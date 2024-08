Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In London bleiben die Börsen wegen des Feiertages "August Bank Holiday" geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.661,25 +0,2% +15,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.810,00 +0,1% +13,8%

Euro-Stoxx-50 4.901,29 -0,2% +8,4%

Stoxx-50 4.494,45 -0,0% +9,8%

DAX 18.583,73 -0,3% +10,9%

FTSE Feiertag +7,7%

CAC 7.584,23 +0,1% +0,5%

Nikkei-225 38.110,22 -0,7% +13,9%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 134,31 -0,15 -3,36

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,50 74,83 +2,2% +1,67 +7,8%

Brent/ICE 80,68 79,02 +2,1% +1,66 +7,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,775 36,63 +0,4% +0,15 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.523,36 2.512,67 +0,4% +10,69 +22,4%

Silber (Spot) 30,10 29,83 +0,9% +0,26 +26,6%

Platin (Spot) 971,69 966,30 +0,6% +5,39 -2,1%

Kupfer-Future 4,21 4,20 +0,3% +0,01 +6,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise profitieren von der jüngsten Entwicklung im Nahostkonflikt. Israel hatte am Wochenende in einem Präventivschlag Ziele im Libanon angegriffen. Auch der schwächere Dollar stützt die Ölpreise.

Gold verzeichnet ebenfalls etwas Zulauf mit der Erwartung sinkender US-Zinsen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Damit dürften die kräftigen Gewinne vom Freitag, nach den taubenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, verteidigt werden. Im Wochenverlauf stehen weitere wichtige Termine auf der Agenda. Konjunkturseitig dürfte hier vor allem auf den PCE-Preisindex am Freitag geschaut werden. Daneben wird der Chipkonzern Nvidia am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen, die angesichts hochgesteckter Erwartungen Enttäuschungspotenzial bergen. Die Aktie klettert im vorbörslichen Handel um 1,0 Prozent. Chinesische Ingenieure für künstliche Intelligenz (KI) haben trotz der US-Exportkontrollen weiterhin Zugang zu amerikanischen Chips, unter anderem von Nvidia, berichtet das Wall Street Journal. Am Berichtstag wird vor der Startglocke der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für den Juli bekannt gegeben.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

PROGNOSE: +4,0% gg Vm

zuvor: -6,7% gg Vm

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -12,3 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Bei einem sehr ruhigen Geschäft bröckeln die Kurse an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenauftakt überwiegend etwas ab. Die Umsätze leiden dabei einerseits unter dem Bankfeiertag in London. Daneben warten die Marktteilnehmer offensichtlich ab, ob die Rally nun weitergeht, nachdem die Indizes die Allzeithochs nun fast wieder erreicht haben. Der deutsche ifo-Geschäftsklima-Index ist im August weiter zurückgegangen. Zwar fiel der Rückgang nicht ganz so stark aus wie erwartet: "Trotzdem bleibt die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich besonders schwach", so ein Marktteilnehmer. Noch wichtiger ist allerdings im Wochenverlauf der Blick auf Inflationsdaten und am Mittwochabend auf die Zahlen von Nvidia. Technologieaktien halten mit einem Minus von 0,4 Prozent in ihrem Stoxx-Branchenindex die rote Laterne bei den Sektoren. ASML fallen um 0,9 Prozent, ASMI um 1,2 Prozent. Im TecDAX geben Aixtron um 0,7 Prozent nach. Auf der Gewinnerseite ganz oben liegt der Index der Immobilienaktien mit einem Plus von 0,7 Prozent. Vonovia legen um 2,1 Prozent zu. Der Immobilienkonzern will seine Pflegeheime an Finanzinvestoren verkaufen. Für einen Crash der Aktie sorgt die Mitteilung von Meyer Burger (-40%), dass der Solarzellen-Hersteller den Aufbau einer Fabrik in Colorado abbricht, da sie nicht finanzierbar sein soll. Als etwas belastend für das Sentiment bei Lufthansa (-0,2%) werten Händler die Streikankündigung bei ihrer Ferienflieger-Tochter Lufthansa Discover. Händler verweisen aber darauf, dass die Kranich-Aktie in diesem Jahr schon stark verloren hat. Bei Siemens Healthineers geht es nach einem kleineren Zukauf um 0,2 Prozent nach unten. Die Sparte Advanced Accelerator Applications von Novartis ist in der molekularen Nuklearmedizin tätig und soll laut Financial Times um die 200 Millionen Euro kosten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:50 Uhr Fr, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1171 -0,2% 1,1180 1,1179 +1,2%

