Rheinmetall hat aus Ungarn einen Auftrag zur Ausrüstung von Lynx-Schützenpanzern mit Schutzsystemen erhalten. Das Ordervolumen liegt bei über 140 Millionen Euro.

Grand City verdient zum Jahresauftakt weniger

Der Immobilienkonzern Grand City Properties hat im ersten Quartal bei sinkenden Mieteinnahmen einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Die Nettomieteinnahmen sanken auf 90,6 von 94,5 Millionen Euro, was vor allem Immobilienverkäufen geschuldet war.

Eckert & Ziegler vertreibt Prostatakrebsdiagnostikum von Telix

Eckert & Ziegler wird ein neues Prostatakrebsdiagnostikum des australischen Herstellers Telix Pharmaceuticals nach seiner Zulassung exklusiv in Deutschland vertreiben. Eine entsprechende Vereinbarung für das Präparats Illuccix traf der Spezialist für Nuklearmedizin. Derzeit wird die Zulassung für Deutschland und weitere Ländern geprüft.

Biontech macht Ex-Morphosys-CFO Holstein zum neuen Finanzchef

Der Impfstoffhersteller Biontech vergrößert seinen Vorstand. Jens Holstein wird ab 1. Juli Finanzvorstand. Bislang hatte diese Funktion Sierk Poetting bekleidet, der sich fortan auf seine Aufgaben als Chief Operating Officer konzentrieren soll.

Dermapharm wächst im ersten Quartal sehr profitabel

Die Dermapharm Holding hat zum Jahresauftakt von der Biontech-Kooperation beim Covid-19-Impfstoff und der zugekauften Allergopharma GmbH profitiert. Obwohl im Vorjahr Verbraucher mit Hamsterkäufe von Arzneien auf die aufkommende Corona-Pandemie reagiert und den Umsatz in die Höhe getrieben hatten, stiegen die Einnahmen im ersten Quartal um 10,2 Prozent auf 212,2 Millionen Euro.

Siemens Gamesa in Madrid vom Handel ausgesetzt

Die spanische Börsenaufsicht CNMV hat am Dienstagmorgen den Handel mit der Aktie des Windanlagenherstellers Siemens Gamesa an der Madrider Börse ausgesetzt. Die Zeitung Expansion berichtete zuvor, Siemens habe über ihre Tochter Siemens Energy die Banken Morgan Stanley und Deutsche Bank damit beauftragt, strategische Optionen für Siemens Gamesa ausloten, darunter auch den Abschied von der Börse.

RTL will französische Sendergruppe mit Wettbewerber fusionieren

RTL will ihre französische Sendergruppe Groupe M6 mit der Groupe TF1 vom Mischkonzern Bouygues zusammenlegen. Die beiden Mutterkonzerne haben exklusive Verhandlungen mit dem Ziel einer Fusion aufgenommen.

Generali übertrifft Erwartungen im 1. Quartal

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat im ersten Quartal den Gewinn vervielfacht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Profitieren konnte die Assicurazioni Generali SpA von starken Ergebnissen im Asset Management sowie im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft. Der Nettogewinn stieg deutlich auf 802 Millionen von 113 Millionen Euro.

Vodafone steigert Gewinn dank geringerer Kosten

Vodafone hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2020/21 trotz eines Umsatzrückgangs erhöht. Der britische Telekomdienstleister profitierte von geringeren Kosten. Beim bereinigten operativen Ergebnis musste die Vodafone Group plc dagegen einen Rückgang hinnehmen. Das Ergebnis vor Steuern kletterte auf 4,4 Milliarden von 795 Millionen Euro im Vorjahr.

Vivendi erwägt Verkauf von weiteren 10 Prozent an UMG

Der französische Medienkonzern Vivendi will sich von weiteren Anteilen an der vor dem Börsengang stehenden Tochter Universal Music Group (UMG) trennen. Die Vivendi SE erwägt den Verkauf von weiteren 10 Prozent an einen amerikanischen Investor. Alternativ will sie 5 bis 10 Prozent öffentlich zum Verkauf anbieten.

Engie beschleunigt Investitionen - Höherer Gewinn im 1. Quartal

Der französische Energieversorger Engie will die Investitionen in Wachstumsfelder beschleunigen. Das Geld dafür soll der neuen Strategie zufolge zum Teil aus Verkäufen von Unternehmensteilen stammen. Mit den geplanten Verkäufen will Engie 9 bis 10 Milliarden Euro einnehmen.

Tabakkonzern Imperial Brands steigert Gewinn deutlich

Der Tabakkonzern Imperial Brands hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres deutlich gesteigert. Die Aktionäre können sich über eine leicht erhöhte Dividende freuen. Der Konzern erzielte in den sechs Monaten bis Ende März einen Vorsteuergewinn von 2,06 Milliarden Pfund verglichen mit einem Gewinn von 785 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Heineken verhandelt über Kauf von Südafrikas Brauer Distell

Heineken will das südafrikanische Brau- und Getränkeunternehmen Distell Group Holdings möglicherweise übernehmen. Von Distell hieß es in einer eigenen Mitteilung, Heineken sei an das Unternehmen herangetreten, um eine mehrheitliche Übernahme zu prüfen. In beiden Erklärungen wird darauf hingewiesen, dass eine Einigung ungewiss ist.

Kartellamt leitet Verfahren gegen Amazon ein

Das Bundeskartellamt nimmt erneut den Versandhändler Amazon ins Visier: Die Behörde leitete ein Verfahren gegen das Unternehmen ein, um dessen Marktposition zu prüfen. Grundlage dafür sind neue Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Home Depot verdient mehr als erwartet

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im ersten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Heimwerkerbedarf profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn stärker als erwartet. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,86 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 3,02 Dollar gerechnet.

IPO/China Mobile plant nach NYSE-Rauswurf Listing in Schanghai

China Mobile will mit einem Börsengang in Schanghai Milliarden erlösen. Der Schritt könnte eine Reaktion darauf sein, dass der nach Kundenzahl größte Mobilfunkanbieter der Welt seinen Börsenzugang in den USA aufgrund einer noch unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump verhängten schwarzen Liste verliert. China Mobile kündigte die Ausgabe von bis zu 964,8 Millionen Aktien an.

Alibaba-Konsortium investiert 400 Millionen in Vietnam

Ein Konsortium unter der Führung des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba und Baring Private Equity Asia erwirbt für 400 Millionen US-Dollar eine 5,5-prozentige Minderheitsbeteiligung an einem Einzelhändler in Vietnam. Die Beteiligung an der zur Masan Group gehörenden CrownX wird mit 6,9 Milliarden Dollar bewertet.

