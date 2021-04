Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) hat sich gegen die Pläne zur Gründung einer europäischen Superliga gewandt. Die Mitglieder der europäischen Club-Vereinigung ECA (European Club Association) hätten in einer Videokonferenz am Sonntagabend bekräftigt, die geplante Reform des Wettbewerbs UEFA Champions League umsetzen zu wollen, teilte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mit.

47 Prozent aller DIC-Asset-Aktionäre wählen die Aktiendividende

Der Dividendenbezug in Form von Aktien wird bei der DIC Asset AG immer populärer. Knapp 47,3 Prozent des Kapitals haben sich bei der Ausschüttung für 2020 für diese Form der Dividende entschieden und gegen eine Barzahlung, wie der Gewerbeimmobilienspezialist in Frankfurt mitteilte.

Lichtblick macht dank Eon-Übernahme Rekordumsatz

Der Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick hat auch dank der Übernahme von Eon-Aktivitäten sein bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr hingelegt. Im Jahr der Corona-Krise kletterte der Umsatz um über 60 Prozent auf 1,114 Milliarden Euro und überstieg damit erstmals in der Firmengeschichte die Milliarden-Marke, wie das Unternehmen mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Steuern (EBITDA) verdoppelte sich nahezu von 28 auf 50 Millionen Euro.

IPO/Synlab legt Preisspanne auf 18 bis 23 Euro je Aktie fest

Der Münchner Labordienstleister Synlab hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 18 bis 23 Euro je Aktie festgesetzt. Das Angebot umfasst bis zu 22,2 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, sowie bis zu 27,5 Millionen Anteile aus dem Bestand der Altaktionäre, wie das Unternehmen mitteilte. Der Börsenaspirant hatte bereits mitgeteilt, mit der Kapitalerhöhung brutto rund 400 Millionen Euro erlösen zu wollen.

ABN Amro zahlt 480 Mio EUR in Vergleich bei Geldwäscheermittlungen

ABN Amro hat sich mit der niederländischen Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich im Zusammenhang mit Geldwäscheermittlungen geeinigt und wird im Gegenzug 480 Millionen Euro zahlen. Wie die niederländische Bank mitteilte, werde die Zahlung sich auf die Ergebnisse des ersten Quartals auswirken.

CNH Industrial will Iveco abspalten und nicht nach China verkaufen

Der niederländisch-britische Nutzfahrzeug- und Agrarmaschinenhersteller CNH Industrial wird sein Geschäft mit Lkw und Bussen nun doch nicht nach China verkaufen. Entsprechende Gespräche mit dem chinesischen Konzern FAW Jiefang seien beendet worden, stattdessen werde die zweite Option einer Abspaltung des On-Highway-Geschäfts im nächsten Jahr weiterverfolgt, teilte CNH Industrial mit.

Danske-Bank-CEO tritt wegen Geldwäscheermittlungen bei ABN Amro zurück

Die niederländischen Geldwäscheermittlungen bei der ABN Amro Bank haben zu einem Rücktritt an der Spitze der dänischen Danske Bank geführt. Wie die Danske Bank AS mitteilte, ist CEO Chris Vogelzang zurückgetreten, nachdem die niederländischen Behörden ihn als Verdächtigen im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen zu möglichen Verstößen bei der Verhinderung von Geldwäsche bei ABN Amro benannt haben.

