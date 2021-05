Der Kommunikationstechnologie-Anbieter Gigaset AG hat in den ersten drei Monaten dank starker Umsätze im Geschäftsbereichen Phones, Smartphones und Smart Home seinen Verlust eingedämmt.

Instone Real Estate steigert Gewinn und Marge deutlich

Instone Real Estate profitiert weiter von steigenden Preisen und hoher Nachfrage nach Wohnimmobilien. Der Projektentwickler konnte zum üblicherweise ruhigen Jahresauftakt bereits zwei Blockverkäufe mit institutionellen Investoren realisieren, wie er in Essen mitteilte.

Südzucker peilt deutliches Wachstum im Zuckergeschäft an

Der Südzucker-Konzern will im neuen Geschäftsjahr 2021/22 wieder wachsen. Bei deutlich mehr Umsatz im klassischen Zuckergeschäft sollen die Konzerneinnahmen um 300 bis 500 Millionen auf 7,0 bis 7,2 Milliarden Euro steigen.

IPO/Hotelkette Accor will mit Spac 300 Mio Euro einsammeln

Die französische Hotelkette Accor will eine Corporate Special Purpose Acquisition Company (Spac) finanziell unterstützen, die an der Euronext Paris notiert werden soll.

Bouygues profitiert von Alstom-Beteiligung und bekräftigt Ausblick

Die französische Unternehmensgruppe Bouygues hat im ersten Quartal 2021 auch dank eines deutlich höheren Gewinnbeitrags von Alstom unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben und seinen operativen Verlust eingedämmt.

Credit Agricole startet Squeeze-out für Creval-Aktien

Credit Agricole hält inzwischen mehr als 95 Prozent der Aktien an der italienischen Regionalbank Credito Valtellinese und will die verbliebenen Anteilseigner mit einem Squeeze-out-Verfahren herausdrängen.

Easyjet nach höherem Verlust vorsichtig optimistisch

Die Billigfluggesellschaft Easyjet hat im ersten Geschäftshalbjahr angesichts des massiven Einbruchs der Passagierzahlen einen höheren Verlust verzeichnet.

Übertragsungsnetzbetreiber National Grid verdient operativ mehr

Der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 operativ mehr verdient und zahlt eine höhere Dividende. Für die kommenden fünf Jahre rechnet National Grid mit einem durchschnittlichen bereinigten Gewinnwachstum von 5 bis 7 Prozent.

Nestle investiert 220 Mio US-Dollar in neues Werk in Indonesien

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle investiert 220 Millionen US-Dollar in eine Getränkefabrik in Indonesien. Das Werk entstehe in Batang in der Provinz Zentraljava und soll Flüssigmilch der Marke Bear sowie trinkfertige Getränke wie Milo und Nescafe produzieren.

Britische Aufsicht gibt Fusion von Virgin Media und O2 frei

Der Zusammenschluss des Mobilfunkanbieters O2 UK und des Kabelnetzbetreiber Virgin Media in Großbritannien hat grünes Licht von Seiten der Wettbewerbsaufsicht CMA bekommen.

Großbritannien baut Eisenbahn um

Die britische Regierung will die Eisenbahnnetze des Landes umstrukturieren. Dazu wird "Great British Railways" gegründet, eine Einrichtung, die das derzeitige Franchisesystem der Eisenbahn vereinfachen soll.

Hafermilch-Hersteller Oatly erreicht Börsenwert von zehn Milliarden Dollar

Der Hafermilch-Hersteller Oatly aus Schweden wird bei seinem Börsengang am Donnerstag an der Wall Street in New York mit zehn Milliarden Dollar (8,2 Milliarden Euro) bewertet.

Telecom Italia verdient trotz stabiler Umsätze deutlich weniger

Telecom Italia hat im ersten Quartal bei stabilen Umsätzen einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Wachstumsprognose für die kommenden Jahre bekräftigte der Konzern.

Shell verkauft Gasfeld-Anteil vor den Philippinen

Die Royal Dutch Shell plc verkauft ihren 45-prozentigen Anteil am Malampaya-Gasfeld vor der Küste der Philippinen an die Udenna Corp für bis zu 460 Millionen US-Dollar.

EU brummt Nomura, UBS und Unicredit für Anleihekartell Strafen auf

Für Absprachen im Handel mit europäischen Staatsanleihen müssen die drei Banken Nomura, UBS und Unicredit Bußgelder von insgesamt 371 Millionen Euro an die EU zahlen.

Internetriese Tencent übertrifft erneut die Erwartungen

Der chinesische Internetriese Tencent Holdings hat dank eines Wachstums bei seinen Spieleeinnahmen im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnet.

