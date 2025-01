Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MITTWOCH: Wegen eines Feiertages findet in Moskau kein Handel statt.

DONNERSTAG: Wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter bleiben die US-Börsen geschlossen. Der US-Rentenmarkt handelt verkürzt bis 20:00 Uhr MEZ.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

·INDEX Stand +- % +-% YtD

·E-Mini-Future S&P-500 5.945,75 -0,1% --

·E-Mini-Future Nasdaq-100 21.316,75 -0,2% --

·Euro-Stoxx-50 4.993,60 -0,4% +2,0%

·Stoxx-50 4.383,76 +0,0% +1,7%

·DAX 20.331,61 -0,0% +2,1%

·FTSE 8.225,45 -0,2% +1,5%

·CAC 7.430,26 -0,8% +0,7%

·Nikkei-225 39.981,06 -0,3% +0,2%

·EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

·Bund-Future 131,60 -0,36 -1,68

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

·ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

·WTI/Nymex 74,74 74,25 +0,7% +0,49 +4,2%

·Brent/ICE 77,30 77,05 +0,3% +0,25 +3,3%

·GAS VT-Settlem. +/- EUR

·Dutch TTF 46,1 47,92 -3,8% -1,82 -5,2%

·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

·Gold (Spot) 2.649,71 2.648,69 +0,0% +1,02 +1,0%

·Silber (Spot) 30,13 30,08 +0,2% +0,06 +4,4%

·Platin (Spot) 957,85 956,75 +0,1% +1,10 +5,6%

·Kupfer-Future 4,17 4,17 -0,1% -0,00 +4,0%

·YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne aus. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es um bis zu 0,7 Prozent nach oben. Die Rohölpreise werden gestützt durch einen stärkeren physischen Markt und Sorgen über russische und iranische Handelsströme, heißt es. Für einen Impuls könnten am Nachmittag die wöchentlichen US-Rohöllagerdaten sorgen. "Wir halten an unserer Prognose fest, dass Brent-Rohöl im Jahr 2025 durchschnittlich 76 Dollar je Barrel kosten wird, gegenüber 80 Dollar je Barrel im Jahr 2024", so die BMI-Analysten.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zur Wochenmitte deutet sich an der Wall Street eine wenig veränderte Tendenz zur Eröffnung an. Händler verweisen auf einen CNN-Bericht, laut dem der designierte US-Präsident Donald Trump die Einführung neuer Importzölle per Notstandstandsdekret mit Verweis auf die Nationale Sicherheit in Erwägung zieht. Jedoch dürfte Zurückhaltung dominieren. Einerseits findet am Donnerstag wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter an den US-Börsen kein Handel und am US-Rentenmarkt nur eine verkürzte Sitzung bis 20:00 Uhr MEZ statt. Andererseits dürften die Anleger vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag ihr Pulver trocken halten. Dieser könnte einen weiteren Hinweis auf den künftigen Zinskurs der US-Notenbank liefern. Indikationen für den US-Arbeitsmarktbericht könnten die vorbörslich anstehenden ADP-Arbeitsmarktdaten sowie die wöchentlichen Erstanträge liefern. Die Exxon-Aktie gewinnt vorbörslich 0,5 Prozent, obwohl der Ölkonzern erwartet, dass die gesunkenen Ölpreise die Gewinne im vierten Quartal belasten werden, während höhere Gaspreise für Rückenwind sorgen dürften. Amazon erholen sich von den Vortagesverlusten und legen um 0,5 Prozent zu. Amazon plant, mindestens 11 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur im US-Bundesstaat Georgia zu investieren. Goodyear Tire & Rubber (+1,9%) plant den Verkauf seiner Marke Dunlop an das japanische Unternehmen Sumitomo Rubber Industries für rund 700 Millionen Dollar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +136.000

