Der Funkturmbetreiber Vantage Towers strebt im laufenden Geschäftsjahr ein Wachstum mit einer stabilen Marge und einen höheren freien Cashflow an. Der Börsenneuling, an dem der Telekommunikationskonzern Vodafone mehrheitlich beteiligt ist, will vom 5G-Ausbau profitieren und zusätzliche Drittmieter akquirieren, wie er bei der Vorlage der ersten Jahresergebnisse als eigenständiges Unternehmen mitteilte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die im März angekündigten Ziele erreicht.

Covid-19-Impfstoff von Sanofi-GSK geht bald in Phase III

Der von Sanofi zusammen mit Glaxosmithkline entwickelte Covid-19-Impfstoff hat in der klinischen Phase-II-Studie positive Ergebnisse erzielt und wird in wenigen Wochen in der zulassungsrelevanten Phase III getestet.

Stellantis vor strategischer Partnerschaft mit Foxconn

Der Autokonzern Stellantis will künftig eng mit dem taiwanischen Technologiekonzern Foxconn zusammenarbeiten. Wie die Unternehmen mitteilten, werden sie am Dienstag eine neue strategische Partnerschaft ankündigen.

Ryanair macht wegen Corona-Auswirkungen Milliardenverlust

Der Billigflieger Ryanair hat das Geschäftsjahr 2020/21 wegen der Auswirkungen der Pandemie mit einem Verlust abgeschlossen. Auch für das laufende Quartal erwartet der irische Konzern enorme Belastungen der Passagierzahlen. Für das Gesamtjahr traut sich Ryanair aufgrund der hohen Unsicherheit keine konkrete Prognose zu.

Veolia und Suez mit Fusionsvereinbarung - Einigung auf Asset-Verkauf

Die Übernahme der Suez SA durch den Entsorgungskonzern Veolia Environnement SA ist gut einen Monat nach der prinzipiellen Einigung in trockenen Tüchern. Wie die beiden französischen Unternehmen Freitagabend mitteilten, haben sie sowohl eine Vereinbarung über den Zusammenschluss als auch eine Absichtserklärung über den Verkauf einiger Suez-Aktiva an ein Konsortium unterzeichnet.

Gates musste Microsoft-Board wegen früherer Affäre verlassen - Kreise

Microsoft-Gründer Bill Gates hatte offenbar eine Affäre mit einer Mitarbeiterin seines Konzerns, die im vergangenen Jahr zu seinem Rücktritt aus dem Board der Microsoft Corp führte. Nachdem eine Microsoft-Ingenieurin in einem Brief behauptete, sie habe über Jahre hinweg eine sexuelle Beziehung zu Gates gehabt, hätten Mitglieder des Boards Ende 2019 eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen, sagten informierte Personen.

