Volkswagen Kernmarke bekräftigt Margenziele bis 2023

Volkswagen will bei der Kernmarke auch in den kommenden Jahren durch Kostensenkungen und eine effizientere Produktion die Profitabilität steigern. Im laufenden Jahr soll die operative Umsatzrendite trotz Belastungen durch höhere Rohstoffpreise und Chip-Engpässe wie geplant zwischen 3 bis 4 Prozent liegen, kündigte VW bei Vorlage der Quartalszahlen an. 2023 soll die Rendite dann auf 6 Prozent steigen.

Osram sieht oberes Ende der Prognosespanne - Nettoverlust im Halbjahr

Osram hat als Folge des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit AMS im ersten Geschäftshalbjahr einen deutlichen Verlust von 323 Millionen Euro eingefahren.

Krones bekräftigt nach starken Auftragseingang 1Q die Prognosen

Die Geschäfte bei dem Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones haben sich im ersten Quartal 2021 dank der weltweiten Konjunkturerholung weiter stabilisiert. Der Aufwärtstrend bei den Bestellungen setzte sich nach Angaben von Krones nach dem starken vierten Quartal zum Jahresauftakt fort.

Ericsson und Samsung unterzeichnen globalen Patentvertrag

Ericsson hat sich mit Samsung Electronics im Streit um Patentlizenzen geeinigt und damit alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen beigelegt.

IAG grenzt operativen Verlust ein und verzichtet auf Ausblick

Der Airline-Konzern IAG hat seinen Verlust im ersten Quartal trotz eines massiven Umsatzeinbruchs eingegrenzt. Die Kapazitäten leiden nach wie vor massiv unter den pandemiebedingten Einschränkungen, wie die Muttergesellschaft von Britisch Airways und Iberia mitteilte.

RBI profitiert im 1. Quartal von geringeren Riskokosten

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat im ersten Quartal 2021 trotz rückläufiger Erträge ihr Konzernergebnis um mehr als ein Fünftel verbessert und den Ausblick bekräftigt. Grund für den Gewinnsprung auf 216 Millionen Euro von 177 Millionen Euro im Vorjahresquartal waren nach Aussage der Österreicher niedrigere Risikokosten, geringere Verwaltungsaufwendungen und die anziehende Kreditnachfrage, die besonders im März an Fahrt gewonnen habe.

