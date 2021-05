Indizes in diesem Artikel SDAX 15.504,9

-3,2% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank hat einen Partner für den Bereich Aktienhandel, -sales und -research gefunden. Wie die Bank mitteilte, arbeitet sie künftig mit der französischen Oddo BHF zusammen.

Lufthansa und Condor verlängern Zusammenarbeit bis Mai 2022

Die Deutsche Lufthansa und Condor haben ihre Zusammenarbeit bis Mai nächsten Jahres verlängert und ihren Streit um Zubringerflüge für die kleinere Ferienfluggesellschaft vorerst beigelegt.

Gea Group steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang

Der Anlagenbauer Gea Group hat im ersten Quartal ein unerwartet gutes Ergebnis erzielt, auch wenn der Umsatz geschrumpft ist.

K+S hebt angesichts steigender Kalipreise Prognose an

K+S hat im ersten Quartal von steigenden Absatzmengen profitiert und ist deutlich profitabel gewachsen. Der Kasseler Konzern hob angesichts rasch steigender Kaliumchloridpreise in Übersee und in Erwartung eines verbesserten Frühbezugsgeschäfts mit Auftausalz seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an.

Scout24 übernimmt Online-Plattform Vermietet.de

Der Internetplattformbetreiber Scout24 übernimmt die Mehrheit an der Online-Plattform Vermietet.de und erweitert damit das Angebot ihres Portals Immoscout24 für private Vermieter.

Corona-Krise lässt Außenwerber Ströer im 1. Quartal schrumpfen

Der Außenwerber Ströer hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Quartal zwar deutlich zu spüren bekommen, bleibt aufgrund seiner Diversifizierung und der aktuellen Entwicklung aber insgesamt positiv gestimmt.

Ströer-Finanzchef wird COO - neuer CFO berufen

Der Außenwerber Ströer baut den Vorstand um und erweitert ihn auf vier Personen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt der bisherige Finanzvorstand Christian Baier zum 1. Juni die Rolle des Chief Operating Officer (COO). Neu in den Vorstand berufen wird zu dem Zeitpunkt der Metro-Manager Henning Gieseke, der das Finanzressort übernimmt.

Thyssenkrupp-CFO: In diesem Jahr keinen Spinoff beim Stahl

Thyssenkrupp nimmt sich nach dem gescheiterten Verkauf des Stahlgeschäfts an Liberty Steel Zeit, um über dessen Zukunft zu entscheiden. Es werde geprüft, wie eine Verselbstständigung des Bereichs aussehen könnte, sagte Konzernfinanzchef Klaus Keysberg in einer Telefonpressekonferenz.

United Internet bestätigt nach gutem Start Jahresprognose

United Internet ist gut ins Geschäftsjahr gestartet und hat die Prognose für 2021 bestätigt. Im ersten Quartal wurde die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 280.000 auf 25,93 Millionen gesteigert.

1&1 Drillisch bestätigt dank Wachstum Jahresprognose

Die 1&1 Drillisch AG ist im ersten Quartal gewachsen und hat die Jahresprognose bestätigt. Die Zahl der Kundenverträge sei im Vergleich zum 31. Dezember 2020 um 140.000 auf 14,97 Millionen Verträge gestiegen.

Aareal Bank profitiert von deutlich geringerer Risikovorsorge

Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank hat im ersten Quartal von einem höheren Zinsüberschuss und einer deutlich geringeren Risikovorsorge profitiert und seinen Betriebsgewinn fast verdreifacht.

IPO/Fehlstart für Apontis Pharma - Kurs unter Ausgabepreis

Enttäuschend verläuft das Börsendebüt von Apontis Pharma. Der erste Kurs wurde am Dienstag mit 18,10 Euro festgestellt, wobei das Umfeld denkbar ungünstig ist, denn am breiten Markt geben die Kurse deutlich nach.

