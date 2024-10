Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Hangeul" (Tag des koreanischen Alphabets) geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:09 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.768,25 +0,4% +16,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.093,75 +0,5% +14,3%

Euro-Stoxx-50 4.947,41 -0,4% +9,4%

Stoxx-50 4.425,45 -0,6% +8,1%

DAX 19.063,85 -0,2% +13,8%

FTSE 8.209,91 -1,1% +7,4%

CAC 7.530,52 -0,6% -0,2%

Nikkei-225 38.937,54 -1,0% +16,4%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 133,42 -0,17 -3,75

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,79 77,14 -1,8% -1,35 +7,3%

Brent/ICE 79,47 80,93 -1,8% -1,46 +6,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,535 41,00 -3,6% -1,47 +11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.646,91 2.643,95 +0,1% +2,96 +28,3%

Silber (Spot) 31,30 31,73 -1,4% -0,43 +31,6%

Platin (Spot) 970,30 977,00 -0,7% -6,70 -2,2%

Kupfer-Future 4,46 4,57 -2,4% -0,11 +12,7%

Die Ölpreise geben nun etwas nach, nachdem sie am Vortag mit den anhalten Sorgen über eine weitere Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten erneut kräftig gestiegen waren. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen angesichts des jüngsten deutlichen Preisanstiegs.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn dürfte die Wall Street am Dienstag gut behauptet in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen 0,3 Prozent im Plus. Angesichts der anhalten Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten, dürften jedoch die Anleger weiter vorsichtig agieren. Bremsend wirkte zuletzt auch der jüngste Anstieg der Marktzinsen, nachdem eine weitere große Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte im November ausgepreist wurde. Im Blick stehen nun die US-Inflationsdaten für September, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Große Überraschungen werden hier jedoch nicht erwartet. Auch vom Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Mittwoch erwartet man wenig Neuigkeiten hinsichtlich des weiteren Zinskurses der US-Notenbank. In den Fokus der Anleger rückt nun zunehmend die anlaufende Berichtssaison. Bereits vor Handelsbeginn hat Pepsico Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Getränke und Snackhersteller hat im dritten Quartal einen unerwartet starken Umsatzrückgang verbucht und den Ausblick für das organische Wachstum gesenkt. Die Aktie gibt vorbörslich um 1,3 Prozent nach. Die Google-Mutter Alphabet (+0,5%) hat vor Gericht eine Niederlage eingefahren. Ein US-Bundesrichter wies Google an, Nutzern den Kauf von Apps auf dem Android-Betriebssystem des Unternehmens unter Umgehung des Google Play Store zu ermöglichen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

- DE/Deutz AG, Kapitalmarkttag

- US/General Motors Co (GM), Capital Markets Day

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

BBVA 0,29 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 US/Handelsbilanz August

PROGNOSE: -70,80 Mrd USD

zuvor: -78,79 Mrd USD

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Die europäischen Aktienmärkte grenzen die Verluste am Dienstagmittag etwas ein. Positiv bewertet wird der Rücksetzer im Ölpreis. Allerdings stehen Aktien mit China-Bezug weiterhin deutlich unter Druck. Gefragt sind vor allem defensive konjunkturunabhänige Titel, aber auch DAX-Schwergewicht SAP liegen mit einem Plus von 1,4 Prozent auf der Gewinnerseite. Der Euro-Stoxx-50 wird vor allem von Gewinnmitnahmen bei Rohstoffaktien und den Papieren von Luxusgüter- sowie Spirituosenherstellern gedrückt. Sie hatten zuletzt stärker von Konjunkturstimuli in China profitiert. Auch der jüngste Erholungsschub bei den Zyklikern hat sich laut Marktteilnehmern nun als Strohfeuer entpuppt. "Ein bis zwei Zinssenkungen reichen in der Regel noch nicht aus, um das konjunkturelle Steuer herumzureißen", so ein Marktteilnehmer. Auf der Branchenseite fällt der Index der Rohstofftitel um 4 Prozent zurück, der Index der Autoaktien um 0,7 Prozent. Dazwischen liegen mit Abschlägen von ein bis 2 Prozent die Indizes der Getränkehersteller und der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs, zu denen auch die Luxusgüteraktien zählen. Knapp im Plus liegen die Indizes der Telekom-Konzerne und der Versorger.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 8:34 Mo, 17:00 % YTD

