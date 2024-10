Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Hongkong blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. Auch in Südkorea wurde wegen des Feiertags "Tag der Streitkräfte" nicht gehandelt.

DIENSTAG: An der Börse in Schanghai findet bis einschließlich Montag kommender Woche wegen der Feiertage der "Goldenen Woche" kein Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:46 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.813,75 -0,0% +17,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.301,00 +0,2% +15,5%

Euro-Stoxx-50 5.003,77 +0,1% +10,7%

Stoxx-50 4.467,75 +0,3% +9,2%

DAX 19.376,51 +0,3% +15,7%

FTSE 8.265,99 +0,4% +6,5%

CAC 7.617,27 -0,2% +1,0%

Nikkei-225 38.651,97 +1,9% +15,5%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 135,75 +0,82 -1,42

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,78 68,17 -0,6% -0,39 -4,1%

Brent/ICE 71,42 71,70 -0,4% -0,28 -4,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,995 38,69 -1,8% -0,70 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.649,34 2.634,71 +0,6% +14,63 +28,5%

Silber (Spot) 31,36 31,13 +0,8% +0,24 +31,9%

Platin (Spot) 981,93 981,00 +0,1% +0,93 -1,0%

Kupfer-Future 0,00 4,50 0% 0 +13,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben leicht nach. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 0,6 Prozent. Die OPEC+ wird einen Teil ihrer Produktionskürzungen vom Dezember schrittweise zurücknehmen, was die Besorgnis über einen überversorgten Markt im nächsten Jahr schürt, heißt es. Analysten zufolge hat sich der Markt aber gegenüber den Spannungen im Nahen Osten "zunehmend abgestumpft", da die Ölproduktion bisher nicht wesentlich beeinträchtigt wurde. Das Risiko einer Versorgungsunterbrechung würde sich jedoch drastisch erhöhen, wenn der Iran direkter involviert wäre.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Entwicklung an der Wall Street dürfte auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt sein. Die Investoren treibt weiter die Frage um, ob die US-Notenbank im November erneut einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte beschließen wird. Diesen Spekulationen hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag etwas den Wind aus den Segeln genommen. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei zwei verbleibenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. Allerdings wird vieles vom US-Arbeitsmarktbericht für September abhängen, der am Freitag veröffentlicht wird. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von CVS Health vorbörslich um 1,9 Prozent nach oben. Der Konzern prüft Kreisen zufolge seine strategischen Optionen einschließlich einer möglichen Aufspaltung. Das Board habe Banker mit einer Prüfung beauftragt, die seit Wochen andauert, sagten mit der Situation vertraute Personen. Eine Entscheidung von CVS stehe allerdings nicht unmittelbar bevor, und es sei auch möglich, dass die Prüfung keine größeren Veränderungen für das Unternehmen nach sich ziehen könnte, so die Informanten weiter. Die Boeing-Aktie fällt um 1,3 Prozent zu, obwohl der US-Flugzeughersteller fünf neue und modifizierte Aufträge vom US-Verteidigungsministerium im Wert von mindestens 8,46 Milliarden Dollar erhalten hat. Allerdings ist der Tarifstreit mit der Gewerkschaft weiterhin nicht gelöst, was für Unsicherheit sorgt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

PROGNOSE: 47,0

1. Veröff.: 47,0

zuvor: 47,9

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,0% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 47,5 Punkte

