Eckert & Ziegler sichert sich 83 Prozent am Würzburger Medikamentenentwickler Pentixapharm. Der Preis für drei Anteilspakete beläuft sich nach Angaben des Medizintechnikunternehmens auf 30 Millionen Euro. Ein Viertel davon fließen in bar, der Rest in Aktien von Eckert & Ziegler. Das Management erhält für seine restlichen 17 Prozent Verkaufsoptionen. Pentixapharm entwickelt derzeit ein neues Radiopharmakum, das in der Krebsdiagnostik eingesetzt werden soll.

Porsche wächst weltweit: Absatz steigt im 1. Quartal um 36 Prozent

Porsche hat im ersten Quartal von starker Nachfrage in allen Regionen profitiert und weltweit 71.986 Fahrzeuge ausgeliefert, 36 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Am besten verkauften sich die beiden SUVs, Macan und Cayenne, wie der Sportwagenhersteller in Stuttgart mitteilte. Gefragt war aber auch der Elektrosportwagen Taycan, von dem 9.072 Einheiten verkauft wurden, fast so viele wie vom Drittplatzierten in der Verkaufsstatistik, dem 911.

Uniper geht gegen Kohleausstieg in Niederlanden gerichtlich vor

Uniper zieht wegen des geplanten Kohleausstiegs in den Niederlanden vor Gericht. Der Energiekonzern fordert laut Mitteilung eine Entschädigung für verlorene Investitionen. Die Düsseldorfer wollen den Standort Maasvlakte zu einem Ökosystem für nachhaltige Energieproduktion umbauen. "Der Uniper-Standort Maasvlakte eignet sich perfekt zur Produktion von grünem Wasserstoff in industriellem Maßstab", so COO David Bryson.

Google in Australien wegen Verbrauchertäuschung verurteilt

Der US-Konzern Google ist in Australien wegen Verbrauchertäuschung verurteilt worden, weil er gegen den erklärten Willen von Nutzern von Geräten mit dem Android-Betriebssystem deren Standortdaten sammelte. Das Urteil fällte ein Bundesgericht. Der Chef der Behörde für Wettbewerb und Verbraucherschutz (ACCC), Rod Sims, sagte, Google müsse mit einem Bußgeld von "vielen Millionen" australischer Dollar rechnen. Die ACCC hatte Google verklagt.

Saint-Gobain verkauft Mehrheit an chinesischem Rohrgeschäft

Compagnie de Saint-Gobain veräußert 67 Prozent an PAM China. Käufer der Beteiligung an dem Rohrgeschäft, das im Zuge des Verkaufs mit rund 100 Millionen Euro bewertet wurde, ist ein Konsortium unter Führung des Managements vor Ort, wie der französische Industriekonzern mitteilte. Mit 1.100 Mitarbeitern setzte die Firma im vergangenen Jahr 170 Millionen Euro um.

