Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In China und in Hongkong bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfestes geschlossen. In Australien wird der Königstag gefeiert und ebenfalls nicht gehandelt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.55 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.361,75 -0,0% +10,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.072,00 +0,1% +10,7%

Euro-Stoxx-50 5.035,68 -0,7% +11,4%

Stoxx-50 4.558,30 -0,4% +11,4%

DAX 18.483,97 -0,9% +10,3%

FTSE 8.237,21 -0,6% +6,8%

CAC 7.968,12 -0,9% +5,6%

Nikkei-225 38.683,93 -0,1% +15,6%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 130,67 -0,37 -7,00

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,58 +0,03 +0,01

US-Rendite 10 J. 4,29 +0,01 +0,41

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,93 75,55 +0,5% +0,38 +4,7%

Brent/ICE 80,19 79,87 +0,4% +0,32 +5,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,975 33,11 -0,4% -0,13 +2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.333,96 2.375,87 -1,8% -41,91 +13,2%

Silber (Spot) 30,33 31,33 -3,2% -1,00 +27,6%

Platin (Spot) 990,03 1.007,50 -1,7% -17,48 -0,2%

Kupfer-Future 0,00 4,69 0% 0 +19,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Im Vorfeld des im Tagesverlauf noch vor Börsenstart angekündigten Arbeiztsmarktberichts für Mai tut sich am Freitag bislang nicht viel an der Wall Street. Weil der monatliche Arbeitsmarktbericht das Potenzial hat, an den Märkten für stärkere Bewegungen zu sorgen, ist erst nach der Veröffentlichung mit einer Tagestendenz zu rechnen. Der Bericht könnte neben Erkenntnissen über die Verfassung der Konjunktur die Zinsspekulation anfachen - in beide Richtungen. Dabei gelte einmal mehr, dass schlechte Zahlen positiv für den Aktienmarkt sein können. Denn sollte sich der Arbeitsmarkt abkühlen, könnte das den Weg zu US-Zinssenkungen schneller ebnen, heißt es im Handel. Umgekehrt könnten starke Daten mit dann nachlassenden Zinssenkungshoffnungen den Aktienmarkt belasten.

Bei den sogenannten Meme-Aktien geht die Rally in eine neue Runde. Die Aktie des Videospielehändlers Gamestop schießt vorbörslich um weitere 25 Prozent nach oben, der Kurs des Kinobetreiber AMC Entertainment um weitere 5,2 Prozent. Zu Beginn der Woche hatte der in der Fangemeinde auch als Roaring Kitty bezeichnete Investor Keith Gill einen Auszug verbreitet, der zeigen sollte, dass er stark in Gamestop investiert ist. Nun sorgt die Nachricht für neue Aufregung, dass Gill am Freitag ein Live-Ereignis streamen will.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

7c Solarparken 0,06 EUR

Cenit 0,04 EUR

Delignit 0,08 EUR

DWS 6,10 EUR

Init 0,70 EUR

PWO 1,75 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +190.000 gg Vm

zuvor: +175.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,9%

zuvor: 3,9%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,9% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - Einerseits wartet der Markt auf den US-Arbeitsmarktbericht, andererseits dämpft der eher falkenhafte Ton nach der EZB-Sitzung vom Vortag noch die Stimmung. Die EZB hat zwar wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, die weitere Zinsspekulation aber gebremst, unter anderem über höhere Inflationsprognosen. Unter Druck stehen so auch konjunkturabhängige Roh- und Grundstoffwerte (-0,8%). Der Index der Autoaktien gibt mit einem Minus von 1,0 Prozent noch etwas stärker nach. Daimler Truck (-3,5%) und Renault (-2%) verlieren besonders heftig. Auf der Branche lastet auch die Sorge vor Retourkutschen Chinas, falls die EU wie geplant Zölle auf chinesische Waren erhöht oder neu einführt. Gut halten sich weiterhin Technologietitel (+0,5%). Bei Infineon (+2,8%) hat BNP Exane ihr Kursziel erhöht. ASML bauen ihre Hausse mit einem Plus von 0,7 Prozent aus, SAP geben dagegen um 0,7 Prozent nach. Vonovia geben 5 Prozent ab und LEG 3,4 Prozent. Morgan Stanley hat beide Aktien abgestuft. ING gewinnen 1,1 Prozent nach einem positiven Kommentar von Barclays. Süss Micro nähern sich mit einem Plus von 3,3 Prozent dem jüngsten Jahreshoch: Hier hat Hauck Aufhäuser das Ziel erhöht.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:07 Do, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0891 -0,0% 1,0890 1,0882 -1,4%

