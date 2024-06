Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Südkorea ruhte der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden findet wegen des Nationalfeiertags kein Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.08 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.367,00 +0,0% +10,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.092,75 +0,1% +10,8%

Euro-Stoxx-50 5.075,62 +0,8% +12,3%

Stoxx-50 4.576,85 +1,0% +11,8%

DAX 18.720,00 +0,8% +11,8%

FTSE 8.282,03 +0,4% +6,9%

CAC 8.049,98 +0,5% +6,7%

Nikkei-225 38.703,51 +0,6% +15,7%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 131,20 -0,25 -6,47

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,53 +0,02 -0,04

US-Rendite 10 J. 4,30 +0,02 +0,42

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,49 74,07 +0,6% +0,42 +2,7%

Brent/ICE 78,69 78,41 +0,4% +0,28 +3,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,62 33,40 +0,7% +0,22 +5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.360,54 2.355,39 +0,2% +5,15 +14,5%

Silber (Spot) 30,30 29,98 +1,1% +0,33 +27,4%

Platin (Spot) 1.001,78 996,50 +0,5% +5,28 +1,0%

Kupfer-Future 4,66 4,62 +0,8% +0,04 +18,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die positiven Effekte der gesunkenen Marktzinsen auf den Aktienmarkt scheinen am Donnerstag an der Wall Street bis auf Weiteres eingepreist zu sein. Zwar stehen vorbörslich mit noch Daten an, doch der Fokus liegt aber bereits auf dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag. Da dieser die zuletzt wieder mit neuem Schwung geführte Debatte um Zinssenkungen und Verfassung der Konjunktur erneut befeuern dürfte, wagten sich Anleger im Vorfeld kaum aus der Deckung, heißt es. Dies gilt umso mehr, weil nach einen Rekordhochs bei S&P-500 und den Nasdaq-Indizes am Vortag die Luft ohnehin dünner wird und Händler mit einem Konsolidierungstag rechnen. Es bedarf frischer Kaufargumente - und diese könnte der Arbeitsmarktbericht zum Wochenschluss liefern.

Nvidia klettern immer weiter und legen vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern ist nun das zweitwertvollste Unternehmen der Welt, die Marktkapitalisierung stieg getragen vom anhaltenden KI-Boom erstmals über die Marke von 3 Billionen Dollar.

+++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++++

Der Indexbetreiber Stoxx hat mit Wirkung zum Handelsbeginn am 24. Juni folgende Änderungen im MDAX und SDAX mitgeteilt. Nachfolgend ein Überblick der Änderungen:

+ MDAX

NEUAUFNAHME

- Rational

- Traton

- Tui

HERAUSNAHME

- Morphosys

- Sixt StA

- SMA Solar

+ SDAX

NEUAUFNAHME

- Douglas

- Morphosys

- Sixt StA

- SMA Solar

HERAUSNAHME

- Heidelberger Druck

- Thyssenkrupp Nucera

- Traton

- Wüstenrot & Württembergische

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Cancom 1,00 EUR

Cewe Stiftung 2,60 EUR

Gerresheimer 1,25 EUR

Instone Real Estate 0,33 EUR

Scout 24 1,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz April

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,50%

Einlagensatz

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 4,00%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 219.000

