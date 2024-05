Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:21) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.289,50 -0,7% +8,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.805,50 -0,7% +9,1%

Euro-Stoxx-50 4.984,46 -0,9% +10,2%

Stoxx-50 4.454,96 -0,5% +8,8%

DAX 18.539,11 -0,7% +10,7%

FTSE 8.225,06 -0,4% +6,7%

CAC 7.967,32 -1,1% +5,6%

Nikkei-225 38.556,87 -0,8% +15,2%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 129,47 -0,20 -7,31

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,43 79,83 +0,8% +0,60 +10,9%

Brent/ICE 84,80 84,22 +0,7% +0,58 +10,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,4 33,55 -0,4% -0,15 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.344,11 2.361,30 -0,7% -17,20 +13,7%

Silber (Spot) 31,94 32,13 -0,6% -0,19 +34,3%

Platin (Spot) 1.052,36 1.064,70 -1,2% -12,34 +6,1%

Kupfer-Future 4,82 4,85 -0,6% -0,03 +23,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Für den Start zeichnet sich eine leichtere Tendenz ab. Konjunkturseitig stehen keine wichtigen Daten auf dem Terminkalender, während des späten Handels wird der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht. Etwas auf die Stimmung drückt der deutliche Anstieg der Marktzinsen vom Vortag. Ausgelöst hatten ihn ein deutlich besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen und etwas gestiegene Inflationserwartungen, sowie falkenhafte Aussagen von US-Notenbanker Neel Kashkari. Das sorgt unter den Akteuren offenbar für erhöhte Vorsicht im Hinblick auf den am Freitag anstehenden Preisdeflator für die persönlichen Ausgaben. Unternehmensseitig hat American Airlines seinen Ausblick gesenkt. Der Kurs der Aktie fällt vorbörslich um über 8 Prozent. Im Sog verbilligen sich United Airlines um 1,6 Prozent und Delta Air Lines um 2,6 Prozent. Übernahmespekulation treibt Marathon Oil um fast 6 Prozent nach oben. Der Wettbewerber Conocophillips befindet sich laut der Financial Times in fortgeschrittenen Gespräche über eine Übernahme. Conocophillips geben um 0,8 Prozent nach.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:00 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - Die Aktienmärkte stehen ganz im Zeichen von Zinsspekulationen, wobei am Vortag ein stark ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen für steigende Zonsen sorgte, was die Stimmung aktuell eintrübt. Am Nachmittag stehen neue Inflationsdaten aus Deutschland an, am Freitag der viel beachtete Deflator der persönlichen Ausgaben in den USA. Möglicherweise könnten dann die Hoffnungen auf Zinssenkungen zeitlich noch weiter nach hinten rutschen. Bereits veröffentlichte Preisdaten aus deutschen Bundesländer legen derweil nahe, dass eine negative Überraschung bei den gesamtdeutschen Daten ausbleiben dürfte. Belastet von den gestiegenen Zinsen zeigen sich unter anderem Immobilienwerte, der Stoxx-Subindex gibt um 0,8 Prozent nach. Royal Mail wird vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky vollständig übernommen. International Distribution Services (IDS), der börsennotierte Eigentümer von Royal Mail, hat dem Übernahmeangebot von 3,57 Milliarden Pfund zugestimmt. IDS steigen um 3,9 Prozent. Für Anglo American geht es um 0,3 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen den Wunsch von BHP abgelehnt hat, die Übernahmegespräche zu verlängern. BHP steigen um 2,4 Prozent. Anglo American sieht die Deadline für Gespräche weiter bei 17.00 Uhr Londoner Zeit am Nachmittag. Abwärts geht es bei den Fluglinienaktien, nachdem American Airlines die Prognose für das laufende Quartal deutlich gesenkt hat. Lufthansa sinken um 1,9, Air-France um 2,6 und IAG um 3,3 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mi, 7:50 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0836 -0,2% 1,0846 1,0876 -1,9%

