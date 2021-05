Die mehrheitlich zum Stellantis-Konzern gehörende Aramis Group strebt an die Börse in Paris. Wie der Gebrauchtwagenhändler mitteilte, wurde das Dokument für die Registrierung des Börsengangs von der französischen Finanzmarktbehörde genehmigt. Das weitere Vorgehen sei abhängig von der der Genehmigung des Emissionsprospekts sowie den Marktbedingungen.

Marks & Spencer mit Verlust und Umsatzrückgang

Marks & Spencer ist im abgelaufenen Geschäftsjahr vor Steuern in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Umsatz war rückläufig, unter anderem wegen der weiter schwachen Entwicklung im Segment Kleidung und Haushaltswaren, die unter der Corona-Pandemie litten. Die Dividende soll ausfallen. Für das Geschäftsjahr 2020/21, das am 3. April endete, verbuchte die britische Einzelhandelskette einen Vorsteuerverlust von 209,4 Millionen britischen Pfund. Im Vorjahr hatte hier noch ein Gewinn von 67,2 Millionen Pfund gestanden.

Norwegian Air Shuttle schließt Restrukturierung ab

Die Billigfluggesellschaft Norwegian Air hat ihren monatelangen Restrukturierungsprozess abgeschlossen. Seit Ende 2019 seien die Verschuldung um 63 bis 65 Milliarden norwegische Kronen (umgerechnet rund 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro) verringert worden. Die verbliebenen Verbindlichkeiten bezifferte der Low-Cost-Carrier, der im Zuge der Corona-Krise ins Trudeln gekommen war, auf 16 bis 18 Milliarden Kronen bei einem Barmittelbestand von geschätzt rund 7 Milliarden Kronen.

Sampo erlöst 1,38 Milliarden Euro mit Verkauf von Nordea-Aktien

Die finnische Finanzgruppe Sampo hat ihre Beteiligung an der in Helsinki ansässigen Bankengruppe Nordea weiter reduziert. 162 Millionen Nordea-Aktien wurden an institutionelle Investoren verkauft. Der Verkauf der Nordea-Aktien führte bei einem Stückpreis von 8,50 Euro zu einem Bruttoerlös von insgesamt 1,38 Milliarden Euro. Den Gewinn gab Sampo mit 93 Millionen Euro an.

Klinikbetreiber Ramsay Health will Wettbewerber Spire übernehmen

Der australische Klinikbetreiber Ramsay Health Care will seinen britischen Wettbewerber Spire Healthcare übernehmen. Wie die Ramsay Health Care Ltd mitteilte, bietet sie 2,40 britische Pfund in bar für jede Aktie. Damit wird Spire Healthcare mit 2,06 Milliarden Pfund bewertet. Die Aktie wurde zuletzt mit 1,93 Pfund gehandelt. Der Spire-Board empfiehlt seinen Aktionären, das Angebot anzunehmen.