EUR/JPY 169,44 -0,0% 169,26 169,80 +8,9%

EUR/CHF 0,9689 -0,0% 0,9690 0,9710 +4,4%

EUR/GBP 0,8513 -0,0% 0,8518 0,8514 -1,9%

USD/JPY 155,59 -0,0% 155,41 156,05 +10,4%

GBP/USD 1,2793 +0,0% 1,2787 1,2781 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2541 -0,1% 7,2539 7,2637 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 71.349,69 +0,9% 71.302,32 71.415,55 +63,9%

Der Dollar zeigt sich im Vorfeld des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts für Mai wenig verändert. Dieser wird für den Dollar von entscheidender Bedeutung sein, da er den möglichen Zeitpunkt einer Zinssenkung durch die US-Notenbank beeinflussen dürfte, so Unicredit.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben zum Ende der Handelswoche uneinheitlich geschlossen. Im Fokus standen Konjunkturdaten aus der Region. Marktteilnehmer verwiesen aber auch auf Zurückhaltung vor den in den USA anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Zur Zurückhaltung bei den Anlegern dürfte auch beigetragen haben, dass am Montag in China und in Hongkong die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen bleiben. Und auch in Australien wird zu Wochenbeginn nicht gehandelt. In Tokio stand bereits die nächste Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) am 13. und 14. Juni im Blick. Jüngst hatten Wirtschaftsdaten gezeigt, dass die Arbeitseinkommen stärker gestiegen waren als erwartet, was am Markt Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik geschürt hatte. In Hongkong büßte der HSI ein, auf dem chinesischen Festland stieg der Schanghai-Composite knapp. Handelsdaten zeigten, dass die chinesischen Exporte stärker als gedacht gestiegen sind. Die Importe enttäuschten, was auf eine schwache Binnenkonjunktur schließen lässt. In Südkorea legte der Kospi deutlich zu. Marktteilnehmer verwiesen auf Nachholeffekte, nachdem die Anleger aufgrund des Feiertages am Donnerstag nicht handeln konnten. SK Hynix stiegen um 7,1 Prozent. Am Donnerstag waren Halbleiteraktien kräftig gestiegen. In Sydney stieg der S&P/ASX-200. Im Wochenverlauf hatten schwächer als erwartet ausgefallene Daten zum Wirtschaftswachstum zuletzt Sorgen über eine straffere Geldpolitik in Australien gemildert. In Indien hat die Zentralbank ihren Leitzins wie erwartet unverändert belassen. Der BSE notierte zuletzt klar im Plus.

+++++ CREDIT +++++

Praktisch unverändert präsentieren sich die Risikoprämien am Kreditmarkt. Die Entscheidung der EZB vom Vortag hat keine Akzente gesetzt. Die EZB hat wie erwartet die Leitzinsen gesenkt, zugleich aber die Inflationsprognose erhöht, was für ein vorsichtiges weiteres Handeln spricht. Die nächste Zinssenkung wird an den Märkten nun erst im September erwartet. Anleger warten nun auf die Veröffentlichung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

HEIDELBERGER DRUCK

rechnet dank "vieler Bestellungen" von Druckmaschinen auf der Fachmesse Drupa mit einer Erholung des Auftragseingangs zum Start des neuen Geschäftsjahres 2024/2025 und somit einer besseren Auslastung der Produktionskapazitäten.

K+S

S&P Global Ratings bestätigt die Bonität von K+S mit "BBB-" und bezeichnet den Ausblick als stabil.

VOLKSWAGEN

steigt mit der Lade- und Energiemarke Elli in ein neues Geschäftsfeld ein. Der Autohersteller wird unter der Marke Elli gemeinsam mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette stationäre Großspeicher entwickeln, bauen und betreiben.

NOVARTIS

stellt nach der Übernahme von Morphosys den Vorstand bei der Tochtergesellschaft neu auf. Der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat hat in seiner ersten Sitzung Arkadius Pichota und Lukas Gilgen als neue Vorstandsmitglieder der Gesellschaft bestellt.

DAIMLER TRUCK

Der Dieselmotorenhersteller Cummins und die Lkw-Hersteller Daimler Truck und Paccar haben ihr im Januar angekündigtes Batterie-Joint-Venture nun offiziell an den Start gebracht. Das Gemeinschaftsunternehmen heißt Amplify Cell Technologies und wird von CEO Kel Kearns geführt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 07, 2024 07:01 ET (11:01 GMT)