Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert 180 Millionen Euro in eine Technologie, um die Stromautobahnen fit für die zunehmenden Spannungsunterschiede durch die Energiewende zu machen. Die Unternehmen Siemens Energy und Hitachi ABB Power Grids sollen bis zum Jahr 2024 jeweils zwei sogenannte Statcom-Anlagen (Static Synchronous Compensator) bauen.

Bahn muss wegen Güterkunden-Kartells 48 Mio Euro Buße zahlen

Für Absprachen über die Aufteilung von Logistikkunden mit zwei Wettbewerbern muss die Deutsche Bahn nach einer Entscheidung der EU-Kommission eine Geldbuße von 48,3 Millionen Euro zahlen.

Dic Asset verkauft Projektentwicklung Riverpark in Frankfurt am Main

Das Immobilienunternehmen Dic Asset hat sich von der Projektentwicklung Riverpark in unmittelbarer Mainlage in der Frankfurter Innenstadt getrennt. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Werder Bremen begibt Anleihe über bis zu 30 Millionen Euro

Der Fußballclub Werder Bremen begibt eine Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Millionen Euro. Damit will der Verein seine Finanzkraft stärken und zudem weitere Mittel für Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen generieren, wie die SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA mitteilte.

Bauchemiekonzern Sika erhöht nach starkem Quartal den Ausblick

Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika hat dank guter Geschäfte insbesondere in China den Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert. Den Erlösausblick für das laufende Jahr erhöhte die Sika AG.

Zur Rose Group wächst im 1. Quartal kräftig

Die Zur Rose Group AG ist im ersten Quartal 2021 kräftig gewachsen. Wie die Online-Apotheke, zu der auch die deutsche Apothekenmarke Docmorris gehört, mitteilte, kletterte der Umsatz in lokalen Währungen um 16 Prozent.

AB Foods bekommt Corona-Auswirkungen bei Tochter Primark weiter zu spüren

Der britische Nahrungsmittelproduzent und Textilhändler AB Foods hat im ersten Halbjahr seines laufenden Geschäftsjahres aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise auf seine Billig-Bekleidungskette Primark weniger verdient.

Atos bestätigt Ausblick trotz Umsatzrückgangs im Quartal

Der französische IT-Konzern Atos hat im ersten Quartal die Folgen der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekommen und weniger umgesetzt als im Vorjahr. Der Ausblick wurde jedoch bestätigt.

Danone verbucht weniger Umsatz - Jahresprognose steht

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat Danone im ersten Quartal weniger verkauft als im Vorjahr. Der Lebensmittelkonzern bestätigte jedoch seine Prognose für das laufende Jahr.

Fortum will Kundengeschäft in Skandinavien veräußern

Der finnische Energieversorger Fortum setzt seine Veräußerungsstrategie fort. Der Uniper-Mutterkonzern will Teile seines Vertriebsgeschäfts in Skandinavien, darunter Geschäfte in Schweden, Norwegen und Dänemark veräußern, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf Insiderquellen berichtet.

Mediaset-Aktie fällt nach Gerichtsurteil zu Vivendi-Streit

Der italienische Medienkonzern Mediaset hat im Streit um den im Jahr 2016 geplatzen Verkauf seiner Pay-TV-Tochter Mediaset Premium an Vivendi eine Schlappe eingesteckt. Laut Medienberichten urteilte ein Gericht in Mailand, dass die französische Vivendi SE dafür eine deutlich geringere Entschädigung zahlen muss, als Mediaset gefordert hatte.

Nokia erhält 5G-Netzausbauvertrag von Chunghwa Telecom in Taiwan

Telekomausrüster Nokia hat einen Auftrag von der Chunghwa Telecom Co. zum Ausbau ihres 5G-Netzes in Taiwan erhalten. Der Ausbau konzentriert sich auf Gebiete mit hohem Verkehrsaufkommen und Standorte mit hoher geschäftlicher Nachfrage, wie Nokia mitteilte.

Apple lässt umstrittene Parler-App wieder in den App Store

Apple will die umstrittene Social-Media App Parler wieder in den eigenen App Store aufnehmen. Dieses teilte der Konzern in einem Brief an US-Abgeordnete mit.

J&J und weitere Pharmafirmen wegen Opioid-Krise in den USA angeklagt

Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) und drei weitere Pharmaunternehmen stehen wegen Mitverantwortung an der Opioid-Krise in den USA vor Gericht. Drei kalifornische Bezirke und die Stadt Oakland forderten in ihrer am Montag (Ortszeit) verlesenen Klage einen Schadensersatz in Milliardenhöhe von Johnson & Johnson, Teva, Endo und Allergan.

Toshiba-Board kann Übernahmeangebot von CVC nicht bewerten

Das Board des japanischen Technologiekonzerns Toshiba sieht sich nicht in der Lage, das Übernahmeangebot von CVC Capital Partners zu bewerten. Die Private-Equity-Firma habe es versäumt, notwendige zusätzliche Informationen zu liefern, teilte die Toshiba Corp mit.

