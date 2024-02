Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.086,75 +0,1% +5,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.028,50 +0,3% +5,9%

Euro-Stoxx-50 4.880,61 +0,3% +7,9%

Stoxx-50 4.296,49 +0,1% +5,0%

DAX 17.508,09 +0,5% +4,5%

FTSE 7.678,79 -0,1% -0,6%

CAC 7.941,36 +0,1% +5,3%

Nikkei-225 39.239,52 +0,0% +17,3%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 132,55 +0,11 -4,62

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,42 -0,02 -0,15

US-Rendite 10 J. 4,27 -0,01 +0,39

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,35 77,58 -0,3% -0,23 +6,9%

Brent/ICE 82,20 82,53 -0,4% -0,33 +6,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 23,25 23,85 -2,5% -0,60 -25,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.037,85 2.031,24 +0,3% +6,62 -1,2%

Silber (Spot) 22,69 22,53 +0,7% +0,16 -4,6%

Platin (Spot) 894,23 881,10 +1,5% +13,13 -9,9%

Kupfer-Future 3,84 3,82 +0,4% +0,02 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die zuletzt zu beobachtende Seitwärtstendenz an den Börsen dürfte sich fortsetzen. Zum einen dürften Akteure die jüngste Rekordjagd weiter verdauen und womöglich eher zu Gewinnmitnahmen als Käufen tendieren; zum anderen steht am Donnerstag der PCE-Deflator auf dem Kalender. Das Preismaß wird von der Fed favorisiert im Hinblick auf den weiteren geldpolitischen Kurs und hat somit das Potenzial, für stärkere Impulse am Renten- wie am Aktienmarkt zu sorgen. Im Vorfeld könnten sich daher einige Akteure bedeckt halten.

Unter den Einzelwerten zeichnen sich kräftige Gewinne bei Zoom Video Communications ab. Vorbörslich geht es um 12 Prozent nach oben. Der Videokonferenzanbieter hat gute Geschäftszahlen vorgelegt und prognostiziert für das laufende Jahr einen über den Erwartungen liegenden Gewinn.

Anders bei Workday, wo der Kurs um 7 Prozent zurückkommt. Das Cloud-Unternehmen übertraf zwar die Erwartungen für den Quartalsgewinn und erfüllte die Umsatzprognosen, enttäuschte aber mit der Prognose für das Wachstum im Geschäftsjahr 2025.

Cargurus (-13%) meldete für das vierte Quartal Gewinn und Umsatz über Erwarten, enttäuschte aber ebenso mit dem Ausblick. Lowe's ziehen um fast 4 Prozent an. Die Einzelhandelskette hat den Gewinn trotz rückläufiger Umsätze gesteiert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis

23:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar

PROGNOSE: -5,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar

PROGNOSE: 115,1

zuvor: 114,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Der DAX hat ein weiteres Allzeithoch markiert. Technologieaktien (+0,8%), Rohstoff- (+1,2%) und Automobilwerte (+0,7%) sind gesucht. QC Partners sieht indes in den dünner werden Umsätzen ein Warnsignal und erste Anzeichen einer Kaufzurückhaltung. Munich Re verlieren 0,7 Prozent nach Zahlenausweis. Der Rückversicherer habe ein starkes Ergebnis für 2023 vorgelegt, urteilt die DZ Bank. Dieses hätte noch höher ausfallen können, da Munich Re Veräußerungsverluste auf Anleihen realisiert habe und die versicherungstechnischen Rückstellungen gestärkt habe. Puma zeigen sich nach finalen Geschäftszahlen 1,2 Prozent höher. Puma plant für 2023 nach einem deutlichem Gewinnrückgang eine Dividende auf Vorjahresniveau. Mit einem Plus von 1,8 Prozent werden die Jahreszahlen 2023 von New Work quittiert. Auffällig ist für einige Marktteilnehmer eine Häufung von positiven Analystenkommentaren zu DAX-Werten. Jefferies das Siemens-Ziel erhöht und JPMorgan das Ziel von SAP. SAP handeln 0,9 Prozent und Siemens 0,8 Prozent fester. Buoygues machen einen Satz um 6,9 Prozent in Reaktion auf Geschäftszahlen. Der operative Gewinn sei mit 19 Prozent stärker als erwartet gesteigert worden, sagen Marktteilnehmer. Imperial Brands fallen um 4,5 Prozent zurück. Die Tabaksteuer soll erhöht, eine neue auf E-Zigaretten in Großbritannien eingeführt werden.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0861 +0,1% 1,0858 1,0851 -1,7%

