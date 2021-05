Japan hat nach dem Corona-Impfstoff von Biontech auch die Vakzine von Moderna und Astrazeneca offiziell zugelassen. Letzterer werde jedoch vorerst wegen Bedenken angesichts sehr seltener Fälle von Blutgerinnseln nicht verwendet, teilte das japanische Gesundheitsministerium mit. Das Ministerium werde zunächst "die Situation in anderen Ländern beobachten".

Google kündigt ersten Laden an

Der Internetriese Google will erstmals überhaupt einen Laden eröffnen: In New York soll noch dieses Jahr der Google Store aufmachen, wie Manager Jason Rosenthal am Donnerstag mitteilte. Zu kaufen geben werde es dort "eine große Auswahl von Google-Produkten - von Pixel-Telefonen über Nest-Produkte bis hin zu Fitbit-Geräten und Pixelbooks sowie vieles anderes". Käuferinnen und Käufer könnten die Sachen auch online bestellen und im Laden abholen.

Richemont verdient trotz Krise mehr - starker Start ins Jahr

Die Auswirkungen der Pandemie haben dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang beschert. Dank Sparmaßnahmen und positiven Sondereffekten fuhr die Compagnie Financiere Richemont dennoch einen höheren Gewinn ein als im Vorjahr und übertraf die Markterwartungen. Nach einem starken Umsatzwachstum im Schlussquartal zeigt sich der Konzern auch für das neue Geschäftsjahr zuversichtlich.

Snapchat erreicht Nutzerzahl von 500 Millionen

Der Start in Indien mitten in der Corona-Pandemie hat dem Messaging-Dienst Snapchat Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer beschert. Snapchat habe die Marke von 500 Millionen Nutzern monatlich geknackt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In Indien sei die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer in den vergangenen fünf Quartalen - also seit Beginn der Pandemie - um 100 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