EUR/JPY 170,43 -0,1% 170,54 170,68 +9,5%

EUR/CHF 0,9907 +0,0% 0,9898 0,9907 +6,8%

EUR/GBP 0,8508 -0,0% 0,8506 0,8511 -1,9%

USD/JPY 157,28 +0,1% 157,23 156,94 +11,6%

GBP/USD 1,2737 -0,2% 1,2751 1,2780 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2746 +0,2% 7,2673 7,2635 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.812,18 -0,8% 68.617,80 67.854,69 +55,7%

Der Dollar zieht mit den deutlicher gestiegenen US-Zinsen unter Schwankungen etwas an.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Schwächer - Teilnehmer verwiesen auf Sorgen, dass die anhaltend hohe Inflation die Notenbanken dazu zwingen wird, die Zinssätze länger hoch zu halten. In dieses Bild passten neue Inflationsdaten aus Australien. Die Disinflation scheint in Australien zumindest momentan ins Stocken geraten zu sein, so die Commerzbank. Gegen den Trend legte der Schanghai-Composite um 0,1 Prozent zu. Der IWF ist nach einem starken ersten Quartal und dank Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft zuversichtlicher geworden für das Wachstum im China. Für Lenovo ging es in Hongkong um 1,2 Prozent nach unten. Der PC-Hersteller begibt Wandelanleihen im Volumen von 2,0 Milliarden Dollar, die gewinnverwässernd wirken. Lenovo gibt die Papiere an Alat, eine Einheit des saudi-arabischen Staatsfonds. Zudem wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem saudi-arabischen Unternehmen unterzeichnet, um eine neue Produktionsstätte im Nahen Osten zu errichten. Samsung Electronics reduzierten sich in Seoul um 3,1 Prozent. Dem Konzern steht der erste Streik überhaupt ins Haus.

+++++ CREDIT +++++

Leicht ausgeweitet zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Nach dem deutlichen Renditeanstieg in den USA vom Vortag werden die Kreditmärkte vorsichtiger mit Blick auf die US-Inflationsdaten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RWE

plant im Zuge der Errichtung von wasserstofffähigen Gaskraftwerken an eigenen Kraftwerksstandorten nun einen möglichen zweiten Standort in Werne.

VOLKSWAGEN

CEO Oliver Blume verspricht den Aktionären für die kommende Jahren deutlich steigende Gewinne und weitere Fortschritte bei der Profitabilität. "2023 war das Jahr der Restrukturierung des Volkswagen Konzerns. Mit einer eng gestaffelten Agenda konnten alle gesetzten Ziele erreicht werden", erklärte der Manager laut Redetext anlässlich der Hauptversammlung.

TRATON

hat sich 500 Millionen Franken am Schweizer Anleihemarkt besorgt durch Ausgabe einer Anleihe in zwei Tranchen mit 3 und 6 Jahren Laufzeit.

DOUGLAS

hat im zweiten Geschäftsquartal operativ mehr verdient und die Margen verbessert. Das bereinigte EBITDA stieg um gut 16 Prozent auf 145,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erreichte 15,2 nach 14,6 Prozent im Vorjahr. Nach Steuern fiel ein Verlust von 41,3 Millionen Euro an, im Vorjahresquartal hatte das Minus 42,2 Millionen betragen. Im Gesamtjahr und mittelfristig will Douglas weiterhin unter anderem den Umsatz netto um rund 7 Prozent steigern.

AMERICAN AIRLINES

hat die Prognose für das laufende Quartal deutlich zusammengestrichen. Umstellungen im Ticketvertrieb - weg von Reisebüros und hin zu Apps und Websites - haben sich nicht bezahlt gemacht. Vertriebschef Vasu Raja muss deshalb im Juni seinen Hut nehmen.

BHP

hält eine weitere Fristverlängerung für sein Übernahmeangebot an Anglo American für notwendig, um sich mit dem in London ansässigen Konkurrenten über die Transaktion zu einigen. Anglo American lehnt das ab.

BOUYGUES TELECOM

Differenzen zwischen SFR und La Poste könnten die im Februar vereinbarte Übernahme des französischen Mobilfunkanbieters La Poste Telecom durch den Wettbewerber Bouygues Telecom verzögern.

CONOCOPHILLIPS

will Marathon Oil für 22,5 Milliarden Dollar einschließlich 5,4 Milliarden Dollar an Schulden übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Marathon-Oil-Aktionäre.

