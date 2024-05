Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Stockholm findet wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag ein verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Helsinki, Kopenhagen, Stockholm, Zürich und weiteren Börsen ruht der Handel wegen Christi Himmelfahrt. In Moskau bleibt die Börse wegen des Tags des Sieges geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.07 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.206,75 -0,1% +6,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.171,50 -0,2% +5,5%

Euro-Stoxx-50 5.042,16 +0,5% +11,5%

Stoxx-50 4.480,45 +0,6% +9,5%

DAX 18.504,10 +0,4% +10,5%

FTSE 8.340,43 +0,3% +6,2%

CAC 8.151,75 +0,9% +8,1%

Nikkei-225 38.202,37 -1,6% +14,2%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 131,40 -0,27 -5,38

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,46 +0,04 -0,11

US-Rendite 10 J. 4,48 +0,03 +0,60

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,63 78,38 -1,0% -0,75 +7,0%

Brent/ICE 82,47 83,16 -0,8% -0,69 +7,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,675 30,71 -0,1% -0,03 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.315,84 2.314,10 +0,1% +1,74 +12,3%

Silber (Spot) 27,24 27,30 -0,2% -0,06 +14,6%

Platin (Spot) 971,33 980,50 -0,9% -9,18 -2,1%

Kupfer-Future 4,53 4,63 -2,0% -0,09 +16,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit den Ölpreisen geht es nach unten, nachdem der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak angedeutet hat, dass die Opec+ die Rohölproduktion erhöhen könnte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Konsolidierung des Vortages dürfte an der Wall Street am Mittwoch in eine neue Runde gehen. Der Markt verarbeite weiter die Aussagen von US-Notenbankpräsident Neel Kashkari der Fed-Filiale in Minneapolis, heißt es im Handel. Es sagte am Vorabend, das robuste Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation lieferten Argumente für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit. Da viele Verbraucher und Unternehmen zu niedrigen Zinsen verschuldet seien, könnte es länger dauern, bis sich die restriktive Geldpolitik der Fed auf die Realwirtschaft auswirke. Kashkari wollte sogar eine Zinserhöhung als nächsten Schritt nicht gänzlich ausschließen. Morgan Stanley rechnet mit einer Zinsreduzierung um 25 Basispunkte im September. Bis zum Jahresende dürften zwei weitere folgen, sollte die Inflation weiter zurückkommen. Die Zinsdebatte dürfte die US-Börse erst wieder mit eindeutigeren Botschaften wie Inflations- und Konjunkturdaten bewegen, so Stimmen aus dem Handel.

Reddit schießen vorbörslich um 14,6 Prozent in die Höhe. Das Soziale Netzwerk konnte der Verlust deutlicher als gedacht eingrenzen.

Arista Networks gewinnen 7,3 Prozent nach überzeugenden Erstquartalszahlen.

DoubleVerify brechen nach einem gesenkten Ausblick um 38,7 Prozent ein.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine relevanten Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Im Fokus steht erneut die Zahlenflut der Berichtssaison zum ersten Quartal 2024. Hier überwiegen die guten Ergebnisse. Unter den europäischen Branchenindizes stellen die Unternehmen aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Gewinner. Hier legt die Aktie von Anheuser-Busch Inbev nach Zahlenausweis um 4 Prozent zu. Ein starkes Geschäft in Lateinamerika und Südafrika hat eine schwächere Entwicklung in Nordamerika und Asien überkompensiert. Der breite Stoxx-Europe-600 notiert dank der gut verlaufenden Berichtssaison auf Rekordhoch. Für einen Kurssprung von knapp 12 Prozent sorgt der Zwischenbericht von Siemens Energy. Von sehr guten Ergebnissen spricht die Deutsche Bank. Fresenius (+1,2) wird von Berenberg ein 5-prozentiges Überbieten der Markterwartungen bescheinigt. Endgültige Geschäftszahlen hat Munich Re (+2,1%) vorgelegt, die im ersten Quartal von einem deutlich geringeren Schadensaufkommen profitiert hat. Im Automobilsektor haben Hersteller BMW und Zulieferer wie Knorr-Bremse (+4,1%) und Vitesco (-4,2%) Zahlen vorgelegt. Zudem bekräftigte Continental (-1,1%) vorläufige Eckdaten für das erste Quartal. Die Ergebnisse der Unternehmen zeigen zwar unterschiedliche Margenstärken, lagen aber allesamt operativ im grünen Bereich. Bei BMW wird der Margendruck mit einem deutlichen Kursminus von 3,2 Prozent quittiert. Auto1 haussieren um 23 Prozent. Der Umsatz ist im ersten Quartal um 10 Prozent gestiegen, das EBIT nun deutlich positiv. Borussia Dortmund steigen mit dem Einzug in das Finale der Champions-League und dem damit verbundenen angehobenen Ausblick um 8,1 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0750 -0,1% 1,0747 1,0778 -2,7%