Biotest rutscht trotz Umsatzsprung in die Verlustzone

Die Biotest AG hat ihren Umsatz im ersten Quartal dank einer steigenden Nachfrage nach Immunglobulinen um 22,8 Prozent auf 120 Millionen Euro gesteigert.

Deutsche Bahn renoviert in diesem Jahr 1.000 Bahnhöfe

Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr 1.000 Bahnhöfe renovieren. Mit 120 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm des Bundes werden Wände und Böden neu gemacht, bequemere Sitzmöbel angeschafft und Informationsmöglichkeiten verbessert sowie die Beleuchtung auf umweltfreundlichere LED-Technik umgestellt.

Dürr verbucht deutlich steigendes Neugeschäft - Prognose steht

Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr hat zum Jahresauftakt stark steigende Auftragseingänge verbucht, angesichts des schwachen Neugeschäfts im Vorjahr aber erwartungsgemäß weniger umgesetzt.

Home24 verringert Nettoverlust in 1Q - Prognose bestätigt

Home24 hat im ersten Quartal dank Zuwachs bei aktiven Kunden und Bestellungen den Umsatz deutlich gesteigert. Beim bereinigten operativen Ergebnis erzielte der Berliner Online-Möbelhändler einen kleinen Gewinn, nach Steuern und Dritten reduzierte er den Verlust.

Jenoptik überrascht mit starkem Auftragseingang

Jenoptik hat im ersten Quartal dank einer starken Nachfrage in allen drei Divisionen einen regelrechten Schub bei den Auftragseingängen verzeichnet.

Leifheit verdoppelt Gewinn

Die Leifheit AG hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 25,5 Prozent auf 86,2 Millionen Euro.

Medigene steigert Umsatz und verringert EBITDA-Verlust

Das Immunonkologie-Unternehmen Medigene hat im ersten Quartal 2021 mehr umgesetzt und seinen EBITDA-Verlust eingegrenzt. Von Januar bis März stiegen die Gesamterlöse auf 2,153 von 1,403 Millionen Euro.

Medios steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Prognose bestätigt

Medios hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn fast verdoppelt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im SDAX notierte Berliner Spezialpharmaunternehmen.

OHB verdient mehr und bestätigt Jahresprognose

Die OHB SE hat ihre Gesamtleistung im ersten Quartal auf 190,1 Millionen von 184,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum gesteigert.

PNE bestätigt Jahresprognose

Die PNE AG sieht sich nach dem ersten Quartal gut im Plan für 2021. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf 16,1 Millionen von 15,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Stemmer Imaging erzielt 2 Mio Euro Gewinn

Die Stemmer Imaging AG hat im ersten Quartal einen Konzerngewinn von 2 Millionen Euro erzielt, nachdem vor Jahresfrist noch ein Verlust von 375.000 Euro angefallen war.

Va-Q-Tec erhöht Gewinn um zwei Drittel - Ausblick bekräftigt

Va-Q-Tec AG hat ihren Umsatz im ersten Quartal um 27 Prozent auf 22,4 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA wuchs um 63 Prozent auf 4,6 Millionen Euro.

Alstom schließt 2020/21 mit Gewinneinbruch ab

Alstom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz steigender Einnahmen weniger verdient. Der französische Bahntechnikkonzern verbuchte laut einer Pressemitteilung für 2020/21 (per Ende März) einen Nettogewinn von 247 Millionen Euro - das sind 220 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum.

Apple wird Ziel einer Sammelklage in Großbritannien

Der iPhone-Hersteller Apple wird in Großbritannien wegen der Gebühren verklagt, die er für Einkäufe in seinem App Store berechnet.

Novavax verschiebt Zulassungsantrag für seinen Corona-Impfstoff

Das US-Biotech-Unternehmen Novavax hat den Zulassungsantrag für seinen Corona-Impfstoff verschoben. Geplant sei nun ein Antrag auf Zulassung bei Behörden in den USA und in Europa im dritten Quartal 2021.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2021 07:14 ET (11:14 GMT)