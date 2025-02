Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Presidents' Day" geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.52 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 6.122,25 -0,2% +3,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.049,75 -0,3% +3,9%

Euro-Stoxx-50 5.512,44 +0,2% +12,6%

Stoxx-50 4.724,37 -0,0% +9,7%

DAX 22.565,64 -0,2% +13,3%

FTSE 8.749,36 -0,2% +7,9%

CAC 8.195,48 +0,4% +11,0%

Nikkei-225 39.149,43 -0,8% -1,9%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 132,71 -0,19 -0,57

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,43 +0,01 +0,07

US-Rendite 10 J. 4,53 +0,00 -0,04

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,72 71,29 +0,6% +0,43 +0,7%

Brent/ICE 75,11 75,02 +0,1% +0,09 +0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,2 51,01 -3,5% -1,81 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.931,81 2.931,06 +0,0% +0,75 +11,7%

Silber (Spot) 33,17 32,33 +2,6% +0,85 +14,9%

Platin (Spot) 1.004,18 1.000,35 +0,4% +3,83 +10,7%

Kupfer-Future 4,78 4,78 +0,1% +0,00 +18,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen scheint die Luft an der Wall Street am Freitag raus zu sein. Investoren versuchten sich einen Reim auf die Pläne von US-Präsident Donald Trump zu sogenannten reziproken Handelsbeziehungen und Zöllen zu machen. Kern des Memos, dass Trump am Vortag unterzeichnete, ist die Auslotung von Mechanismen zu Zöllen und Gegenzöllen. Es geht auch um die individuelle Angleichung von Abgaben gegen jedes Land, das derzeit Importe aus den USA besteuert. Der designierte Handelsminister Howard Lutnick will die Pläne bis zum 1. April vorlegen. Letztlich bleibt vieles unspezifisch. Am Markt hätten die Pläne die Idee verfestigt, dass Trump seine Zollpläne möglicherweise abschwächen könnte - wie er es bereits zuvor mit Kanada und Mexiko getan habe, heißt es mit Blick auf die Frist bis zum 1. April.

Airbnb ziehen vorbörslich um über 13 Prozent an. Der Spezialist für Kurzzeitvermietung ist im vierten Quartal profitabel gewesen. Anleger verzeihen der Gesellschaft deshalb Umsätze knapp unter Markterwartung.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Fortec Elektronik: 0,85 EUR

Siemens: 5,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,7%

zuvor: 77,6%

16:00 Lagerbestände Dezember

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach der jüngsten Rally und etlichen DAX-Rekorden kommt es zu leichten Gewinnmitnahmen. Die Nachrichtenflut der vergangenen Tage ist in den Kursen eingepreist, die Luft wird mit Blick auf die inzwischen erreichten Bewertungen dünner. Gestützt werden die europäischen Märkte vom Luxusgütersektor nach überzeugenden Geschäftszahlen von Hermes. Der jüngste Zollvorstoß von US-Präsident Donald Trump wird von den Investoren eher positiv bewertet. Durch individuelle Verhandlungen mit jedem einzelnen Land werde mit deutlich geringeren Schäden für die Volkswirtschaften gerechnet, heißt es. Für FMC geht es nach einem enttäuschenden Ausblick von US-Wettbewerber DaVita um 4,9 Prozent nach unten. Nach dem jüngsten Rücksetzer legt die Rheinmetall-Aktie um 6 Prozent zu. HSBC sieht klare Hinweise darauf, dass die EU aufgrund höherer Nato-Ziele und auf Druck der USA ihre Rüstungsausgaben kräftig anheben wird. Hensoldt steigen im Gefolge um 10,4 Prozent. Hermes (+0,9%) hat ihren Umsatz deutlich gesteigert - der Luxusmodekonzern übertraf die Erwartungen. Im Gefolge geht es auch für die Aktien von LVMH und Richemont nach oben. NatWest hat nach Einschätzung von Keefe, Bruyette & Woods solide Geschäftszahlen vorgelegt. Die fehlende Ankündigung eines Aktienrückkaufs enttäusche, urteilen die Analysten. Die Aktie fällt um 3,6 Prozent. United Internet (-8,2%) und deren Tochter 1&1 (-5,8%) haben schwachen Zahlen vorgelegt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0468 -0,0% 1,0470 1,0443 +1,1%