EUR/JPY 167,10 +0,5% 166,84 166,45 +7,4%

EUR/CHF 0,9770 -0,0% 0,9764 0,9773 +5,3%

EUR/GBP 0,8601 +0,0% 0,8605 0,8590 -0,8%

USD/JPY 155,42 +0,5% 155,25 154,43 +10,3%

GBP/USD 1,2499 -0,1% 1,2489 1,2548 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 7,2309 +0,1% 7,2297 7,2229 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 62.265,60 -1,3% 62.321,78 63.806,69 +43,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fast überall ging es mit den Indizes nach unten. Ausreißer nach unten war Tokio. Auf den Index drückten teils kräftige Verluste bei Einzelwerten nach mit Enttäuschung aufgenommenen Geschäftszahlen. Tagesgewinner war Seoul. In Schanghai sprachen Börsianer von Zurückhaltung vor wichtigen Konjunkturdaten im späteren Wochenverlauf, in Hongkong gehörten insbesondere Aktien aus dem Immobiliensektor zu den größeren Verlierern. In Sydney (+0,1%) dämpfte die australische Notenbank die Stimmung etwas. In Tokio stand Toyota im Fokus. Der Autobauer warnte vor einem 39-prozentigen Rückgang des Nettogewinns. Die Aktie hatte im Vorfeld bereits um gut 1 Prozent nachgegeben und ging 0,6 Prozent tiefer aus dem Handel. Zahlen hatte im Handelsverlauf auch das Handelshaus Itochu vorgelegt. Die Aktie baute darauf anfängliche Verluste auf 4,2 Prozent aus. Ähnlich verhielt es sich bei Mitsubishi Heavy. Allerdings schloss das Papier nach den Geschäftszahlen sogar über 7 Prozent im Minus. Um 5,4 Prozent steil abwärts ging es auch für Nintendo. Der Spielehersteller hatte mitgeteilt, im laufenden Geschäftsjahr mit schwächeren Verkäufen von Switch-Konsolen und Software und in der Folge einem Gewinnrückgang zu rechnen. Auch Aktien anderer Unternehmen, die Geschäftszahlen präsentiert hatten, fanden sich auf der Verliererseite. Ricoh büßten 6,2 Prozent ein und JFE 2,1 Prozent. Bei Kawasaki Kisen (+1,4%) kamen die Zahlen dagegen gut an. In Seoul sorgte das Börsendebüt der Werft HD Hyundai Marine Solution für Furore. Der Kurs schnellte um 97 Prozent nach oben. Gut kam in Sydney der Ausblick von Flight Centre (+2,2%) an. Der Reisevermittler rechnet mit Rekordumsätzen. Die Aktie des Fondsmanagers Perpetual sackte um 7,1 Prozent ab. Hier hinterfragte der Markt kritisch den Verkauf von zwei Geschäftsbereichen.

+++++ CREDIT +++++

Weiter nach unten geht es mit den Risikoprämien in Europa. Gemeinsam mit dem Trend zu steigenden Aktien und gefallenen Volatilitäten sinken auch Preise der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Neben der überwiegend guten Berichtssaison wird nun auch die Zinsfantasie noch mit harten Fakten unterlegt: So hat am Vormittag die schwedische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Dies befeuert auch die Hoffnung auf Zinsschritte durch die Europäische Zentralbank (EZB) weiter.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW

hat im ersten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen deutlich weniger verdient. Die operative Marge im Autogeschäft sackte stärker ab als ohnehin von Analysten erwartet, liegt mit 8,8 Prozent aber komfortabel im Zielkorridor für das Gesamtjahr.

CONTINENTAL

hat im ersten Quartal angesichts eines schwierigeren Branchenumfeldes unter dem Strich einen Verlust eingefahren. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern aus Hannover.

MUNICH RE

hat ihr Geschäftsvolumen in der Erneuerungsrunde zum 1. April 2024 um 6,1 Prozent ausgeweitet. Wachstumschancen seien vor allem in Indien, in Lateinamerika und in Europa realisiert worden.

MUNICH RE

