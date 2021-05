Der italienische Ölkonzern Eni will mit dem australischen Erdgasunternehmen Santos Ltd zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Kooperationsmöglichkeiten im nördlichen Australien und in Osttimor auszuloten.

KPN weist Übernahmeangebote von KKR und EQT/Stonepeak zurück

Der Telekommunikationskonzern KPN hat gleich zwei potenziellen Käufern die kalte Schulter gezeigt. Wie das niederländische Unternehmen mitteilte, hat es Angebote des Finanzinvestors KKR sowie von EQT gemeinsam mit Stonepeak Infrastructure Partners zurückgewiesen.

Moderna liefert bis zu 500 Millionen Dosen für Impfinitiative Covax

Der US-Pharmakonzern Moderna liefert bis zu eine halbe Milliarde Impfstoffdosen in die einkommensschwächsten Länder. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Liefervereinbarung mit der Impfallianz Gavi über bis zu 500 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs für die Initiative Covax geschlossen.

China moniert Datenschutzverstöße bei 33 Apps

China hat bei 33 mobilen Apps, von denen einige von den größten Tech-Giganten des Landes betrieben werden, Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften zum Schutz persönlicher Daten festgestellt.

