J. 4,82 -0,07 +0,94

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,13 82,31 +1,0% +0,82 +7,5%

Brent/ICE 88,24 87,45 +0,9% +0,79 +8,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,6 51,00 -2,7% -1,40 -44,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.999,25 1.995,10 +0,2% +4,15 +9,6%

Silber (Spot) 23,19 23,30 -0,5% -0,11 -3,2%

Platin (Spot) 941,95 934,60 +0,8% +7,35 -11,8%

Kupfer-Future 3,67 3,66 +0,2% +0,01 -3,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Rally des Vortages dürfte die Wall Street am Dienstag noch eine Schippe drauflegen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Deutlich sinkende US-Renditen am Rentenmarkt verleihen den Aktienkursen Rückenwind. Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen begründen Händler mit Umschichtungen aus japanischen Anleihen. Die japanische Notenbank hatte an ihrem kurzfristigen Zinsziel von minus 0,1 Prozent festgehalten, die Zinsdifferenz spricht gegen japanische Anleihen. Von der US-Notenbank wird erwartet, dass sie am Mittwoch die Leitzinsen unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Gestützt werden die Notierungen der US-Staatsanleihen zusätzlich von der geringer als geplant ausfallenden Neuverschuldung in den USA. Auch schwache Daten aus China fachen das Interesse an US-Anleihen an.

Mit einem Kurssprung von 17,4 Prozent reagiert die Pinterest-Aktie im Vorbörslichen Handel auf die Drittquartalszahlen der Online-Plattform. Das Unternehmen hat mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Auch der Ausblick sei solide, urteilten Marktbeobachter.

Dagegen geht es für VF Corp um 7,7 Prozent abwärts. Der Hersteller von Sneakern der Marke Vans hat mit dem Ergebnis seines zweiten Geschäftsquartals die Erwartungen verfehlt und den Ausblick zurückgezogen.

Wolfspeed machen einen Satz um 13,2 Prozent nach oben. Der Verlust des Halbleiterunternehmens im ersten Geschäftsquartal fiel geringer aus als befürchtet. Auch der Ausblick ist besser als angenommen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Arbeitskostenindex 3Q

PROGNOSE: +1,0% gg Vq

2. Quartal: +1,0% gg Vq

14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 45,3

zuvor: 44,1

15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober

PROGNOSE: 100,0

zuvor: 103,0

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den Börsen setzt sich eine freundliche Stimmung durch. "Das Umfeld lässt hoffen, dass die Börsen das Schlimmste hinter sich haben", sagt ein Marktteilnehmer. Zum einen finde die befürchtete Eskalation im Nahen Osten bisher nicht statt. Und zum anderen deuteten die jüngsten Inflationsdaten darauf hin, dass weitere Zinserhöhungen nun nicht mehr notwendig seien. Das freundlichere Umfeld führe nun vor dem Monatsende zu terminmarktorientierten Käufen. BASF steigen um 4,1 Prozent. Zwar wird der Chemiekonzern etwas vorsichtiger, doch dabei schlägt sich BASF aber deutlich besser als andere Chemieunternehmen. Mit Aufschlägen von 8 Prozent begrüßen die Anleger die Drittquartalszahlen von DSM-Firmenich. Diese sind besser als befürchtet ausgefallen. Im Gegensatz zu einigen US-Wettbewerbern hat Qiagen (+3,5%) den Ausblick bestätigt. Als positive Überraschung werden die Geschäftszahlen von Redcare Pharmacy (+1,7%) gewertet. Nicht profitieren können Siemens Energy (-2,3%) bislang von einem Bericht, laut dem der Verkauf eines wesentlichen Teils ihrer Beteiligung an Siemens India an Siemens AG (+0,9%) in Erwägung ziehe. Anheuser-Busch Inbev (+2,8%) hat laut Citigroup solide Quartalszahlen vorgelegt. Dagegen geht es mit Carlsberg um 0,5 Prozent nach unten. Hier liegt das organische Umsatzwachstum unter Konsens. Mit BP geht es um 3,7 Prozent nach unten. Hier hat das Ergebnis unter dem Preisverfall bei Gas gelitten. Roche (-3,0%) hat in einer klinischen Studie einen Rückschlag verbucht.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0654 +0,4% 1,0609 1,0611 -0,5%

