Der Autozulieferer Hella blickt nach seinem dritten Geschäftsquartal ein wenig zuversichtlicher auf den restlichen Jahresverlauf und rechnet beim Umsatz und der EBIT-Marge mit Werten in der oberen Hälfte der Prognosespannen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 konnte der MDAX-Konzern den bereinigten operativen Gewinn dank eines weiterhin konsequenten Kostenmanagements deutlich steigern.

Fashionette steigert Umsatz und Gewinn - 2021 gut angelaufen

Fashionette hat im abgelaufenen Jahr mehr umgesetzt und mehr verdient und die Zahl der Kunden und Kundinnen deutlich gesteigert. Das laufende Geschäftsjahr sei gut gestartet und lasse im ersten Quartal eine weitere Beschleunigung gegenüber dem Gesamtjahr 2020 erwarten, so CEO Daniel Raab. Wie die Düsseldorfer Online-Plattform für Luxus-Modeaccessoires mitteilte, stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2020 nach vorläufigen Zahlen um 25 Prozent auf 8,9 Millionen Euro, der Nettoumsatz um 30 Prozent auf 94,8 Millionen.

Nordex erhält von Stammkunde wpd Auftrag über 97 MW in Finnland

Der Windanlagenbauer Nordex hat von dem Projektentwickler wpd einen weiteren Auftrag für Anlagen des Typs N163/5.X in Finnland erteilt. Für den 96,9-Megawatt-Windpark "Nuolivaara" im Norden des Landes liefert die Nordex Group 17 Turbinen der Delta4000 Serie. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service der Anlagen über den Zeitraum von 15 Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.

IPO/Katek will bei Börsengang bis Ende Juni 80 Mio Euro einsammeln

Das Elektronikunternehmen Katek plant bis Ende Juni einen Gang an die Frankfurter Börse. Angestrebt wird ein Emissionserlös von etwa 80 Millionen Euro, wie es in einer in München veröffentlichten Pressemitteilung heißt. Mit dem Erlös soll das Wachstum beschleunigt werden, sowohl organisch als auch durch Zukäufe. Katek sei dazu mit vielversprechenden Zielfirmen im Gespräch. Katek hat sich auf Software- und Hardware-Entwicklung, Prototyping sowie Fertigung von hochwertiger Elektronik spezialisiert.

Thalia darf Fachbuchhändler Lehmanns übernehmen

Nach der Buchhandelskette Osiander darf Deutschlands führender Buchhändler Thalia auch den Fachmedienanbieter Lehmanns Media mit seinen 15 Buchhandlungen in Universitätsstädten übernehmen. Eine wesentliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs sei nicht zu befürchten, entschied das Bundeskartellamt. Verkäufer ist Lafayette Mittelstand Capital.

Astrazenecas Lungenkrebsmittel Tagrisso erhält Zulassung in China

Astrazeneca hat in China die Zulassung für sein Medikament Tagrisso zur Behandlung von Lungenkrebs im Frühstadium erhalten. Nach Angaben des britischen-schwedischen Pharmakonzerns ist Tagrisso das erste Medikament dieser Art, das in China zugelassen wurde, und das einzige, das sich in einer weltweiten Studie als wirksam gegen die Krankheit erwiesen hat. Die Zulassung basiere auf den positiven Ergebnissen der Phase-3-Studie Adaura, in der Tagrisso nachweislich das Risiko eines Wiederauftretens der Krankheit oder des Todes um 80 Prozent reduzierte.

Easyjet erzielt im Halbjahr geringeren Cashburn als befüchtet

Die britische Fluggesellschaft Easyjet hat in ihrem ersten Geschäftshalbjahr eine geringer als befürchtete "Cashburn-Rate" erzielt. Auch das Vorsteuerergebnis, obgleich ein Verlust, war besser als erwartet. Für die sechs Monate per Ende März erwartet die Billigfluglinie einen Gesamtverlust vor Steuern - eine wichtige Kennzahl, die außergewöhnliche und andere einmalige Posten herausrechnet - im Bereich von 690 Millionen bis 730 Millionen britischen Pfund. Der Cashburn für den Zeitraum lag bei rund 470 Millionen Pfund, wobei die Gesamtkosten - ohne Treibstoff - um 59 Prozent auf rund 845 Millionen Pfund sanken, wie das in London notierte Unternehmen mitteilte.

Fortnite-Hersteller Epic Games wird mit fast 29 Mrd USD bewertet

Der Videospiel-Entwickler Epic Games wird nach seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit 28,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Anbieter des beliebten Spiels "Fortnite" gab am Dienstag bekannt, dass er eine Finanzierungsrunde von 1 Milliarde Dollar abgeschlossen hat. Davon kamen 200 Millionen Dollar von dem Playstation-Hersteller Sony, der seit Juli vergangenen Jahres bei Epic Games investiert ist. Der Geschäftsführer, Tim Sweeney, bleibt der Hauptaktionär des Unternehmens.

