ACS bestätigt Interesse an Autostrade per l'Italia ebenfalls

Sein Interesse am größten italienischen Autobahnbetreiber hat nun auch der spanische Hochtief-Mutterkonzern ACS selbst bekundet.

OMV fördert mehr, verdient mit Raffinerie aber weniger

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im ersten Quartal wieder mehr Öl und Gas produziert als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche tägliche Produktion lag bei 495.000 Barrel Ölaquivalent (boed), nachdem sie im Vorjahreszeitraum und auch im Vorquartal nur 472.000 Barrel betragen hatte, wie das Unternehmen mitteilte.

Rio Tinto, Turquoise sichern Finanzierung für Kupferprojekt

Rio Tinto und Turquoise Hill Resources haben sich auf einen neuen Finanzierungsplan für die Fertigstellung des unterirdischen Kupferprojekts Oyu Tolgoi in der Mongolei geeinigt.

Bildung erster US-Gewerkschaftsvertretung bei Amazon droht zu scheitern

Die Bildung der ersten Gewerkschaftsvertretung beim Onlineversandhändler Amazon in den USA droht zu scheitern. Nach einer Abstimmung unter den Angestellten eines Logistikzentrums in Bessemer im Bundesstaat Alabama wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Zwischenergebnis der Auszählung bekannt: Demnach lagen die Nein-Stimmen mit 1.100 vorn, gegenüber 463 Mitarbeitern, die sich für eine gewerkschaftliche Vertretung aussprachen.

