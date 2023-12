Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Deutschland endet der Aktienhandel um 14.00 Uhr, in Großbritannien um 13.30 Uhr. In Südkorea findet kein Handel statt. Am US-Anleihemarkt endet der Handel bereits um 20.00 Uhr MEZ.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.54 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.832,00 -0,0% +20,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.145,00 +0,2% +49,2%

Euro-Stoxx-50 4.518,65 -0,2% +19,1%

Stoxx-50 4.081,18 +0,0% +11,8%

DAX 16.714,11 -0,2% +20,0%

FTSE 7.711,17 -0,2% +3,7%

CAC 7.544,11 -0,4% +16,5%

Nikkei-225 33.539,62 -0,4% +28,5%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 138,36 -0,42 +5,56

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,32 74,11 -1,1% -0,79 -3,9%

Brent/ICE 78,69 79,65 -1,2% -0,96 -3,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,5 35,26 -5,0% -1,76 -58,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.076,70 2.077,83 -0,1% -1,13 +13,9%

Silber (Spot) 24,29 24,33 -0,1% -0,03 +1,4%

Platin (Spot) 997,13 999,50 -0,2% -2,38 -6,6%

Kupfer-Future 3,93 3,96 -0,8% -0,03 +3,2%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street ist am Donnerstag zum Start nicht mit großen Sprüngen zu rechnen. Da sich die Indizes aber an ihren Höchstmarken befinden, sind neue Allzeithochs möglich. Die Hoffnung auf eine Reihe von Zinssenkungen durch die Federal Reserve im nächsten Jahr stützt tendenziell die Aktienmärkte auch am vorletzten Handelstag des Jahres. Im Blick stehen weiter die Anleiherenditen, die am Vortag unter Druck standen und dem Aktienmarkt Unterstützung verliehen haben. Wenig beeindruckt haben sich die Aktien von Grand Canyon Education am Mittwoch im nachbörslichen Handel von der Nachricht gezeigt, dass die US-Wettbewerbsbehörde FTC den Universitätsbetreiber wegen irreführender Werbung verklagt. Der Aktienkurs sank um 0,3 Prozent. Die Aktien des Kasinobetreibers Las Vegas Sands steigen vorbörslich um 0,5 Prozent, nachdem bekanntgeworden war, dass die Besitzerfamilien von der NBA die Erlaubnis zum Kauf einer Kontrollmehrheit am Basketball-Team Dallas Mavericks erhalten haben. Das Team wird dabei mit 3,5 Milliarden Dollar bewertet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 205.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen können die leichten Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten. Impulsgeber sind Mangelware, das Handelsvolumen ist sehr dünn. Grundsätzlich Unterstützung kommt weiter von der Zinsseite, hier steigen die Wetten auf deutlich sinkende Leitzinsen durch die Notenbanken im kommenden Jahr noch weiter. Redcare Pharmacy (-1,2%) waren 2023 einer der großen Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Anfang des Jahres waren sie noch für 44,54 Euro zu haben, zuletzt kostete die Aktie 132,70 Euro, ein Plus von gut 200 Prozent. Kurstreiber waren die Erwartungen an das E-Rezept, das nun im kommenden Jahr endlich durchstarten soll. Analysten sehen einen 55-Milliarden-Euro-Markt, in Europa dürften die Online-Apotheken Redcare Pharmacy sowie Doc Morris (2023: +191%; aktuell: +0,3%) zu den größten Profiteuren gehören.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1115 +0,1% 1,1120 1,1123 +3,8%

EUR/JPY 156,42 -0,5% 156,53 157,87 +11,5%

EUR/CHF 0,9300 -0,7% 0,9334 0,9380 -6,0%

EUR/GBP 0,8693 +0,2% 0,8673 0,8690 -1,8%

USD/JPY 140,70 -0,6% 140,78 141,94 +7,3%

GBP/USD 1,2789 -0,1% 1,2825 1,2799 +5,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1046 -0,6% 7,1098 7,1468 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 43.087,75 -0,7% 42.889,99 43.065,35 +159,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - Die Börsen setzten ihre Gewinnserie fort. Spekulationen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank und eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft animierten die Anleger zum Kauf von Aktien, wie Marktteilnehmer berichteten. Der Composite-Index in Schanghai rückte um 1,4 Prozent vor, in Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 2,6 Prozent im Plus. Gefragt waren neben Automobilaktien Immobilienwerte. Sie profitierten davon, dass die Städte Peking und Schanghai den Kauf privater Immobilien kürzlich erleichtert hatten. Im Techniksegment setzten Tencent die Erholung fort und gewannen 2,7 Prozent. Zum Flop geriet derweil der Börsengang des Halbleiterunternehmens Batelab, hinter dem der Elektroauto -Konzern BYD steht. Die Aktie notierte im späten Handel bei 26,10 Hongkong-Dollar. Der Ausgabepreis von 27,47 Hongkong-Dollar hatte schon am unteren Ende der Angebotsspanne gelegen. BYD stiegen dennoch um 4,5 Prozent. Gegen die positive regionale Tendenz zeigte sich die japanische Börse mit Abgaben. Dort nahmen Anleger Gewinne mit, wie Händler sagten. Der Nikkei-225-Index verlor 0,4 Prozent, hatte zu Handelsbeginn aber schon deutlicher im Minus gelegen. Auch der festere Yen belastete - vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilbranche. Solide Daten zur heimischen Industrieproduktion verhalfen dem Kospi im südkoreanischen Seoul zu einem Plus von 1,6 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten am vorletzten Handelstag des Jahres 2023 auf der Stelle. Das Geschäft verläuft äußerst ruhig, viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen. Mit einer Belebung, auch des Primärmarktes, dürfte erst im Januar wieder zu rechnen sein.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

SIGNA

Die wichtigste Tochter des insolventen österreichischen Signa-Konzerns hat ebenfalls Insolvenzantrag eingereicht. Die Signa Prime Selection AG habe am Donnerstag beim Handelsgericht Wien den Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gestellt, teilte Signa mit. In dem Tochterunternehmen sind Anteile an bekannten Immobilien gebündelt, etwa das KaDeWe in Berlin oder die Alsterarkaden in Hamburg. Auch der noch unfertige Elbtower in Hamburg gehört zur Signa Prime Selection.

ZEITFRACHT

mit rund 5.500 Kunden in Deutschland streicht wegen gestiegener Kosten die sogenannte Übernachtlieferung für kleinere Geschäfte. Zeitfracht Medien werde die Übernachtlieferung ab 1. Februar für die Kunden einstellen, die ein besonders geringes Jahresabnahmevolumen haben, sagte Geschäftsführer Wolfram Simon-Schröter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Diese Buchhandlungen würden nicht mehr täglich, sondern nur noch zweimal in der Woche angefahren werden können.

XIAOMI

hat sein erstes Elektroautomodell vorgestellt. Xiaomi-Chef Lei Jun präsentierte am Donnerstag in Peking die Limousine SU7, die 2025 in den Handel kommen soll. Lei sagte, Ziel von Xiaomi sei, "in 15 bis 20 Jahren harter Arbeit" einer der fünf größten Automobilhersteller weltweit zu werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2023 06:57 ET (11:57 GMT)