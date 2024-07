Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.18 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.482,25 +0,8% +11,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.181,25 +1,0% +10,2%

Euro-Stoxx-50 4.853,81 +0,9% +7,4%

Stoxx-50 4.438,63 +0,6% +8,4%

DAX #NV +0,3% +9,6%

FTSE 8.232,66 +0,6% +5,9%

CAC 7.492,49 +0,9% -0,7%

Nikkei-225 37.667,41 -0,5% +12,6%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 132,37 -0,02 -5,30

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,44 +0,02 -0,13

US-Rendite 10 J. 4,24 -0,01 +0,36

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,98 78,28 -0,4% -0,30 +9,3%

Brent/ICE 82,08 82,37 -0,4% -0,29 +8,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,585 32,05 +1,7% +0,54 -0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.373,15 2.365,80 +0,3% +7,35 +15,1%

Silber (Spot) 27,77 27,98 -0,7% -0,21 +16,8%

Platin (Spot) 934,10 937,50 -0,4% -3,40 -5,8%

Kupfer-Future 4,13 4,11 +0,5% +0,02 +4,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Talfahrt zur Wochenmitte mit der Stabilisierung am Vortag deutet sich am Freitag eine Erholung an. Die Umschichtungen aus Technologiewerten in andere Sektoren könnten sich zum Wochenschluss umkehren, denn die Futures auf die technologielastige Nasdaq lassen auf einen festen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Nach den politischen Kapriolen und der Enttäuschung über wichtige Geschäftsausweise im Technologiesegment könnte nun die Zinsdebatte wieder mehr Gewicht erhalten. Denn noch vor der Startglocke wird im Rahmen der PCE-Preisindex veröffentlicht. Die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September bleiben hoch. Technologiewerte gelten als äußerst zinsempfindlich und könnten daher auf veränderte Zinsspekulationen reagieren. Die "Magnificent 7" liegen vorbörslich alle im Plus.

3M hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zudem hat der Hersteller von Post-it Notes und Scotch Tape den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktien steigen vorbörslich um 5,3 Prozent auf ein 20-Monatshoch.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli

PROGNOSE: 66,0

1. Umfrage: 66,0

zuvor: 68,2

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leicht erholt - Stützend wirken Stabilisierungsansätze der US-Börsen. Bei CMC heißt es, der DAX habe sich zuletzt erstaunlich gut gehalten. Beruhige sich die Situation in New York wieder, dürfte sich auch die Nervosität in Frankfurt legen. Bei BASF geht es 2,7 Prozent tiefer nach Zweitquartalszahlen. Sowohl auf Umsatz- als auch Ergebnisseite sind diese unter den Erwartungen geblieben. Wacker Chemie fallen nach Zahlenausweis um 2,4 Prozent. Der Umsatz liegt unter den Erwartungen. Im Rahmen der RBC-Erwartungen sind die Zweitquartalszahlen von Mercedes-Benz (+0,3%) ausgefallen. Traton kann mit Geschäftszahlen überzeugen, der Kurs steigt um 2,3 Prozent. Beim Autozulieferer Valeo gibt es einen Freudensprung von 8 Prozent. Die Franzosen haben zwar ihre Umsatzprognose leicht gesenkt, jedoch einen höheren Gewinn im ersten Halbjahr erzielt. Nach schwachen Geschäftszahlen aus dem Sektor sei der Markt hier unterinvestiert gewesen, sagt ein Händler. Conti im DAX legen daher 1 Prozent zu. EssilorLuxottica springen um 7,5 Prozent, nachdem Google und andere Technologie-Unternehmen über eine Partnerschaft mit dem Brillenhersteller nachdenken. Bei Hermes geht es höher um 3,3 Prozent. Die Citigroup spricht zwar von durchwachsenen Geschäftszahlen, jedoch habe sich der Luxusgüterkonzern viel besser als die Konkurrenz geschlagen. Nach einer Gewinnwarnung geben Thyssenkrupp um 6,8 Prozent nach. Vinci springen um 3,3 Prozent. Berenberg lobt ein starkes Auftragswachstum. Bei Bouygues kommen die Daten nicht so gut an, die Aktien geben 1,4 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0857 +0,1% 1,0859 1,0857 -1,7%

