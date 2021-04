Der Chipausrüster ASML hat nach einem starken ersten Quartal den Umsatzausblick für das Gesamtjahr angehoben und peilt nun einen Erlöszuwachs von rund 30 Prozent an. Bisher hatte ASML einen prozentual zweistelligen Zuwachs in Aussicht gestellt.

Carrefour startet mit Umsatzplus und legt Aktienrückkaufprogramm auf

Der französische Einzelhandelskonzern Carrefour hat in den ersten drei Monaten 2021 seinen Umsatz erhöht und bringt ein neues Aktienrückkaufprogramm an den Start.

Ericsson profitiert von starker Nachfrage nach 5G-Netzen

Eine starke Nachfrage nach Komponenten für den Ausbau von 5G-Netzen hat Ericsson im ersten Quartal ein überraschend kräftiges Gewinnplus beschert. Der Umsatz mit Netzwerkprodukten kletterte bereinigt um 15 Prozent

Heineken verdient mit steigendem Bierabsatz deutlich mehr

Heineken hat im ersten Quartal von steigendem Getränkeabsatz profitiert und erheblich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Braukonzern meldete einen Nettogewinn von 168 Millionen Euro nach 94 Millionen im Vorjahreszeitraum und 299 Millionen im Vergleichszeitraum 2019.

Randstad verdreifacht Nettogewinn im ersten Quartal

Randstad hat im ersten Quartal den Nettogewinn verdreifacht und bei Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn die Prognosen übertroffen.

IPO/Polypeptide will an die SIX - Preispanne 57 bis 68 CHF je Aktie

Der Pharmazulieferer Polypeptide will noch im April an die Schweizer Börse SIX und setzt die Preisspanne für die angebotenen Aktien auf 57 bis 68 Franken fest.