zuvor: +146.000 Stellen

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe Vorwoche

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 211.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte geben am Mittwochmittag ihre zwischenzeitlichen Gewinne größtenteils wieder ab und drehen kurzzeitig sogar ins Minus. Händler verweisen auf einen CNN-Bericht, laut dem der designierte US-Präsident Donald Trump die Einführung neuer Importzölle per Notstandstandsdekret mit Verweis auf die Nationale Sicherheit in Erwägung zieht. Im Handel heißt es, damit könnten neue Zölle prinzipiell ab dem ersten Tag der Amtseinführung Realität werden. Die Renditen am Anleihemarkt reagieren auf die Nachricht mit Aufschlägen, der Euro wertet auf 1,0295 Dollar ab. Der DAX war zwischenzeitlich war er schon bis auf 20.480 Punkte geklettert und nahm damit das Allzeithoch bei 20.523 Punkten ins Visier. Schwächster Sektor sind die Öl- und Gaswerte, die 1,5 Prozent verlieren. Nach einem schwachen Zwischenbericht zum vierten Quartal verlieren Shell 1,8 Prozent. Der Ölkonzern rechnet für das vierte Quartal mit einem im Vergleich zum Vorquartal signifikant rückläufigen Gewinn in seinem integrierten Gasgeschäft und warnte vor Belastungen für Emissionszertifikate in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. Mit Spannung wartet der Markt bereits auf die en Haupttermin der Woche, die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Starke Daten könnten die Stimmung weiter belasten. Bei den Einzelwerten legen Teamviewer eine Rally von 10,7 Prozent nach vorläufigen Zahlen hin. Die Umsätze lagen über den Erwartungen und der hauseigenen Prognose. Auch das Leasingunternehmen Grenke hat Zahlen vorgelegt, die im Handel als solide bezeichnet werden. Grenke steigen um 3,5 Prozent. Fest tendieren Rüstungsaktien mit den Forderungen des künftigen US-Präsidenten Trump, die Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des jeweiligen BIP eines Landes zu erhöhen. Rheinmetall steigen um 4,4 Prozent, Hensoldt um 6,1 Prozent, Renk um 5,7 Prozent und Leonardo um 4,9 Prozent. Für Vallourec geht es um 5,1 Prozent nach oben. Auf Basis vorläufiger Zahlen teilte der Stahl-Konzern mit, das Ziel einer Nettoverschuldung von Null ein Jahr früher als geplant erreicht zu haben. Für Heidelberg Materials geht es im DAX um 3,5Prozent auf 125,90 Euro nach oben. Die Aktie profitiert von einer positiven Sektorstudie der Bank of America. In dieser wird für Heidelberg Materials ein Kursziel von 175 Euro ausgerufen.

+++++ DEVISEN +++++

·DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:00 % YTD

·EUR/USD 1,0292 -0,5% 1,0341 1,0373 -0,6%

·EUR/JPY 163,03 -0,3% 163,41 163,81 +0,1%

·EUR/CHF 0,9388 -0,2% 0,9408 0,9417 +0,1%

·EUR/GBP 0,8326 +0,4% 0,8292 0,8300 +0,6%

·USD/JPY 158,40 +0,2% 158,02 157,89 +0,7%

·GBP/USD 1,2363 -0,9% 1,2472 1,2499 -1,2%

·USD/CNH (Offshore) 7,3575 +0,2% 7,3473 7,3394 +0,3%

·Bitcoin

·BTC/USD 95.251,75 -2,0% 95.467,55 97.766,60 +0,6%

·YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar setzt seine Erholung fort, für den Dollar-Index geht es um 0,6 Prozent nach oben. Teilnehmer verweisen auf die starken US-Konjunkturdaten vom Vortag, die Erwartungen gestärkt haben, dass die US-Notenbank bei der Senkung der Zinssätze einen vorsichtigen Ansatz verfolgen wird. Die Daten verringerten die Marktwahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im März, so Francesco Pesole von der ING. "Das Protokoll der Fed-Sitzung vom Dezember am Abend, in dem ein langsameres Tempo der Zinssenkungen signalisiert wurde, könnte dem Dollar etwas mehr Unterstützung geben", ergänzt der Analyst.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Erneut uneinheitlich haben die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte tendiert. Während die politischen Spannungen zwischen Washington und Peking die chinesischen Börsen abermals belasteten, ging es in Sydney dank Zinssenkungshoffnungen aufwärts. Die Tokioter Börse reagierte mit leichten Abgaben auf die negativen Vorgaben der Wall Street. In Schanghai erholte sich der Composite-Index im späten Handel von zeitweise deutlichen Verlusten und schloss kaum verändert. Stützend wirkte das neue Konsumprogramm der chinesischen Regierung, das den Kauf neuer Haushaltsgeräte mit Zuschüssen fördert. Unter den Aktien der Hersteller solcher Geräte stiegen Midea, Haier und Gree Electric Appliances um bis zu 3,5 Prozent. Der Markt war zuvor unter Druck geraten, nachdem die USA Berichten widersprochen hatten, wonach die geplanten höheren Zölle der neuen US-Regierung unter Donald Trump weniger drastisch ausfallen könnten als bislang angenommen. In Seoul stieg der Kospi um 1,2 Prozent. Samsung Electronics verbesserten sich um 3,4 Prozent, obwohl der Chipgigant mit den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und dem Ausblick die hochgesteckten Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Stützend wirkten Aussagen des CEO von Nvidia, Jensen Huang, auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Huang zeigte sich zuversichtlich, dass Samsung die technischen Herausforderungen an die neue Generation von

January 08, 2025 07:10 ET (12:10 GMT)