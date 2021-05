Der Duft- und Geschmackststoffhersteller Symrise hat eine revolvierende Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente von 500 Millionen Euro und einer dreijährigen Laufzeit vereinbart.

Biontech baut mRNA-Produktionsstätte in Singapur

Biontech erweitert seine globale Präsenz mit der Eröffnung eines regionalen Unternehmenssitzes in Singapur und will zudem in dem Stadtstaat eine mRNA-Produktionsstätte aufbauen.

Deutsche Rohstoff AG steigert Gewinn - Prognose bestätigt

Die Deutsche Rohstoff AG hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert und mehr umgesetzt. Gründe waren laut Mitteilung unter anderen eine höher als erwartete Ölproduktion, gestiegene Ölpreise und realisierte Erträge aus dem Aktien- und Anleiheportfolio.

Deutsche Pfandbriefbank bekräftigt nach Gewinnsprung den Ausblick

Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) ist gut in das Jahr 2021 gestartet. Dabei hat der Immobilienfinanzierer von höheren Erträgen aus dem Kreditgeschäft bei deutlich niedrigeren pandemiebedingten Belastungen in der Kreditrisikovorsorge und im Fair Value Bewertungsergebnis profitieren können.

ENBW bestätigt Jahresausblick trotz operativer Belastungen

Der baden-württembergische Energieversorger ENBW hat im ersten Quartal operative Belastungen hinnehmen müssen. Grund hierfür sind vor allem temporäre Bewertungseffekte und schlechte Windverhältnisse.

Hensoldt erweitert mit Celia Pelaz Vorstand auf vier Mitglieder

Der Rüstungskonzern Hensoldt beruft Celia Pelaz ab Juli in den Vorstand des Unternehmens. Dort werde sie künftig als Chief Strategy Officer die Ausrichtung und die Geschäftsentwicklung verantworten.

IPO/hGears will am 21. Mai an die Börse - 61 Mio Euro Nettoerlös

Der E-Bike- und Autozulieferer hGears plant seinen Börsengang in Frankfurt für den 21. Mai. Von heute an und bis zum Dienstag nächster Woche können 2,4 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 4,27 Millionen bestehende Aktien aus dem Kreis der Bestandsaktionäre zwischen 23 und 31 Euro je Aktie gezeichnet werden.

Holidaycheck verzeichnet leichte Zunahme bei Buchungen

Der Reisedienstleister Holidaycheck hat im ersten Quartal weiterhin die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Vergleiche mit dem vierten Quartal würden jedoch eine leichte Zunahme bei Urlaubsbuchungen auf weiterhin niedrigem Niveau zeigen.

IVU Traffic Technologies kauft bis zu 0,2 Prozent der Aktien zurück

Die IVU Traffic Technologies startet ab sofort ein ein Rückkaufprogramm für bis zu 30.000 Aktien zum Wert von maximal 500.000 Euro. Ein beauftragtes Kreditinstitut wird die Anteile, die bis zu 0,2 Prozent des IVU-Kapitals ausmachen, bis Ende Juli über die Börse erwerben.

Führungswechel bei MBB SE - Umsatzverdopplung in 5 Jahren

Bei der MBB SE findet zur Jahresmitte ein Generationswechsel statt. CEO Christof Nesemeier macht zum 1. Juli Platz für den bisherigen CIO Constantin Mang.

Qbeyond bestätigt nach gutem 1. Quartal Jahresprognose

Die Qbeyond AG hat ihren Umsatz im ersten Quartal um 10 Prozent auf 37,5 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA verbesserte sich um 1,8 Millionen auf 0,7 Millionen Euro, wie der IT-Dienstleister mitteilte.

Traton erzielt starkes Auftragsplus - Prognose bekräftigt

Der Lkw-Hersteller Traton hat seinen Gewinn im ersten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und einen regelrechten Sprung bei den Auftragseingängen verzeichnet. Den zuletzt gegebenen Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

Vossloh liefert Weichen für Straßenbahnnetz in Brüssel

Der Bahntechnikanbieter Vossloh wird dem Brüsseler Verkehrsbetrieb STIB in den kommenden zehn Jahren Straßenbahnweichen und Ersatzteile im Auftragsvolumen von knapp 40 Millionen Euro liefern.

Wacker Neuson verdient unterm Strich deutlich mehr - Prognose bestätigt

Wacker Neuson hat im ersten Quartal auch unter dem Strich mehr verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr hielt der Münchener Hersteller von Baugeräten aufrecht.

Banken und Sparkassen führen Online-Bezahlverfahren zusammen

Die deutschen Banken und Sparkassen verzahnen ihre Online-Bezahlverfahren und führen Paydirekt, Giropay und Kwitt unter der Marke Giropay nun schrittweise zusammen. Das gab der Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft (DK) bekannt.

Alfa Laval kauft norwegischen Wetterdienstleister Stormgeo

Die schwedische Alfa Laval AB verstärkt sich durch einen Zukauft in Norwegen. Wie das Unternehmen bekannt gab, will es den Wetterdienstleister Stormgeo für 3,63 Milliarden norwegische Kronen (rund 362,8 Millionen Euro) von der EQT AB, DNV GL AS und einer Gruppe von Mitarbeitern kaufen.

Lloyds kurz vor der Übernahme von Embark Group - Fernsehsender

Die Lloyds Banking Group verhandelt nach Informationen des britischen Fernsehsenders Sky News über die Übernahme der Embark Group für 400 Millionen Pfund.

Societe Generale will Investmentbank mittelfristig profitabler machen

Societe Generale will künftig im Segment Global Banking and Investor Solutions - also im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung - die Profitabilität verbessern. Zudem soll das Segment Kosten und Risiken unter Kontrolle halten.

SpaceX will durch Kryptowährung finanzierten Satelliten zum Mond schicken

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will im kommenden Jahr einen Satelliten zum Mond schicken, der vollständig über die Kryptowährung Dogecoin finanziert wurde.

Impfungen mit J&J nur für über 60-Jährige

Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sollen nach einem Beschluss der Länder nur für über 60-Jährige erfolgen. Analog zum Impfstoff von Astrazeneca sind Impfungen bei Jüngeren nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten möglich.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)