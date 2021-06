Nach der Deutschen Bahn hat auch die Lokführergewerkschaft GDL die jüngsten Tarifverhandlungen offiziell für gescheitert erklärt. Die Bundestarifkommission und der Hauptvorstand der Gewerkschaft hätten zudem "die Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen". Sie äußerte sich zunächst aber nicht zur Art und Dauer solcher Maßnahmen. Schon im Vorfeld hatte die Gewerkschaft im Fall eines Scheiterns mit Streiks gedroht.

Werkzeughersteller Einhell wird für das Gesamtjahr optimistischer

Der Werkzeughersteller Einhell erhöht nach einem besser als erwartet verlaufenen Geschäft in den Monaten April und Mai seine Gesamtjahresprognose. Die Gesellschaft rechnet nun für 2021 mit einem Umsatz von ca. 800 (Vorjahr: 724,7) Millionen Euro sowie einer Rendite vor Steuern von ca. 8,0 (7,5) Prozent. Zuvor hatte Einhell ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von 2 bis 3 Prozent und eine Vorsteuerrendite von etwa 7,0 Prozent in Aussicht gestellt.

British American Tobacco erhöht Umsatzprognose

Der Tabakkonzern British American Tobacco wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Unternehmen, zu dem Marken wie Lucky Strike, Dunhill und Camel gehören, hat seinen Umsatzausblick für 2021 erhöht. British American Tobacco geht nun davon aus, den Umsatz 2021 bei konstanten Wechselkursen um über 5 Prozent zu steigern. Die bisherige Prognose hatte auf ein Wachstum zwischen 3 und 5 Prozent gelautet.

Aktivistischer Investor Cevian hält nun 4,95% an Aviva

Der aktivistische Investor Cevian hält nun eine Beteiligung von 4,95 Prozent am britischen Versicherer Aviva. Cevian Capital Partners Ltd. sieht bei der Aviva Plc rund 5 Milliarden britische Pfund an überschüssigem Kapital, das der Versicherer im kommenden Jahr an die Aktionäre ausschütten könnte.

IPO/About You strebt Bewertung von bis zu 4,4 Milliarden Euro an

Der Börsengang der Modeplattform About You nimmt Gestalt an. Das Hamburger Unternehmen hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 21 bis 26 Euro pro Aktie festgelegt. Damit könnte die Gesellschaft, deren größter Anteilseigner der Versandhändler Otto ist, eine Marktkapitalisierung von bis zu 4,4 Milliarden Euro erreichen.

IPO/Online-Autohändler Aramis plant Börsendebüt in Paris

Die Online-Gebrauchtwagenplattform Aramis Group plant für den 18. Juni ihren Börsengang in Paris. Die Tochtergesellschaft der Opel-Mutter Stellantis bietet für je 23 bis 28 Euro neue Aktien sowie Anteile aus dem Bestand der beiden Gründer zum Kauf an. Das entspricht einem Bruttoerlös von mindestens 388 Millionen Euro.

OMV verkauft OMV Slowenien für 301 Millionen Euro an MOL Group

Der österreichische Ölkonzern OMV verkauft für 301 Millionen Euro OMV Slowenien an die ungarische MOL Group. Die Transaktion umfasst 120 Tankstellen sowie das OMV-Kundengeschäft in dem Land. Als Teil der Vereinbarung werde MOL ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen.

