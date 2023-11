Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:07 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.196,25 -0,4% +5,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.429,00 -0,4% +26,8%

Euro-Stoxx-50 4.057,47 -0,1% +7,0%

Stoxx-50 3.820,72 +0,2% +4,6%

DAX 14.812,77 +0,0% +6,4%

FTSE 7.319,87 -0,0% -1,7%

CAC 6.886,06 +0,0% +6,4%

Nikkei-225 31.601,65 +2,4% +21,1%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 128,82 +0,32 -3,98

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,82 +0,01 +0,25

US-Rendite 10 J. 4,90 -0,03 +1,02

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,70 81,02 +2,1% +1,68 +7,0%

Brent/ICE 86,64 85,02 +1,9% +1,62 +6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.984,20 1.984,16 +0,0% +0,05 +8,8%

Silber (Spot) 22,66 22,85 -0,8% -0,19 -5,5%

Platin (Spot) 920,75 936,90 -1,7% -16,15 -13,8%

Kupfer-Future 3,66 3,65 +0,2% +0,01 -4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Öl zieht an, bleibt aber unter den jüngsten Hochs. Der Ölpreis bleibt ein wichtiger Stimmungsindikator, da eine weitere Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis vermutlich scharf nach oben treiben dürfte. "Die Ölpreise könnten kurzfristig weiter seitwärts handeln", so Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Mit der Krise im Nahen Osten sei bereits eine Risikoprämie von vermutlich 3 bis 5 Dollar je Barrel in die Ölnotierungen eingepreist. In den vergangenen Tagen seien die Preise leicht gesunken, damit scheine die Versorgungssituation aktuell nicht knapp zu sein. Allerdings seien die strategischen Lagerbestände auf das niedrigste Niveau seit mehreren Jahren gefallen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank sind Aktien an der Wall Street nicht sonderlich gefragt. Vor der Zinsentscheidung werde sich an der Wall Street erneut Vorsicht breit machen, erläutert eine Marktstrategin. Die Anleihenotierungen steigen dagegen leicht und drücken die US-Renditen moderat ins Minus. Anleger warten am Rentenmarkt auf die Details zur Quartalsrefundierung des US-Schatzamtes, die gegen 13:30 Uhr MEZ bekannt gegeben werden. Normalerweise werde dem nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber angesichts des massiven Anstiegs der Zinssätze attestieren Marktbeobachter den Daten Überraschungspotenzial, das die Renditen langfristiger Papiere weiter in die Höhe zu treiben könnte. Weitaus weniger Überraschungspozenzial misst der Markt der Zinsentscheidung zu. Daher liegt der Anlegerfokus auf den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell.

AMD haben verlieren vorbörslich 1,0 Prozent. Der Chiphersteller hat zwar überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, aber einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Ermutigende Aussagen zum KI-Geschäft mildern den Abgabedruck.

Match Group verbilligen sich um 8,9 Prozent. Auch hier ist ein enttäuschender Ausblick ursächlich für den Kursrückgang.

Wework brechen um 37,3 Prozent ein. Das Unternehmen bereitet einem Bericht zufolge einen Insolvenzantrag vor. Der Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 soll kommende Woche gestellt werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:45 US/Qualcomm Inc, Jahresergebnis

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +130.000 Stellen

zuvor: + 89.000 Stellen

14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 50,0

1. Veröff.: 50,0

zuvor: 49,8

15:00 Bauausgaben September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 49,2 Punkte

zuvor: 49,0 Punkte

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 5,25% bis 5,50%

zuvor: 5,25% bis 5,50%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Stabilisierung auf dem erreicht niedrigem Niveau hält einen weiteren Tag an. Mit einem ruhigen Handel bei nur geringen Umsätzen rechnen Marktteilnehmer an Allerheiligen. Dabei dürften viele Marktteilnehmer aber auf die Ergebnisse der Fed-Sitzung warten, so ein Händler. Vom geopolitischen Umfeld kommen für die Märkte weiterhin keine neuen Störfeuer. GSK verlieren 1,5 Prozent. Das Unternehmen hat den Ausblick angehoben. Orstedt brechen um 17,6 Prozent ein. Die Gesellschaft verbuchte im dritten Quartal eine Abschreibung von 28,4 Milliarden dänischen Kronen (rund 3,8 Milliarden Euro) im Zusammenhang mit ihrem US-Offshore-Windportfolio.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:07 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0544 -0,3% 1,0576 1,0568 -1,5%

