Saint-Gobain rechnet im 1. Halbjahr mit Rekordergebnis

Der Baustoffkonzern Saint-Gobain rechnet angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Erholung mit einem Rekordergebnis im ersten Halbjahr. Wie die Compagnie de Saint-Gobain SA mitteilte, dürfte das operative Ergebnis im laufenden Sechsmonatszeitraum neue Höchstwerte erreichen und das Rekordniveau des zweiten Halbjahres 2020 übertreffen.

Remy Cointreau verdient 2020/2021 mehr und kündigt Aktienrückkauf an

Der Spirituosenhersteller Remy Cointreau hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient und einen starken Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet. Der Betriebsgewinn kletterte in dem am 31. März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2020/2021 um 9,7 Prozent auf 236,1 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent.

Engine No. 1 künftig stark im ExxonMobil-Verwaltungsrat vertreten

Die Umweltschutzgruppe Engine No. 1 hat bei der Besetzung des Verwaltungsrats des US-Ölkonzerns ExxonMobil einen Erfolg erzielt: Statt zwei dürften künftig voraussichtlich drei Mitglieder in das Gremium einziehen. In der vergangenen Woche war nach einem Votum der Aktionäre von mindestens zwei Plätzen in dem zwölfköpfigen Verwaltungsrat die Rede gewesen, weitere Ergebnisse standen wegen des knappen Ausgangs des Votums aber zunächst noch aus.

