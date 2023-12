Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.10 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.822,50 -0,1% +20,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.080,50 -0,0% +48,6%

Euro-Stoxx-50 4.533,23 +0,3% +19,5%

Stoxx-50 4.084,21 +0,1% +11,8%

DAX 16.738,20 +0,2% +20,2%

FTSE 7.742,68 +0,6% +3,3%

CAC 7.582,74 +0,2% +17,1%

Nikkei-225 33.681,24 +1,1% +29,1%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 138,41 +0,63 +5,61

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,08 75,57 -0,6% -0,49 -1,6%

Brent/ICE 80,62 81,07 -0,6% -0,45 -0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,95 34,55 +4,1% +1,41 -59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.068,10 2.068,29 -0,0% -0,19 +13,4%

Silber (Spot) 24,07 24,23 -0,6% -0,15 +0,4%

Platin (Spot) 975,85 981,50 -0,6% -5,65 -8,6%

Kupfer-Future 3,92 3,90 +0,5% +0,02 +3,1%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Aktienindizes an der Wall Street werden zum Start wenig verändert erwartet, nachdem der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite am Vortag neue Allzeithochs erreicht haben. Der S&P-500 könnte die neunte Woche in Folge mit Kursgewinnen beenden, was seine beste Gewinnserie seit 2004 wäre, nachdem er 2023 bisher um 24,4 Prozent gestiegen ist. Die Anleger gehen vor allem deshalb in Aktien, weil sie hoffen, dass die US-Notenbank im Frühjahr die Zinsen senken wird, nachdem die Inflation sich wieder in der Nähe des 2-Prozent-Ziels der Fed befindet. Dazu gesellt sich die Hoffnung, dass die US-Wirtschaft um eine Rezession herumkommt.

Mit einem Kurssprung von 34,9 Prozent hat die Aktie von Coherus Biosciences im nachbörslichen Handel am Dienstag auf die Zulassung einer weiteren Darreichungsform des Krebsmedikaments Udenyca durch die US-Arzneibehörde FDA reagiert. Altisource Asset Management geben 3,2 Prozent ab, nachdem das Unternehmen den langjährigen Chairman William Erbey zum neuen CEO ernannt hat.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Positive Vorgaben der Wall Street wirken sich stützend aus. Eine zunehmende Rolle könnte - wie oft zu beobachten - in den verbleibenden Handelstagen des Jahres das sogenannte Window Dressing spielen. Für Bayer geht es um 2,1 Prozent nach oben. Die Aktie profitiert von einem günstigen Glyphosat-Urteil in den USA. Die Aktien von Manchester United steigen in London um 3,4 Prozent, nachdem sich der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe eine 25-prozentige Minderheitsbeteiligung an dem ikonischen englischen Fußballclub gesichert hat. Um 3,7 Prozent nach oben geht es für Prosus in Amsterdam. Das Papier wird gestützt von der Erholung von Tencent in Hongkong. Prosus hält eine rund 25-prozentige Beteiligung an dem chinesischen Technologiekonzern. Astrazeneca gewinnen 1,2 Prozent. Das Unternehmen baut das Geschäft mit Zelltherapien aus und übernimmt Gracell Biotechnologies für 1,2 Milliarden Dollar. Gesucht sind Ölaktien, ihr Stoxx-Subindex steigt um 0,9 Prozent, nachdem am Vortag im US-Handel die Ölpreise stärker zugelegt hatten, getrieben von Sorgen über die Versorgungssicherheit. Hier steht weiter insbesondere die Entwicklung im Roten Meer im Fokus, wo die Huthi-Rebellen aus dem Jemen weiter Schiffe angreifen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1059 +0,2% 1,1049 1,1022 +3,3%

EUR/JPY 157,67 +0,3% 157,76 156,90 +12,3%

EUR/CHF 0,9433 +0,0% 0,9435 0,9425 -4,7%

EUR/GBP 0,8684 +0,1% 0,8676 0,8661 -1,9%

USD/JPY 142,57 +0,1% 142,78 142,35 +8,7%

GBP/USD 1,2736 +0,1% 1,2734 1,2726 +5,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1503 +0,1% 7,1471 7,1520 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.031,66 +1,3% 42.461,95 43.716,64 +159,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend fester - An den Börsen haben die positiven Vorzeichen überwogen, nachdem die Wall Street am Vorabend etwas fester geschlossen hatte. Nach wie vor setzten Anleger auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Davon profitierten in Asien vor allem Aktien der Technologiebranche. In Tokio rückte der Nikkei-225-Index um 1,1 Prozent vor. Unter den Einzelwerten gewannen Softbank 4,2 Prozent. Die Titel profitierten von der bevorstehenden Zuteilung eines milliardenschweren Aktienpakets des Mobilfunkanbieters T-Mobile US. Um 1,9 Prozent (Späthandel) aufwärts ging es in Hongkong mit dem Hang-Seng-Index. Deutlich erholt zeigten sich Aktien der Hersteller von Online-Spielen von ihren Kurseinbrüchen am Freitag, nachdem Peking seine Pläne einer strengeren Regulierung der Branche etwas aufgeweicht hatte. Netease verbesserten sich um 10,3 Prozent und Tencent um 3,9 Prozent. Am Aktienmarkt in Schanghai stieg der Composite-Index um 0,5 Prozent, gestützt von ermutigenden Konjunkturdaten. Die Börse in Seoul wurde etwas gebremst davon, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt wurden. Der Leitindex Kospi schloss 0,4 Prozent höher, gestützt von Schwergewicht Samsung Electronics, das dank starker US-Vorgaben um 1,8 Prozent zulegte.

+++++ CREDIT +++++

Praktisch unverändert zeigen sich die Risikoprämien der Credits nach Wiederaufnahme des Handels nach der Weihnachtspause am Mittwoch. Das Geschäft verläuft äußerst ruhig. Viele Marktteilnehmer sind an den letzten Tagen des Jahres nicht mehr aktiv. Mit einer Belebung, auch des Primärmarktes, dürfte erst im Januar wieder zu rechnen sein.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BÖRSE

wird ihr Aktienrückkaufprogramm am 2. Januar 2024 starten. Der DAX-Konzern hatte Anfang November ein Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beschlossen und den Beginn für das erste Quartal 2024 in Aussicht gestellt. Enden soll der Rückkauf von bis zu 14 Millionen Aktien den Angaben zufolge spätestens am 3. Mai 2024.

ADLER

Die Finanzaufsicht Bafin hat ihre Prüfung der Konzernabschlüsse 2019 bis 2021 der Adler Real Estate AG abgeschlossen. Wie die Muttergesellschaft Adler Group mitteilte, hat die Bafin weder eine Neuaufstellung angeordnet, noch ein Bußgeld verhängt, wohl aber Bilanzfehler in den Konzernabschlüssen für die Jahre 2020 und 2021 festgestellt und deren Veröffentlichung angeordnet.

TENCENT und NETEASE

haben einen Teil ihrer Kursverluste wieder wettgemacht, nachdem die chinesische Regierung versucht hat, die Befürchtungen über ein weiteres hartes Durchgreifen in der Branche zu zerstreuen. Die beiden chinesischen Platzhirsche hatten am Freitag zusammen mehr als 60 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren, nachdem die chinesischen Behörden neue Regeln vorgeschlagen hatten, um den Zeit- und Geldaufwand für Online- und Smartphone-Spiele zu begrenzen.

