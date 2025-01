Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 6.109,75 -0,2% +2,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.881,75 -0,5% +3,1%

Euro-Stoxx-50 5.202,05 -0,1% +6,3%

Stoxx-50 4.509,58 +0,0% +4,7%

DAX 21.309,14 +0,3% +7,0%

FTSE 8.537,01 -0,1% +5,2%

CAC 7.865,99 +0,4% +6,6%

Nikkei-225 39.958,87 +0,8% +0,2%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 131,63 -0,11 -1,65

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,67 75,44 +0,3% +0,23 +6,2%

Brent/ICE 79,36 79,00 +0,5% +0,36 +6,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,545 48,80 +1,5% +0,75 -3,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.752,86 2.755,95 -0,1% -3,10 +4,9%

Silber (Spot) 30,51 30,88 -1,2% -0,37 +5,7%

Platin (Spot) 949,45 947,30 +0,2% +2,15 +4,7%

Kupfer-Future 4,25 4,28 -0,7% -0,03 +6,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Beim Öl kommt es zu einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Die Akteure warten auf die wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten im späteren Verlauf.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An den US-Börsen dürfte es am Donnerstag zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen, nachdem die Kurse dort drei Handelstage hintereinander zugelegt haben und der S&P-500 am Mittwoch im Verlauf auf seinen bisher höchsten Stand gestiegen ist. Anleger warten gespannt auf die Video-Ansprache des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Im Anschluss an seine Rede will sich Trump den Fragen einiger Unternehmenslenker stellen.

An Konjunkturdaten werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Zinspolitik ausrichtet. Aktuell herrscht am Markt die Meinung vor, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen unverändert lässt. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde. Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat Alcoa Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Der Aluminiumproduzent ist im Quartal in die Gewinnzone zurückgekeht, warnte aber, dass die von Trump geplanten Zölle die Wettbewerbsfähigkeit der Branche mindern könnten. Die Aktie von Electronic Arts sackt derweil um über 15 Prozent ab. Der Anbieter von Videospielen hat seine Jahresprognose gekürzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Airlines Group Inc, Jahresergebnis

22:00 US/Texas Instruments Inc, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 221.000

zuvor: 217.000

18:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstagmittag wenig verändert. Das Damoklesschwert für den globalen Handel heißt Donald Trump, gemeint sind hier mögliche Zölle, die der US-Präsident verhängen könnte. "Die Handelsaussichten sind mit Risiken behaftet", sagte Jeemin Bang, Ökonom bei Moody's Analytics. Einige Ökonomen sind jedoch optimistisch, dass Handelsabkommen geschlossen werden, bevor ein Eskalieren von wechselseitigen Zöllen der Weltwirtschaft erheblichen Schaden zufügt. Mit einem Minus von 3,8 Prozent belastet die Schwäche in der Aktie von ASML den Sektor der europäischen Technologiewerte, der 1,3 Prozent tiefer handelt. Im Handel wird auf drei Gründe verwiesen. Zum einen hat IG zufolge Aletheia Capital die Aktie auf Sell gesenkt. Ein anderer Marktteilnehmer verweist auf einen Bloomberg-Bericht, wonach der niederländische Premierminister Dick Schoof in einem Interview in Davos gesagt hat, er gehe davon aus, dass US Präsident Donald Trump weiter darauf drängen wird, den Export von Chipherstellungsmaschinen der ASML Holding NV nach China zu beschränken. Zudem hat der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Berichtssaison setzt zunehmend Impulse. Während Adidas am Dienstag eine positive Überraschung lieferte, überrascht Puma nun negativ, die Aktie bricht um 19 Prozent ein. Für die Analysten von Jefferies lieferte Puma eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025 ab. Die Aktie von VW notiert 1,8 Prozent fester. Das Unternehmen hat in seinem Pre-Close-Call die Prognosen bekräftigt. Nagarro legen um 2,3 Prozent zu nach überzeugenden Zahlen für 2024, auch der Ausblick auf 2025 liefert Fantasie. Für die Aktie von Carl Zeiss Meditec geht es um 6,8 Prozent nach oben, nachdem die Analysten von Equita den Wert auf Buy hochgestuft haben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:08 Mi, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0400 -0,1% 1,0402 1,0420 +0,4%

EUR/JPY 162,79 -0,0% 162,88 163,00 -0,1%

EUR/CHF 0,9443 +0,1% 0,9432 0,9451 +0,7%

EUR/GBP 0,8452 -0,0% 0,8452 0,8459 +2,1%

USD/JPY 156,51 +0,0% 156,58 156,43 -0,5%

GBP/USD 1,2306 -0,1% 1,2308 1,2318 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2908 +0,1% 7,2883 7,2831 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 101.924,75 -1,9% 102.066,20 103.876,15 +7,7%

Der Yen wertete zum Dollar ab, obwohl am Freitag eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan erwartet wird. Laut Christopher Wong von OCBC Global Research geht der Markt von einer "taubenhaften Anhebung" aus, weshalb es am Devisenmarkt zu keiner stärkeren Bewegung zugunsten des Yen komme. Die Notenbanker dürften versuchen, sich nicht zu früh auf einen Zinserhöhungspfad festzulegen, um eine Stärke des Yen zu vermeiden.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten zugegangen. Thema an allen Märkten waren weiterhin die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Zölle. Nach oben ging es in Schanghai. Für Kauflaune sorgte, dass Peking die Unterstützung für den heimischen Aktienmarkt verstärken will. Versicherer sollen ermutigt werden, 30 Prozent ihrer jährlichen Prämienüberschüsse in Chinas Aktienmärkte zu stecken. Dazu kündigte die Notenbank an, die Anforderungen an Unternehmen, die Kredite für Aktienrückkäufe aufnehmen wollen, weiter zu senken. Aktien von Versicherern wiesen darauf Kursgewinne auf. China Life Insurance lagen im Hongkonger Späthandel 2,5 Prozent im Plus, Ping An Insurance 1,9 Prozent. Gesucht waren auch Aktien von Brokern. Citic Securities zogen in Hongkong um 1,4 Prozent an, China Merchants Securities um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong tendierte etwas leichter, war zuvor aber besser gelaufen als die Börse Schanghai. Die Börse in Tokio erhielt Rückenwind von einem niedrigeren Yen. Dazu stiegen die japanischen Exporte im Dezember stärker als erwartet. Schwächer zeigte sich die südkoreanische Börse. Auf die Stimmung drückte, dass das BIP-Wachstum im vierten Quartal hinter der Prognose zurückblieb. Auf den Kospi drückten aber auch Verluste bei Halbleiteraktien. Um 2,7 Prozent ging es für SK Hynix nach unten. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen bei der gut gelaufenen Aktie, nachdem der Chiphersteller starke Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Die Aktie des Wettbewerbers und Indexschwergewichtes Samsung Electronics verlor 1,1 Prozent. Leichter zeigte sich der australische Aktienmarkt. Dort verloren Fortescue gut 2 Prozent, nachdem der Eisenerzförderer seinen Produktionsbericht für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Er enttäuschte bei den erzielten Preisen. In Tokio stiegen Softbank (+5,1%) erneut nach der Ankündigung der Trump-Administration vom Dienstag, dass Softbank und andere Unternehmen Teil von Stargate seien, einem 100 Milliarden Dollar schweren, auf KI fokussierten Datenzentrumsprojekt.

+++++ CREDIT +++++