EUR/JPY 163,18 -0,2% 163,37 163,58 +4,9%

EUR/CHF 0,9548 +0,0% 0,9548 0,9555 +2,9%

EUR/GBP 0,8556 +0,0% 0,8558 0,8555 -1,4%

USD/JPY 150,24 -0,3% 150,45 150,75 +6,6%

GBP/USD 1,2694 +0,1% 1,2688 1,2684 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2110 -0,0% 7,2098 7,2118 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 56.765,95 +3,8% 56.260,62 52.859,90 +30,4%

Der Yen setzt im Gefolge neuer Inflationszahlen aus Japan zum Erholungskurs an. Die japanischen Inflationszahlen für den Januar hätten nach oben überrascht, sagt Commerzbank-Analyst Michael Pfister. Für diejenigen, die einen möglichst baldigen Ausstieg der Bank of Japan aus der Negativzinspolitik begründen wollten, sei dies ein gutes Zeichen. Allerdings sollten die Zahlen für keine Jubelschreie sorgen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Wie schon am Vortag haben die Börsen keine einheitliche Richtung gezeigt. Die Bewegungen der Indizes fielen teils sehr moderat aus, nachdem es an der Wall Street auf breiter Front leicht nach unten gegangen war. Teilnehmer dort sprachen von Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung nach den jüngst erreichten Rekordhochs. Stärkere Bewegungen zeigten nur Seoul und Schanghai - in allerdings unterschiedliche Richtungen. Dem Nikkei reichten schon ein paar Pünktchen, um auf Schlusskursbasis mit einem neuen Rekordhoch aus dem Tag zu gehen. Für etwas Gegenwind sorgte neben Gewinnmitnahmen der im Handelsverlauf gestiegene Yen, parallel zu leicht höheren Renditen japanischer Anleihen. Auslöser waren Preisdaten. In Seoul ging es nach unten. Erneut seien unter anderem Aktien mit niedrigen Bewertungen verkauft worden, hieß es. Grund sei der mit Enttäuschung aufgenommene Plan der Regierung zur Steigerung der Unternehmensbewertungen. In Hongkong machten Li Auto einen Sprung um 20 Prozent nach oben - befeuert von einem sehr stark ausgefallenen Quartal. Im Sog verteuerten sich BYD um weitere 4,9 Prozent. Die Aktie profitierte zudem weiter von den erhöhten Aktienrückkaufplänen. In Tokio stiegen Omron um knapp 2 Prozent. Das Unternehmen baut Stellen ab. In Seoul verbilligten sich SK Hynix um 4,9 Prozent. Konkurrent Micron Technology hatte vor den Koreanern mit der Massenfertigung neuer Chips begonnen. In Sydney wurden Einzelhandelswerte favorisiert.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen ziehen leicht an. Laut Lombard Odier Investment Managers sind die Kreditspreads derzeit eng und es gibt wenig Differenzierung zwischen den Sektoren. Dies bedeute, dass der Kauf von risikoreicheren Anleihen kaum Vorteile bringe. Zu präferieren seien daher Investment-Grade-Anleihen, defensive Sektoren und Emittenten aus dem Finanzsektor mit hoher Marktkapitalisierung, weil sich deren Aufschläge im Fall eines Wirtschaftsabschwungs nicht zu stark ausweiten dürften.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MUNICH RE

hat ihr eigenes Gewinnziel im vergangenen Jahr leicht übertroffen. Die im Dezember ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Rückversicherungskonzern. Am Vorabend hatte die Munich Re bereits eine kräftige Dividendenerhöhung und einen weiteren Aktienrückkauf angekündigt.

CHERRY

blickt zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr als vom Markt erwartet.

DOUGLAS

hat sich in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und damit einen wichtigen Schritt in Richtung IPO unternommen. Wie aus der Unternehmensmeldung vom 26. Februar 2024 im Bundesanzeiger hervorgeht, ist die Douglas GmbH nun eine AG.

PUMA

plant für 2023 nach deutlichem Gewinnrückgang eine Dividende auf Vorjahresniveau.

PUMA

hat bei sich Defizite im US-Markt festgestellt, die sich im abgelaufenen Jahr im Kontext des schwierigen makroökonomischen Umfelds, hoher Lagerbestände und der relativen Abhängigkeit vom Großhandelsgeschäft im Off-Price-Segment deutlich in rückläufigen Ergebnissen niedergeschlagen haben.

PUMA

hat nach eigener Aussage im wichtigen Markt China 2023 vielfältige Weichen gestellt, um das Fundament für nachhaltiges Wachstum zu legen.

PVA TEPLA