zuvor: 47,2 Punkte

16:00 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) August

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Günstige Inflationszahlen aus der Eurozone bewegen nicht mehr. Die jährliche Inflationsrate sank im September auf 1,8 Prozent, und liegt damit deutlich unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. Das spricht dafür, dass die EZB im Oktober die Zinsen erneut senken wird. Nach zahlreichen Länderdaten ist die Lesung allerdings keine Überraschung mehr. Etwas belastend wirken Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell. "Wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, würde das bedeuten, dass es dieses Jahr zwei weitere Senkungen geben wird", so Powell in einer Podiumsdiskussion. Er verwies dabei auf Prognosen, nach denen die meisten Notenbanker zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte erwarten. An den Märkten wird allerdings für November bislang eine großer Zinsschritt nach unten von 50 Basispunkten mit immerhin 37 Prozent eingepreist. Nachdem die geplante Übernahme seit Monaten immer wieder durch die Medien ging, ist es nun offiziell. Der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi will den Kunststoffspezialisten Covestro zu einem Unternehmenswert von 14,7 Milliarden Euro inklusive Schulden übernehmen. Nach langen Verhandlungen wurde jetzt ein offizielles Angebot von 62 Euro pro Aktie vorgelegt, der Preis entspricht dem im Vorfeld einer Buchprüfung bereits genannten Preis. Für die Aktie geht es um 3,7 Prozent auf 58,00 Euro nach oben. Die Differenz zwischen Aktienkurs und Übernahmepreis spricht für eine anhaltende Skepsis einiger Anleger. Analysten erwarten keine großen kartellrechtlichen Hürden. Bei den Aktien des britischen Werberiesen WPP geht es um 2,5 Prozent nach oben. Kurstreiber ist hier die Erleichterung darüber, Unilever nicht als Kunden verloren zu haben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:58 Mo, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,1085 -0,5% 1,1138 1,1158 +0,4%

EUR/JPY 159,35 -0,3% 160,64 159,79 +2,4%

EUR/CHF 0,9389 -0,3% 0,9419 0,9419 +1,2%

EUR/GBP 0,8324 -0,0% 0,8328 0,8322 -4,0%

USD/JPY 143,75 +0,1% 144,23 143,22 +2,0%

GBP/USD 1,3318 -0,4% 1,3374 1,3408 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0268 +0,3% 7,0198 7,0013 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 63.907,25 +0,3% 63.722,55 63.783,20 +46,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne noch leicht aus, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Montag angedeutet hatte, dass weitere Zinssenkungen nach der Senkung um 50 Basispunkte im vergangenen Monat nur schrittweise erfolgen würden. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Die Äußerungen deuten darauf hin, dass weitere Beweise für die Schwäche des US-Arbeitsmarktes erforderlich wären, um die Fed zu weiteren Zinssenkungen um 50 Basispunkte zu bewegen, so Lee Hardman, Analyst der MUFG Bank. "Die Kommentare werden den Fokus noch mehr auf die Veröffentlichung des Berichts über den US-Arbeitsmarkt am Freitag lenken", ergänzt der Teilnehmer.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach dem Kursdebakel zum Wochenauftakt mit einem Minus von 4,8 Prozent, ist die Börse in Tokio am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Der Nikkei-225-Index stieg um 1,9 Prozent auf 38.652 Punkte. Am Montag hatten Spekulationen auf die Stimmung gedrückt, dass der designierte Premier Ishiba die Steuern erhöhen und die Ausgaben senken könnte und zudem den eingeleiteten Straffungskurs der japanischen Notenbank unterstütze. Die Politik der neuen Ishiba-Regierung dürfte nur einen neutralen Einfluss auf die Aktien- und Anleihemärkte haben, kommentierte Ataru Okumura, Rentenexperte bei SMBC Nikko Securities. Bei der Gegenbewegung half der Yen. Er schwächte sich gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich ab. Unterstützung kam auch von den Zinsen, am japanischen Anleihemarkt sanken die Renditen. Teilnehmer verwiesen dazu auf das Protokoll des Treffens der Bank of Japan (BoJ) von Mitte September. Darin heißt es, dass "die Finanzmärkte weiterhin instabil sind" und dass die Bank "ihren Leitzins nicht anheben wird, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind" und dass die BoJ "die derzeitigen akkommodierenden finanziellen Bedingungen geduldig beibehalten sollte". In Sydney gingen die Gewinne vom Vortag wieder verloren. Der ASX/200-Index kam um 0,7 Prozent von seinem Rekordhoch zurück. Händler sprachen von einer Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordjagd - trotz positiver Vorgabe des US-Aktienmarkts und der Ankündigung weiterer Zinssenkungen durch US-Notenbankchef Powell.

+++++ CREDIT +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 01, 2024 06:56 ET (10:56 GMT)