EUR/JPY 159,43 -0,4% 159,97 160,00 +13,6%

EUR/CHF 0,9584 -0,4% 0,9609 0,9612 -3,2%

EUR/GBP 0,8693 -0,2% 0,8702 0,8708 -1,8%

USD/JPY 151,20 -0,1% 151,27 151,41 +15,3%

GBP/USD 1,2129 -0,2% 1,2134 1,2136 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3360 -0,1% 7,3370 7,3424 +5,9%

Bitcoin

BTC/USD 34.412,46 -0,5% 34.435,38 34.338,07 +107,3%

Der Yen erholt sich leicht nach Berichten, dass das japanische Finanzministerium zugunsten der Landeswährung intervenieren wolle, um deren Schwäche aufzuhalten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Positive Vorzeichen haben an den Börsen dominiert. Stützend wirkten gute Vorgaben der US-Börsen, während der bevorstehende Zinsentscheid der Fed Anleger eher vorsichtig agieren ließ. Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der erneut davon profitierte, dass die BoJ ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs im Großen und Ganzen bekräftigt hat. Der Yen hatte nach dem BoJ-Entscheid deutlicher abgewertet, was wiederum für exportorientierte japanische Unternehmen von Vorteil ist. Starke Geschäftszahlen und eine erhöhte Gewinnprognose hievten Toyota Motor 4,7 Prozent ins Plus. Auch andere Autowerte verbuchten deutliche Kursgewinne. Überraschend starke Zahlen hatte auch Mitsubishi Chemical (+9,9%) vorgelegt. Murata Manufacturing sprangen um 10,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose erhöht hatte. Die chinesischen Börsen wurden dagegen vom Caixin-Einkaufsmanagerindex gebremst. Allerdings nährten die enttäuschenden Konjunkturdaten auch die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. Überzeugende Daten zu den Exporten verhalfen dem Kospi zu einem Plus. Überraschend gute Drittquartalszahlen ließen Hanwha Aerospace um 12 Prozent zulegen. Der australische Aktienmarkt schloss höher, gestützt von Eisenerzaktien.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien treten bei dünnen Umsätzen auf der Stelle. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed agieren die Kapitalmarktteilnehmer zurückhaltend. Es ist zwar Konsens, dass die Fed die US-Leitzinsen zum zweiten Mal in Folge unverändert belassen wird, aber der Ausblick von Fed-Chef Jerome Powell wird mit Spannung erwartet. Angesichts der starken Wachstumsrate im dritten Quartal von 4,9 Prozent gehen die Marktstrategen der DZ Bank davon aus, dass sich Powell auf der Pressekonferenz die Tür für eine erneute Zinsanhebung gegen Ende des Jahres offenhalten werde. Für mache Marktteilnehmer eine noch größere Bedeutung als die FOMC Sitzung könnte aber die Bekanntgabe des US-Finanzministeriums zu den anstehenden Auktionen staatlicher Papiere haben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AUMANN

übernimmt den Geschäftsbetrieb sowie das Technologieportfolio des Spezialisten für Laminier- und Beschichtungsanlagen Lacom im Rahmen eines Asset Deals. Die strategische Akquisition "fügt sich nahtlos in die E-Mobilitätsstrategie von Aumann ein und eröffnet einen technologischen Zugang zu vorgelagerten Prozessen in der Herstellung von Batterie- und Brennstoffzellen", teilte das Unternehmen mit, an dem die Beteiligungsgesellschaft MBB rund 45 Prozent hält. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

DEUTSCHE BAHN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 08:10 ET (12:10 GMT)