EUR/USD 1,0988 +0,1% 1,0984 1,0976 -0,5%

EUR/JPY 162,46 -0,1% 162,54 162,67 +4,4%

EUR/CHF 0,9407 +0,3% 0,9376 0,9395 +1,4%

EUR/GBP 0,8386 -0,0% 0,8392 0,8391 -3,3%

USD/JPY 147,86 -0,2% 147,97 148,21 +5,0%

GBP/USD 1,3102 +0,1% 1,3089 1,3078 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 7,0557 -0,2% 7,0612 7,0635 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 62.504,85 -1,3% 62.403,70 63.933,10 +43,5%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Das Image des Dollar dürfte in den nächsten Tagen kaum Kratzer bekommen, der Euro dürfte im Bereich der 1,10er-Marke verharren, erwartet Commerzbank-Devisenexpertin Antje Praefcke.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Negative Vorgaben von der Wall Street belasteten die Börsen. Sonderbewegungen waren an den chinesischen Börsen zu beobachten - mit extremen Ausschlägen nach beiden Seiten. In Hongkong knickte der HSI ein. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Pressekonferenz der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission. Diese habe anders als erhofft keine weiteren Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Dagegen legte der Schanghai-Composite nach der einwöchigen Feiertagspause ("Goldene Woche") weiter zu. Massiv unter Abgabedruck standen in Hongkong Immobilienwerte, allerdings nach einer zuvor gesehenen tagelangen Rally. Longfor reduzierten sich um 20,6, China Resources Land um 11,2 und China Vanke um 29 Prozent. An den anderen Handelsplätzen der Region fielen die Bewegungen deutlich moderater aus. Unter Druck standen Technologiewerte. Samsung Electronics (-1,3%) hat im dritten Quartal zwar einen Gewinnsprung erzielt. Der Anstieg fiel aber deutlich geringer aus als im zweiten Quartal und blieb hinter den Erwartungen zurück. Im Gefolge fielen SK Hynix um 3,6 Prozent. LG Electronics (-5,5%) hatte im dritten Quartal mit einer unerwartet schwachen Erholung der Nachfrage zu kämpfen gehabt. Der operative Gewinn sank deutlich. Der Kurs des Batterieherstellers LG Energy stieg um 3,9 Prozent, nachdem vorläufige Ergebnisse über den Erwartungen ausgefallen waren. Mit dem Ausbleiben weiterer Stimulierungsmaßnahmen in China standen in Sydney vor allem Minenwerte unter Druck. Fortescue fielen um 5,3 und BHP um 2,4 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) treten am Dienstag mehrheitlich auf der Stelle. Die Credit-Strategen der Societe Generale verweisen darauf, dass die Aktivität am Primärmarkt weiter gering sei. Sie gehen davon aus, dass sie in den kommenden Wochen verhalten bleiben wird, weil die Berichtssaison für das dritte Quartal beginne.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COMMERZBANK

will ihr Geschäft mit sehr reichen Kunden ausbauen. Die Bank bündelt ihr Geschäft mit sogenannten "Ultra-High Net-Worth Individuals" (UHNWI) und Family Offices (FO) in einem eigenen Bereich und eröffnet zwei weitere Standorte für die Beratung dieser Kundengruppe.

SIEMENS

übernimmt Danfoss Fire Safety, ein auf Feuerlöschtechnik spezialisiertes Tochterunternehmen der dänischen Danfoss Group. Das Unternehmen mit 125 Mitarbeitern soll Teil des Geschäftsbereichs Building werden, das zu der Siemens-Sparte Smart Infrastructure gehört.

COVESTRO

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) kritisiert die Übernahmevereinbarung für den Chemiekonzern Covestro durch den Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Aktionärsschützer stoßen sich daran, dass der Covestro-Vorstand darin zugestimmt hat, Adnoc gegebenenfalls bei einem Rückzug von der Börse oder bei einem Squeez-out der Restaktionäre zu unterstützen.

COVESTRO

investiert kräftig in seine Anlagen für Forschung und Entwicklung. In den nächsten drei Jahren fließen weltweit 100 Millionen Euro für Investitionen, die sich vor allem auf Zukunftstechnologien rund um Lösungen für die Kreislaufwirtschaft konzentrieren sollen.

DEUTZ

will dem Nachfragerückgang ein weiteres Kostensenkungsprogramm entgegenstellen und kündigt Kurzarbeit und Stellenstreichungen an. Deutz wolle in den kommenden Jahren zudem profitabler werden und seine "Dual+"-Strategie weiterentwickeln.

NORDEX

hat Aufträge aus Kanada über 74 Windkraftanlagen mit einer Kapazität von insgesamt 500 Megawatt (MW) erhalten.

OMV