EUR/JPY 167,96 +0,6% 166,89 166,90 +7,9%

EUR/CHF 0,9592 +0,4% 0,9568 0,9553 +3,4%

EUR/GBP 0,8436 +0,0% 0,8442 0,8429 -2,8%

USD/JPY 154,71 +0,5% 153,68 153,70 +9,8%

GBP/USD 1,2870 +0,1% 1,2863 1,2881 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2627 +0,3% 7,2517 7,2321 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 67.243,60 +2,2% 66.956,80 64.658,80 +54,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Zum Teil kam es zu einer leichten Erholung. Dagegen ging es in Tokio weiter nach unten. Besonders stark fiel das Minus in Taiwan aus. Nachdem hier wegen eines Wirbelstums der Handel zwei Tage geruht hatte, wurden die jüngsten Verluste nachvollzogen. Die zuletzt stark gebeutelten Technologie-Werte zeigten lediglich eine moderate Erholung. Denn erneut gab es negative Vorgaben aus den USA. Auf Wochensicht verzeichneten die meisten Indizes kräftige Abgaben. Davon vor allem betroffen waren die technologielastigen Aktienmärkte in Tokio, Seoul und Hongkong. Ein leicht positiver Impuls kam von besser als erwartet ausgefallenen US-BIP-Daten. Positiv waren auch die Inflationssignale, die für eine Zinssenkung der Fed im September sprachen. Am deutlichsten fiel die Erholung in Seoul aus. Hier stiegen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics nach zuletzt zwei Tagen mit Abgaben um 0,6 Prozent, die Titel von SK Hynix kletterten um 1,2 Prozent. Für Woori Financial Group und HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering ging es nach überzeugenden Zahlen um 11 bzw 8,2 Prozent nach oben. In Tokio belasteten erneut Technologiewerte. Die Besorgnis über die Ausgaben der Technologieunternehmen für KI und die Erkenntnis, dass es einige Zeit dauern könne, bis die Vorteile dieser Ausgaben zum Tragen kämen, hätten Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst, hieß es. Ein nur leicht positives Bild zeigte sich in China. Zwar hatte die Notenbank zuletzt die zweimal die Zinsen gesenkt. Allerdings dürften weitere Maßnahmen notwendig sein. Auch in Sydney kam zu einer Erholung von den Vortagesverlusten. Gesucht waren vor allem Werte aus dem Banken- und Bergbau-Sektor.

+++++ CREDIT +++++

Deutlich nach unten geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Die klar bessere Lesung des US-BIP vom Vortag stützt die Stimmung, genauso wie die insgesamt besser als erwartet laufende Berichtssaison. Bislang hätten 21 Prozent der europäischen Unternehmen die Schätzungen geschlagen, im Schnitt sei der Gewinn je Aktie 5,5 Prozent über der Konsensschätzung ausgefallen, so Morgan Stanley.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Mercedes-Benz

hat auch im zweiten Quartal angesichts eines schwierigeren Marktumfeldes besonders in China bei leicht rückläufigen Umsätzen deutlich weniger verdient. Die Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sank wie schon zum Jahresstart. Die Prognosen für das Gesamtjahr bekräftigte der Stuttgarter DAX-Konzern auf Konzernebene, präzisierte sie aber bei den Segmenten.

Traton

hat im ersten Halbjahr trotz rückläufiger Verkaufszahlen sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Dank guter Verkaufspreise konnte der Nutzfahrzeughersteller die operative Rendite verbessern. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Münchener MDAX-Unternehmen.

ZF

Der Autozulieferer ZF will sein deutsches Produktionsnetzwerk tiefgreifend umbauen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die deutschen Standorte effizienter aufgestellt und zu mehreren Standortverbünden zusammengeführt werden. Die Belegschaft in Deutschland soll bis 2028 um 11.000 bis 14.000 Mitarbeiter von derzeit rund 54.000 schrumpfen.

AMS-Osram

hat im zweiten Quartal dank einer guten Auslastung und Einsparungen eine solide Marge erzielt. Im laufenden dritten Quartal strebt der österreichische Halbleiterkonzern eine Verbesserung der Rendite an.

Hensoldt

hat im ersten Halbjahr von der anhaltend hohen Nachfrage sowie Skaleneffekten profitiert. Der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern steigerte den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz und bestätigte die Jahresprognose.

Patrizia