14:30 Handelsbilanz April

PROGNOSE: -76,5 Mrd USD

zuvor: -69,37 Mrd USD

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

1. Veröff.: +0,3% gg Vq

4. Quartal: +3,5% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +5,0% gg Vq

1. Veröff.: +4,7% gg Vq

4. Quartal: 0,0% gg Vq

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Die Märkte schauen vor allem auf die Sitzung der EZB. Erwartet wird, dass sie die wichtigsten Leitzinsen am Nachmittag um jeweils 25 Basispunkte senken wird. Übergeordnet treibt der Einbruch der wichtigen zehnjährigen Rendite der US-Anleihen. Dies beflügelt besonders zinssensible Titel wie die aus der Technologiebranche (+1,6%). Vor allem die Chip-Werte in Europa profitieren auch von fundamental starken Nachrichten aus der Branche. ASML verhandelt mit Taiwan Semiconductors über die Lieferung neuer Maschinen für die Ausweitung der Chip-Produktion. Nach einem Kurssprung von rund 9 Prozent bei ASML am Vortag geht es um weitere 2,0 Prozent nach oben. Im DAX legen auch Software-Aktien wie SAP um 3,9 Prozent zu, hier läuft auch das Restrukturierungsprogramm nach eigenen Aussagen gut. EFG steigen um 7 Prozent. Händler verweisen auf Übernahmespekulationen, Julius Bär könnte EFG übernehmen. Julius Bär geben 6 Prozent nach. Remy Cointreau gewinnen 2,9 Prozent. Die Geschäftszahlen entsprechen den Erwartungen. Der Konzern setzt auf kontinuierliche Verbesserungen. Stellantis steigen um 0,2 Prozent - trotz neuer Airbag-Probleme. Für etwas Erleichterung sorgen Aussagen, von den fehlerhaften Airbags des japanischen Herstellers Takata seien weniger Fahrzeuge betroffen als zunächst kolportiert. Adidas und Puma legen um bis zu 1,4 Prozent zu. Hier hilft ein erhöhter Ausblick von Lululemon.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Mi, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0874 +0,0% 1,0882 1,0867 -1,5%

EUR/JPY 169,76 +0,1% 169,60 169,74 +9,1%

EUR/CHF 0,9690 -0,2% 0,9698 0,9719 +4,4%

EUR/GBP 0,8509 +0,1% 0,8506 0,8512 -1,9%

USD/JPY 156,12 +0,0% 155,86 156,21 +10,8%

GBP/USD 1,2779 -0,1% 1,2792 1,2767 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2593 +0,0% 7,2583 7,2589 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 70.987,30 -0,2% 70.924,06 71.539,07 +63,0%

Der Euro zeigt sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung könnte steigen, wenn die EZB die Zinsen wie erwartet senkt, sich aber zurückhaltend äußert in Bezug auf die Aussichten auf weitere Zinssenkungen, so ING-Währungsanalyst Francesco Pesole.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Die Börsen folgten damit den positiven US-Vorgaben. Dort hatten weiter fallende Marktzinsen gestützt, nachdem etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten Zinssenkungshoffnungen geschürt hatten. Rückenwind erhielten die globalen Zinssenkungserwartungen auch davon, dass die Bank of Canada ihre Leitzinsen gesenkt hatte. Zudem dürfte die EZB am Nachmittag nachziehen. Technologieaktien wurden in der gesamten Region vom KI-Chipriesen Nvidia gestützt, dessen Marktkapitalisierung erstmals auf 3 Billionen US-Dollar gestiegen ist. In Taiwan stiegen TSMC um 4,7 Prozent und erreichten neue Rekordhoch. Stützend dürften auch Berichte gewirkt haben, wonach TSMC Gespräche über den Kauf neuer Maschinen des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML führt. In Tokio stützten Technologie- und Elektronikwerte. Mit Blick auf die Geldpolitik Japans zeigte sich das Ratsmitglied der BoJ, Toyoaki Nakamura, noch nicht vollständig überzeugt, dass die Löhne und die Inflation weiter zunehmen werden. In Hongkong konnte der HSI höhere Aufschläge nicht behaupten, auf dem chinesischen Festland fielen die Kurse. Der wirtschaftliche Aufschwung sei keineswegs sicher, hieß es. Gefragt waren auch in Hongkong Chipwerte. In Sydney verwiesen Teilnehmer auf die guten US-Vorgaben. Die jüngst schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zum Wirtschaftswachstum in Australien hatten zuletzt bereits Sorgen über eine straffere Geldpolitik in Australien gemildert.

+++++ CREDIT +++++

Wenig Bewegung gibt es bei den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Hier sind alle Augen weiter auf die EZB gerichtet. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte Konsens ist, wird mit Spannung auf die Aussagen der Zentralbanker in Richtung der kommenden Monate geblickt. Als sehr hoch gilt die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB ihre "Datenabhängigkeit" betonen wird, um sich nicht selbst den Handlungsspielraum in Richtung Juli-Sitzung zu nehmen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

APPLE

