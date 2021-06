Das Online-Netzwerk Facebook will einem Bericht zufolge seine Ausnahmeregeln für Politiker abschaffen. Für sie sollen künftig mit Blick auf Desinformation und anstößige Inhalte die gleichen Vorgaben gelten wie für alle anderen Nutzer, meldete das US-Technikportal The Verge am Donnerstag. Bislang genießen Politiker auf der Plattform eine Vorzugsbehandlung.

EU und Großbritannien untersuchen Facebook kartellrechtlich

Die Europäische Union und Großbritannien haben formelle kartellrechtliche Ermittlungen gegen Facebooks Kleinanzeigendienst Marketplace eingeleitet und damit die wettbewerbliche Kontrolle des Unternehmens in Europa intensiviert. Überprüft werden soll dabei neben der Nutzung von Werbedaten durch Facebook auch, ob das Unternehmen mit der Kopplung des Kleinanzeigendiensts an sein Online-Netzwerk gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften verstoßen hat.

Bundeskartellamt prüft Nachrichtenangebot Google News Showcase

Das Bundeskartellamt hat ein drittes Prüfverfahren gegen die Google-Mutter Alphabet und die mit ihr verbundenen Unternehmen eingeleitet. Die kartellrechtliche Prüfung bezieht sich auf das Angebot Google News Showcase. Sie erfolgt im Rahmen der neuen Vorschriften für Digitalkonzerne, die seit Januar in Kraft sind.

Novartis meldet ermutigende Studienergebnisse mit Krebsmittel Lutathera

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat seiner Radioligandentherapie Lutathera ermutigende Ergebnisse erzielt. Eine abschließende Analyse einer Krebs-Studie habe eine klinisch relevante Verbesserung der Daten zum medianen Gesamtüberleben gezeigt, allerdings keine statistische Signifikanz erreicht.

Vivendi und Pershing Square bestätigen Gespräche über UMG-Anteil

Das französische Medienkonglomerat Vivendi hat Gespräche mit Pershing Square Tontine Holdings Ltd. über den Verkauf eines Anteils von 10 Prozent an der Tochtergesellschaft Universal Music Group (UMG) bestätigt. Ein Verkauf würde das weltgrößte Musiklabel mit 35 Milliarden Euro bewerten.