EUR/JPY 159,87 -0,1% 159,71 159,76 -1,9%

EUR/CHF 0,9439 -0,2% 0,9463 0,9445 +0,6%

EUR/GBP 0,8319 -0,1% 0,8330 0,8330 +0,5%

USD/JPY 152,72 -0,1% 152,54 153,02 -2,9%

GBP/USD 1,2582 +0,1% 1,2570 1,2534 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2679 -0,0% 7,2726 7,2900 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 96.879,45 +0,5% 96.993,50 95.728,75 +2,4%

Der Euro hat im Verlauf den höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen markiert. Die Gemeinschaftswährung könnte nach Einschätzung von ING-Analyst Chris Turner weiter steigen, da die jüngsten Zollpläne von US-Präsident Trump nicht sofort umgesetzt würden.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Während KI-Fantasie die Börse in Hongkong kräftig nach oben trieb, tendierte der Tokioter Aktienmarkt schwächer, belastet von der Erholung des Yen zum Dollar. An den übrigen Börsen der Region hielten sich die Kursbewegungen meist in Grenzen. Der zum Dollar festere Yen belastete die Kurse exportorientierter Unternehmen in Tokio. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Sony um 8,7 Prozent und markierten ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen seine Ertragsziele angehoben hatte. Nissan stiegen um 2,6 Prozent. Einem Bericht zufolge prüft KKR den Einstieg bei Nissan. Der Automobil-Hersteller hatte zudem Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt und die Anleger auf einen Verlust im Geschäftsjahr eingestimmt. Positiv wurden auch die Zahlen von Honda Motor (+2,5%) aufgenommen. In Hongkong hatten mehrere Unternehmen das KI-Modell von Deepseek in ihre Dienstleistungen integriert. In Schanghai wurde die Stimmung derweil etwas gedämpft von neuen Zolldrohungen aus den USA. In Seoul gewann der Kospi. Marktteilnehmer sprachen von Erleichterung: Die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten zu wechselseitigen Zöllen ließen annehmen, dass die US-Regierung nicht unmittelbar Strafzölle einführen werde. Die Aktien der beiden Versicherer Samsung Fire & Marine Insurance und Samsung Life Insurance sprangen um 9,3 bzw. 7,3 Prozent nach oben, nachdem Samsung Life die Eingliederung von Samsung Fire & Marine als Tochtergesellschaft beantragt hatte. Cochlear stürzten in Australien um 13,7 Prozent ab - nach enttäuschenden Serviceumsätzen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikostimmung ist weiter gut. Die Prämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) kommen seit Tagen tendenziell zurück. Der iTraxx Sub Financials handelt das erste Mal seit langem mit 99 zweistellig, vor einem Jahr hatte er noch bei 150 gelegen. An den Zinsmärkten wird sich auf das Ende der geldpolitischen Lockerung durch die Fed und die EZB in diesem Jahr eingestellt. Die wesentliche Dynamik dürfte sich nach Einschätzung der Societe Generale auf die langfristigen Zinsen konzentrieren.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ZEEKR

Die chinesische Elektroauto -Gruppe Zeekr hat sich für dieses Jahr ein ehrgeiziges Absatzziel gesetzt: Die Zeekr Group, die die Marken Zeekr und Lynk des chinesischen Autokonzerns Geely umfasst, will 2025 laut Mitteilung insgesamt 710.000 Fahrzeuge in China verkaufen. Gegenüber dem Vorjahr entspräche dies einer Wachstumsrate von 40 Prozent. Zeekr plant so, "BMW, Mercedes-Benz und auch Audi auf dem chinesischen Markt vollständig zu überholen". Innerhalb der nächsten zwei Jahre wolle das Unternehmen ein führender Akteur im Sektor der Premium-Elektrofahrzeuge werden.

NATWEST

