Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:54 Uhr) +++++

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

E-Mini-Future S&P-500 5.830,80 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.825,10 -0,2%

Euro-Stoxx-50 5.392,59 +0,0% +10,1%

Stoxx-50 4.515,23 -0,0% +4,8%

DAX 23.571,95 +0,0% +18,4%

CAC 7.852,90 +0,0% +6,4%

Nikkei-225 38.183,26 +1,4% -5,6%

Hang-Seng-Index 23.108,27 -1,9% +17,4%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,52 62,12 +0,6% 0,40 -13,9%

Brent/ICE 65,44 64,99 +0,7% 0,45 -13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3254,32 3235,33 +0,6% 18,99 +23,4%

Silber 29,79 29,39 +1,4% 0,40 +5,2%

Platin 895,76 883,13 +1,4% 12,63 +0,9%

Kupfer 4,61 4,58 +0,6% 0,03 +13,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise bauen ihre kräftigen Vortagesgewinne noch leicht aus. Die vorübergehende Aussetzung der Zölle zwischen den USA und China hatte am Vortag eine Rally ausgelöst. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die Zukunft der Handelsgespräche und die Sorgen über ein steigendes Angebot der Opec+ bestehen. "Die Entscheidung, die Zölle für 90 Tage zu reduzieren, war sicherlich aggressiver als viele erwartet hatten, was durch die großen Aufwärtsbewegungen bei Risikoanlagen unterstrichen wird", so die ING.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach dem Kursfeuerwerk zu Wochenbeginn dürfte die Wall Street am Dienstag erst einmal durchatmen. Aktuell deuten die Futures auf leichte Abgaben zur Eröffnung hin. Die Hoffnung auf eine Einigung im Zoll-Streit zwischen den USA und China hatte die Kurse nach oben getrieben. Doch es bleiben Unsicherheiten. Es ist immer noch nicht klar, ob die beiden größten Volkswirtschaften der Welt in der Lage sein werden, eine langfristige Vereinbarung zu treffen, heißt es. Und die sechs Wochen Störungen, die durch die Zölle von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, dürften voraussichtlich in der nächsten Gewinnsaison, die im Juli beginnt, noch zu spüren sein. Der Fokus liegt auf den US-Verbraucherpreisen, die vor der Startglocke veröffentlicht werden. Bei den Einzelwerten geht es für die Boeing-Aktie vorbörslich um 1,9 Prozent nach oben. China hat nach der Zoll-Deeskalation zwischen den USA und China ein einmonatiges Verbot aufgehoben, das es Fluggesellschaften untersagte, Boeing-Flugzeuge in Empfang zu nehmen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Siltronic 0,20 EUR

Schneider Electric 3,90 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Realeinkommen April

14:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Wenig verändert - Die Deeskalation im Zollstreit zwischen den USA und China führt dazu, dass Kapital von Europa an die US-Börsen zurückfließt. Deshalb kann Europa den sehr starken US-Vorlagen nicht folgen. Bereits am Montag hatte der europäische Markt deutlich unter den Tageshochs geschlossen, auch der DAX, der im frühen Handel noch auf neue Rekorde geklettert war. Der europäische Stoxx-Index der Immobilienwerte gibt um 0,8 Prozent nach, im DAX verlieren Vonovia 3,4 Prozent. Auch der Index der Nahrungsmittel- und Getränkeaktien liegt im Minus, wenn auch nur leicht. Weiter gesucht sind dagegen die konjunkturabhängigen Rohstofftitel, deren Index 1,6 Prozent gewinnt. Zu den Favoriten in Europa zählen auch die Titel aus dem Bereich Windenergie. Vestas springen um 8,5 Prozent nach oben, Nordex gewinnen 2,6 Prozent. Dabei treibt die Aussicht auf bessere Steuergutschriften in den USA die Kurse, aber auch die Aussicht auf das Vermeiden einer US-Rezession wegen der Zollpause und damit einen steigenden Energie- und Investitonsbedarf. Munich Re hat im ersten Quartal wegen der Schäden aus den Waldbränden in Kalifornien einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Gewinn nach Steuern fiel um 48 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, was den Analystenerwartungen im Konsens von Visible Alpha entsprach. Der Konzern bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie verliert 3,8 Prozent. Auch dem Wettbewerber Hannover Rück (-2,6%) hat die Schadensbelastung aus den Waldbränden in Kalifornien im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Das Ergebnis fällt aber besser aus als erwartet. An seinem Ausblick für das Gesamtjahr hält der DAX-Konzern fest. Bayer legen um 8,0 Prozent zu. "Die Zahlen waren endlich mal eine positive Überraschung", so ein Händler. Der Pharmabereich habe sich besser als befürchtet entwickelt, daher seien die Konsensprognosen gut übertroffen worden. Unter Erwartung liegen die Geschäftszahlen von Fraport (-4,3%), heißt es im Handel. Jenoptik (-2,8%) hat im ersten Quartal vor allem wegen einer schwächeren Nachfrage aus der Halbleiterbranche sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn schlechter abgeschnitten als im Vorjahr.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 08:28 % YTD

