Der US-Internetriese Alphabet soll kurz vor einer Einigung in einem Kartellverfahren um seine Sparte Google in Frankreich stehen. Der Konzern werde dann wahrscheinlich eine Geldstrafe zahlen und operative Änderungen vornehmen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Frankreich wirft Google vor, seine Macht in der Online-Werbung zu missbrauchen.

Boeing kann erneut seinen Dreamliner nicht ausliefern

Bei Boeing gibt es noch immer Probleme mit dem Großraumflugzeug 787 Dreamliner. Der Flugzeugbauer musste nach Angaben informierter Kreise erneut die Auslieferung anhalten. Erst kürzlich war ein fünfmonatiger Stopp aufgehoben worden. Die US-Behörden für Flugsicherheit hätten mehr Informationen über die von Boeing vorgeschlagene Lösung zur Behebung der zuvor festgestellten Qualitätsmängel angefordert, sagten die Informanten. Derzeit ist nach ihren Angaben nicht klar, wie lange die erneute Unterbrechung andauern könnte.

Gazprom schreibt im Auftaktquartal schwarze Zahlen

Gazprom hat im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben und den Umsatz um mehr als ein Drittel gesteigert. Der Nachsteuergewinn betrug im Quartal 465,61 Milliarden Rubel (5,19 Milliarden Euro). Im Vorjahresquartal war ein Verlust von 108,08 Milliarden Rubel angefallen. Der Netto-Gewinn betrug 447,26 Milliarden Rubel, im Vorjahr hatte sich ein Nettoverlust von 116,25 Milliarden Rubel ergeben. Der Umsatz legte um 31 Prozent auf 2,285 Billionen Rubel zu.

Nissan plant Batterie-Produktion in Japan and Großbritannien - Zeitung

Die Nissan Motor Co will mit dem chinesischen Batteriehersteller Envision AESC Group zusammenarbeiten, um neue Batteriewerke für Elektrofahrzeuge in Japan und Großbritannien zu bauen. Dazu sollen über 200 Milliarden Yen (1,5 Milliarden Euro) investiert werden, berichtet die Zeitung Nikkei.

IPO/Chinas Lkw-Uber plant milliardenschweren Börsengang in den USA

Full Truck Alliance aus China strebt in den USA an die Börse. Das Startup, das einen Uber-ähnlichen Dienst für die Logistikbranche anbietet, hat die Unterlagen für das Vorhaben eingereicht. Mindestens 1 Milliarde US-Dollar will Full Truck Alliance einsammeln, wie aus Kreisen verlautete. Es könnten aber auch 2 Milliarden werden. Angestrebt wird eine Börsenbewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2021 07:11 ET (11:11 GMT)