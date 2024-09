Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.799,25 -0,1% +17,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.307,50 -0,2% +15,5%

Euro-Stoxx-50 5.049,58 +0,3% +11,7%

Stoxx-50 4.490,54 +0,1% +9,7%

DAX 19.387,89 +0,8% +15,7%

FTSE 8.322,29 +0,5% +7,1%

CAC 7.761,60 +0,3% +2,9%

Nikkei-225 39.829,56 +2,3% +19,0%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 134,65 +0,11 -2,52

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,82 67,67 +0,2% +0,15 -4,0%

Brent/ICE 71,75 71,60 +0,2% +0,15 -4,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,4 37,59 -0,5% -0,19 +13,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.665,40 2.672,44 -0,3% -7,04 +29,2%

Silber (Spot) 31,96 32,02 -0,2% -0,06 +34,4%

Platin (Spot) 1.011,83 1.012,10 -0,0% -0,27 +2,0%

Kupfer-Future 4,57 4,58 -0,3% -0,01 +15,7%

Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten deutlichen Abgaben wenig verändert. Am Vortag hatten Anzeichen dafür, dass die Versorgungsunterbrechungen in Libyen bald nachlassen könnten, die Preise deutlich gedrückt. Zudem gab es Medienberichte, dass Saudi-Arabien sein Ölpreisziel von 100 Dollar aufgeben könnte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte am Freitag zurückhaltend in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen leicht im Minus. Das Bild könnte sich jedoch noch verändern, denn noch vor Handelsbeginn wird der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex für August veröffentlicht. Der Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Erwartet wird, dass die Jahresrate von 2,5 auf 2,3 Prozent gesunken und die Kernrate leicht von 2,6 auf 2,7 Prozent gestiegen ist. Sollten die Preise stärker als erwartet gestiegen sein, könnte das die Markterwartungen weiterer Zinssenkungen dämpfen, heißt es von Marktteilnehmern. Zuletzt gab es am Markt wieder Spekulationen, ob die US-Notenbank im November erneut die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte senken wird, um die US-Wirtschaft weiter zu stützen, oder nur um 25 Basispunkte. Unter den Einzelwerten steigt die Aktie von Bristol Myers Squibb vorbörslich um 6,3 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neuartiges Medikament des Pharmakonzerns zur Behandlung von Schizophrenie zugelassen hat. Die Costco-Aktie verliert 1,5 Prozent. Der Einzelhändler hat Quartalsergebnisse mit Licht und Schatten veröffentlicht. Die Aktien von Echostar gewinnen 4,8 Prozent. Die Satelliten-TV-Tochter Dish befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Fusionsgesprächen mit dem Wettbewerber DirecTV. AT&T (+0,1%) ist zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen TPG Eigentümer von DirecTV.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

- DE/Commerzbank AG, Treffen mit Unicredit SpA nach Anteilskauf

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

PROGNOSE: 69,3

1. Umfrage: 69,0

zuvor: 68,4

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Der DAX markiert ein Rekordhoch nach dem anderen. Für Kauflaune sorgen weiter die jüngsten Stimuli für die maue Konjunktur im wichtigen globalen Nachfragerland China. Zudem sorgt weiter Zinssenkungsfantasie für Kauffreude an den Aktienmärkten. Und hier kommen günstige Signale aus Frankreich und Spanien. Dort sind vorläufige Preissteigerungsraten im September niedriger ausgefallen als erwartet. Das spielt der EZB in die Hände, die nach Einschätzung des Marktes im Oktober erneut die Zinsen senken dürfte. BASF steigen um 5,6 Prozent und rangieren mit Siemens Healthineers (+4,3%) an der DAX-Spitze. Siemens Healthineers sind laut Marktbeobachtern weiter gesucht, weil das Unternehmen stark von der Entwicklung in China abhängt, wo es mit den neuen Stimuli Hoffnungen auf Besserung gibt. Für die Commerzbank-Aktie geht es um 0,5 Prozent nach oben, nachdem sie am Vortag um fast 7 Prozent gestiegen war. Im Tagesverlauf findet das erste Treffen der Commerzbank-Spitze mit Unicredit (-0,9%) statt. Eine im Handelsblatt diskutierte Zerschlagung von Thyssenkrupp ist aus Sicht der Analysten der DZ Bank ein durchaus mögliches Szenario. Dies widerspreche zwar der ursprünglichen Ausrichtung der Stiftungssatzung, aber die Zeiten und Umstände hätten sich deutlich geändert. Thyssenkrupp gewinnen 2,1 Prozent. Gekauft werden in der aktuellen Hausse derweil Aktien, die im bisherigen Jahresverlauf schlecht abgeschnitten haben. So ziehen im DAX beispielsweise Continental (+3,6%), Sartorius (+1,5%) oder Brenntag (+5,0%) zu. Im MDAX verteuern sich Hugo Boss (+5,2%), Carl Zeiss (+7,9%) oder Puma (+3,0%) deutlicher. Moncler machen einen Satz um 10 Prozent mit der Nachricht, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton indirekt bei dem Designer-Label investiert. LVMH verteuern sich um 2,1 Prozent. Neue Gewinnwarnungen aus dem Automobilsektor kommen von Hella (-0,1%) und Forvia (+9,3%).