EUR/USD 1,1100 +0,1% 1,1091 1,1103 +7,2%

EUR/JPY 164,39 -0,1% 164,56 164,27 +1,0%

EUR/CHF 0,9349 -0,3% 0,9380 0,9371 +0,4%

EUR/GBP 0,8406 -0,2% 0,8419 0,8417 +1,8%

USD/JPY 148,10 -0,2% 148,39 147,95 -5,7%

GBP/USD 1,3205 +0,3% 1,3172 1,3192 +5,2%

USD/CNY 7,1947 -0,0% 7,1967 7,1861 -0,2%

USD/CNH 7,1986 +0,0% 7,1976 7,1871 -1,8%

AUS/USD 0,6412 +0,6% 0,6371 0,6406 +2,9%

Bitcoin/USD 103.492,65 +0,9% 102.553,45 102.365,70 +10,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt einen kleinen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index verliert x,x Prozent. Der Greenback könnte nach Einschätzung von ING-Analyst Chris Turner Unterstützung erhalten, sollten die US-Verbrauherpreise zeigen, dass die Kerninflation in den USA im April hoch geblieben ist. Dies würde "die These stützen, dass die Federal Reserve es mit Zinssenkungen nicht eilig hat".

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Hauptthema waren weiter die zunächst für 90 Tage zwischen den USA und China verhandelten niedrigeren Zölle. Dazu blickten manche Akteure auch bereits nach vorne auf die später am Tag anstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA und hielten sich eher bedeckt. Die Frage ist, inwieweit die Zölle bereits auf die Preise durchgeschlagen haben, was dann wieder Relevanz haben dürfte für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zwar gab es am Montag zum Start der Börsen schon Signale auf eine Annäherung zwischen den USA und China, Details dazu waren aber erst bekannt geworden, als die Aktienmärkte in Ostasien bis auf Hongkong bereits geschlossen hatten. In Hongkong konnten die Marktteilnehmer darauf also noch ausgiebig reagieren, was sich in einem Plus des HSI von über 3 Prozent niederschlug. Entsprechend kam der HSI nun am Dienstag in einer Art Ernüchterungsbewegung deutlicher zurück. In Tokio machte der Nikkei-225-Index einen Satz um 1,4 Prozent. Hier sorgte zusätzlich für Auftrieb, dass der Dollar im Zuge der Zolleinigung deutlich gestiegen war, was japanische Exporte verbilligt und die Auslandsgewinne der Japaner erhöht. Zu den größten Gewinnern gehörten Auto- und Bankaktien. Weitere Verluste verzeichneten japanische Staatsanleihen, die als sicherer Hafen nicht mehr gesucht waren und verkauft wurden. Die Marktzinsen zogen entsprechend an.

+++++ CREDIT +++++

Nach dem bereits deutlichen Rückgang zu Wochenstart kommen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Dienstag weiter zurück. "Risk-on" lautet das Gebot der Stunde. Nachdem der Handelskonflikt zwischen den USA und China in Genf zumindest vorläufig entschärft werden konnte, wird am Kapitalmarkt eine zuvor erwartete US-Rezession wieder ausgepreist. Die jüngste Einigung zwischen den USA und China auf eine 90-tägige Pause bei den Zöllen begleitet von einer signifikanten Reduzierung der gegenseitigen Zölle überraschte die Finanzmärkte positiv. Der iTraxx Europe notiert in Folge mit 57 auf dem niedrigsten Niveau seit 21. März.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BAYER

Schwache Zahlen im Agrargeschäft haben bei Bayer zum Jahresauftakt das Konzernergebnis deutlich geschmälert, der Rückgang fiel aber nicht so stark aus wie von Analysten erwartet.

BAYER