Norwegian Air stockt geplante Kapitalerhöhung noch auf

Angesichts der aktuellen Corona-Unwägbarkeiten und nach positiven Signalen von Investorenseite geht Norwegian Air Shuttle bei seiner Kapitalmaßnahme auf Nummer sicher und will mehr Geld einsammeln als zunächst geplant. "Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat sich entschieden, konservativ zu agieren und die Kapitalaufstockung auf mindestens 4,5 Milliarden und bis maximal auf 6,0 Milliarden norwegische Kronen (450 bis 590 Millionen Euro) zu erhöhen", teilte die Fluggesellschaft mit.

EU-Gericht weißt Ryanair-Klage gegen Corona-Hilfen für SAS ab

Das Gericht der Europäischen Union hat die Staatshilfen Dänemarks und Schwedens für die skandinavische Fluggesellschaft SAS für rechtens erklärt. Die Beihilfen der beiden Länder stehen im Einklang mit dem Unionsrecht. Sie stellen keine rechtswidrige Diskriminierung dar, da die SAS AB in diesen beiden EU-Staaten einen deutlich höheren Marktanteil als ihre größte Wettbewerberin hat, teilte das Gericht mit und wies eine Klage der Fluggesellschaft Ryanair gegen die staatliche Finanzhilfe ab.

Ford rüstet seinen Hauptsitz für die Hybridarbeit um

Der US-Autobauer Ford treibt seine Bestrebungen zur Digitalisierung von Büroarbeitsplätzen voran, damit seine Mitarbeiter einerseits bald wieder zurück in die Firmenzentrale in Dearborn im Bundesstaat Michigan kommen - andererseits aber viele auch weiterhin von zu Hause arbeiten können. Der Konzern strebt derzeit eine schrittweise Rückkehr einiger Mitarbeiter auf den weitläufigen Campus ab Juli an, mit "deutlich reduzierter Kapazität", um die soziale Distanz zu wahren, wie eine Sprecherin sagte.

Britische Kartellbehörde gibt vorläufig OK für Virgin-O2-Fusion

Die britische Kartellbehörde hat vorläufig die geplante Fusion der britischen Aktivitäten von Liberty Global plc und Telefonica SA genehmigt. Wie die U.K. Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, ist ein Panel unabhängiger CMA-Mitglieder vorläufig zu dem Schluss gekommen, dass der Zusammenschluss von Virgin Media und Virgin Mobile von Liberty Global mit O2 von Telefonica wahrscheinlich zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs bei Großkunden-Diensten führen wird.

IPO/Nasdaq setzt Referenzpreis für Coinbase-Aktie auf 250 Dollar

Die Nasdaq hat den mit Spannung erwarteten Referenzpreis für die Börsennotierung von Coinbase Global auf 250 Dollar je Aktie festgelegt. Damit kommt die derzeit größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen auf eine Gesamtbewertung von etwa 65 Milliarden Dollar. Coinbase war zuletzt 2018 in einer Finanzierungsrunde mit 8 Milliarden Dollar bewertet worden. Der Börsenbetreiber ist damit mehr wert als Nasdaq Inc., deren Marktwert aktuell bei etwa 26 Milliarden Dollar liegt, und gleichauf mit der Muttergesellschaft der New Yorker Börse, Intercontinental Exchange Inc., die auf etwa 69 Milliarden Dollar kommt.

Tesco peilt nach Gewinneinbruch für 2021/22 mehr Rendite an

Wegen hoher Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist der Gewinn von Tesco im Geschäftsjahr 2020/21 deutlich gefallen. Der britische Einzelhandelskonzern rechnet für das neue Geschäftsjahr aber mit sinkenden Belastungen und erwartet deshalb steigende Ergebnisse. Der Supermarktkonzern verbuchte für das abgelaufene Jahr (per 27. Februar) einen Vorsteuergewinn von 825 Millionen Pfund - verglichen mit 1,32 Milliarden Pfund im Jahr zuvor. Der Umsatz aus fortgeführtem Geschäft sank von 58,09 auf 57,9 Milliarden Pfund. Parallel stiegen die Verwaltungskosten und die außerordentlichen Aufwendungen.

Tomtom verringert Nettoverlust im ersten Quartal deutlich

Der niederländische Hersteller von Navigationssystemen Tomtom hat seinen Nettoverlust im ersten Quartal deutlich verringert. Dazu trugen das Wachstum im Kerngeschäft mit Ortungstechnologie, eine höhere Bruttomarge und niedrigere Betriebskosten bei. Der Nettoverlust in den ersten drei Monaten des Jahres belief sich auf 11,5 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 63 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz blieb mit 131 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