EUR/JPY 160,57 +1,5% 159,39 158,19 +14,4%

EUR/CHF 0,9619 +0,5% 0,9570 0,9573 -2,8%

EUR/GBP 0,8750 +0,3% 0,8734 0,8735 -1,1%

USD/JPY 150,71 +1,1% 150,23 149,10 +14,9%

GBP/USD 1,2176 +0,1% 1,2146 1,2148 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,3319 +0,1% 7,3331 7,3273 +5,8%

Bitcoin

BTC/USD 34.485,12 -0,0% 34.296,72 34.511,20 +107,8%

Der Dollar springt nach den Beschlüssen der BoJ wieder über die Marke von 150 Yen. Händler verweisen auf die bestätigte Zinsdifferenz zwischen beiden Währungsräumen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

In unterschiedliche Richtungen haben sich die Börsen bewegt. Während schwache heimische Einkaufsmanagerindizes (PMI) die chinesischen Börsen ins Minus drückten, drehte der Tokioter Aktienmarkt ins Plus, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihren geldpolitischen Kurs weitgehend bestätigt hatte. Zuvor hatten enttäuschende Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz die japanische Börse belastet. In Reaktion auf die Beschlüsse der BoJ stieg die Zehnjahresrendite den höchsten Stand seit Mai 2013. Die Landeswährung Yen wertete ab. Der Kospi schloss 1,4 Prozent niedriger. Indexschwergewicht Samsung ermäßigte sich um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hatte einen operativen Gewinneinbruch von fast 80 Prozent vermeldet, Analysten hatten aber Schlimmeres befürchtet. SK Hynix fielen um 2,4 Prozent. Das deutliche Minus der Tesla-Aktie drückte die Aktien der Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge: LG Energy Solution verbilligten sich um 4,8 und Samsung SDI um 5,9 Prozent. Derweil hat die australische Börse den Handel mit einem kleinen Plus beendet. Anleger stießen vor allem Aktien der Lithium-Branche ab. Kursgewinne der vier großen Banken hievten den breiten Markt in positives Terrain.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es am Dienstag an Europas Kreditmärkten leicht nach unten. Für etwas Entspannung sorgt die Lage im Nahen Osten. Seit dem Beginn der israelischen Bodenoffensive am vergangenen Freitag hat sich die Lage zumindest nicht weiter verschärft. Die Hauptsorge an den Finanzmärkten ist eine Eskalation des Konflikts unter direkter Beteiligung der libanesischen Hisbollah, dem Iran oder den USA. Den nächsten größeren fundamentalen Akzent könnte die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch setzen. Die Anleger gehen davon aus, dass die Währungshüter die Geldpolitik bestätigen werden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FRESENIUS

Beim Gesundheitskonzern Fresenius hat der Verkauf von Nicht-Kern-Geschäften begonnen: Der DAX-Konzern gab die geplante Veräußerung seiner 70-prozentigen Beteiligung an IDCQ CRP, einer Beteiligungsgesellschaft des Krankenhauses Clínica Ricardo Palma in der peruanischen Hauptstadt Lima, bekannt. Damit steigt Fresenius aus dem peruanischen Krankenhausmarkt aus.

QIAGEN

will im nächsten Jahr stärker wachsen als der Markt, erwartet aber, dass die erste Jahreshälfte schwierig bleiben wird. "Generell habe ich keine Zweifel, dass Qiagen durch das hohe Verbrauchsmaterialgeschäft deutlich besser wachsen wird als der Markt", sagte Finanzvorstand Roland Sackers bei einer Telefonpressekonferenz im Nachgang zu den Drittquartalszahlen.

PORSCHE