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1165 -0,1% 1,1163 1,1168 +1,1%

EUR/JPY 159,94 -1,2% 163,17 161,83 +2,8%

EUR/CHF 0,9420 -0,4% 0,9475 0,9462 +1,5%

EUR/GBP 0,8338 +0,1% 0,8343 0,8334 -3,9%

USD/JPY 143,25 -1,1% 146,21 144,95 +1,7%

GBP/USD 1,3392 -0,2% 1,3381 1,3399 +5,3%

USD/CNH (Offshore) 6,9835 +0,2% 7,0006 6,9841 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.561,75 +0,7% 65.486,90 64.614,00 +50,6%

Der Euro fällt leicht zurück, nachdem neue französischen und spanischen Inflationsdaten niedriger als erwartet ausgefallen sind, was die Spekulation über eine weitere Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank bereits im Oktober schürt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Schanghai und Hongkong verbuchten zum dritten Mal in dieser Woche dank der jüngsten Stimuli Pekings kräftige Gewinne. Auch die Tokioter Börse legte deutlich zu. Sie erhielt Rückenwind vom nachgebenden Yen und der Aussicht auf eine neue Regierungschefin, die offen für konjunkturstützende Maßnahmen ist. In der letzten Abstimmungsrunde nach Börsenschluss setzte sich jedoch der ehemalige Verteidigungsminister Shigeru Ishiba durch, der als geldpolitischer Falke gilt, worauf der Yen deutlich aufwertete. Die Kernverbraucherpreise in Tokio sind im September wie erwartet um 2,0 Prozent gestiegen. Das liegt im Rahmen des Zielwerts der japanischen Notenbank. Japanische Anleger griffen erneut zu Aktien aus dem Chipsektor, die am Donnerstag im Fahrwasser des US-Chipherstellers Micron bereits stark gestiegen waren. Tokyo Electron stiegen um 6,7 Prozent, Advantest um 4,5 Prozent. Lasertec verteuerten sich um 8,2 Prozent. Die chinesische Zentralbank hat schon angekündigte Zinssenkungen am Berichtstag vollzogen. Schwache Konjunkturdaten untermauerten die Notwendigkeit dieser Maßnahmen: Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im August stark zurückgegangen, nachdem im Juli noch ein Anstieg verzeichnet worden war. Nutznießer der Konjunkturstimuli waren vor allem Aktien aus dem angeschlagenen Immobiliensektor. Für China Vanke und Longfor Group ging es um 13,1 bzw. 14,6 Prozent aufwärts, Poly Real Estate gewannen 10 Prozent. In Seoul gewannen SK Hynix nach dem Vortageskurssprung 1,6 Prozent. Samsung Electronics sank um 0,2 Prozent. Auch sonst prägten Gewinnmitnahmen den Handel mit südkoreanischen Aktien. Der S&P/ASX-200 in Sydney erreichte ein neues Rekordhoch. Vor allem Aktien des Rohstoffsektors waren gesucht als potenzielle Nutznießer der chinesischen Stimuli. BHP, Rio Tinto und Fortescue stiegen zwischen 3,2 und 3,6 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen zum Wochenschluss minimal zurück, während am Aktienmarkt weiter eine Party gefeiert wird. Den entscheidenden Impuls für den Tag erwarten die Strategen der Unicredit vom PCE-Preisindex aus den USA für August. Er kommt um 14.30 Uhr MESZ und könnte Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

THYSSENKRUPP

hat nach einem Zeitungsbericht über eine möglicherweise bevorstehende Zerschlagung und Abwicklung des Konzerns die bisherige Portfoliostrategie bestätigt. Jedes einzelne Geschäft solle bestmöglich entwickelt werden.

FRESENIUS KABI

Formycon und sein Kommerzialisierungspartner Fresenius Kabi haben von der EU-Kommission eine Zulassung für das Nachahmermedikament FYB202/Otulfi zur Behandlung schwerwiegender chronisch-entzündlicher Erkrankungen bekommen.

GRENKE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 27, 2024 07:11 ET (11:11 GMT)