EUR/JPY 160,95 -0,2% 161,18 162,22 +3,4%

EUR/CHF 0,9456 -0,3% 0,9478 0,9486 +1,9%

EUR/GBP 0,8468 -0,1% 0,8472 0,8472 -2,4%

USD/JPY 144,11 +0,1% 144,15 145,12 +2,3%

GBP/USD 1,3192 -0,1% 1,3197 1,3195 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1186 +0,0% 7,1215 7,1254 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 63.825,45 -0,9% 64.016,40 61.034,90 +46,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar verharrt auf dem niedrigeren Niveau, auf das ihn die Erwartung baldiger Fed-Zinssenkungen gedrückt hat. Die Stärke des Euro zum Dollar sei allerdings fundamental nicht gerechtfertigt, heißt es von der Danske Bank. Der faire Wert des Euro liege kurzfristig eher bei 1,10 Dollar. Da die laufende Woche datenseitig recht ruhig sein dürfte, werde der Euro in den kommenden Sitzungen aber wohl auf dem aktuellen Niveau konsolidieren, so Danske.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen in Ostasien und Australien war am Montag keine einheitliche Tendenz festzustellen. Zwar hat US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag wie erhofft Zinssenkungen in Aussicht gestellt, doch stehen im Wochenverlauf Daten auf der Agenda, vor deren Veröffentlichung sich die Anleger vorsichtshalber zurückhielten. Im Fokus steht hier vor allem der PCE-Preisindex in den USA am Freitag. Auch aus der Eurozone kommen Inflationsdaten. Überdies wird der Chipkonzern Nvidia am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen, die angesichts hochgesteckter Erwartungen Enttäuschungspotenzial bergen. In Tokio drückte ein festerer Yen vor allem die Kurse exportorientierter Unternehmen. Yamaha Motor verloren 5,3 Prozent und Nissan Motor 4,3 Prozent. In Schanghai schloss der Composite-Index unverändert, nachdem die chinesische Zentralbank die Zinsen bestätigt hatte. Dies war weithin erwartet worden. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (+1,1%) vollzog dagegen die positiven Vorgaben der Wall Street nach. Mit Xpeng ging es um 7,2 Prozent aufwärts. Der CEO des Elektroautoherstellers hat seine Beteiligung an dem Unternehmen deutlich ausgebaut. Kursverluste bei Chipherstellern drückten die Börse in Seoul leicht ins Minus. Anleger zogen sich hier vor den Nvidia-Zahlen zurück. SK Hynix gaben um 3,0 Prozent nach und Indexschwergewicht Samsung Electronics verlor 2,1 Prozent. HD Hyundai Heavy Industries fielen um 3,5 Prozent. Die Gewerkschaft hat für Mittwoch bei dem Schiffsbauer einen Streik geplant, um höhere Lohnforderungen durchzusetzen.

+++++ CREDIT +++++

Unverändert zeigen sich am Montagvormittag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Sie verharren damit auf dem eingeengten Niveau vom Freitagnachmittag. Fed-Chef Jerome Powell hatte dann auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole die erhofften Signale für eine Zinssenkung in den USA gegeben. Dass die Prämien sich am Montag nicht weiter bewegen, hänge allerdings nur mit dem Feiertag in London zusammen. Damit fehlten die wichtigsten Teilnehmer am CDS-Markt, heißt es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

IBM

zieht seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) aus China ab. IBM wolle seine F&E-Aktivitäten in mehreren Regionen konzentrieren, sagte Vice President Jack Hergenrother laut Mitarbeitern in einem virtuellen Briefing. Mehr als 1.000 Mitarbeiter seien davon betroffen.

LBBW

hat im ersten Halbjahr trotz geringerer Zinseinnahmen und einer höheren Risikovorsorge mehr verdient. Die Bank profitierte von einem guten Kapitalmarktgeschäft und dem Beitrag der 2022 übernommenen Berlin Hyp im Immobiliengeschäft. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

PNE

hat am Montagmorgen bekräftigt, dass die operative Entwicklung "gut voran" geht, und der Cuhavener Windpark-Projektierer "im Plan" liegt für die Ziele im Gesamtjahr.

TELEGRAM

