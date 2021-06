Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Banken wird die Deutsche Bank mit rund 300 Millionen Euro belasten. Wie Finanzvorstand James von Moltke auf einer von Goldman Sachs veranstalteten Konferenz sagte, bucht die Bank im zweiten Quartal eine Rückstellung von 100 Millionen Euro für mögliche Gebühren-Rückforderungen.

Douglas-CEO Müller: IPO klare Option - Restrukturierung im Plan

Ein Börsengang von Europas größter Parfümeriekette ist für Douglas-CEO Tina Müller eine klare Option. Ob und wann er stattfindet, werde sich in den kommenden Monaten, inklusive des Weihnachtsgeschäfts, zeigen, sagte Müller. Einen Verkauf französischer Konzernfilialen an die französische Bogart Gruppe sieht sie in Kürze in trockenen Tüchern.

Altice kauft 12,1 Prozent an BT - Kein Übernahmeangebot geplant

Der Telekomkonzern Altice UK hat einen 12,1-prozentigen Anteil an der BT Group gekauft, plant aber kein Übernahmeangebot. Man schätzte den Vorstand und das Managementteam von BT, und unterstütze die Strategie des Unternehmens. BT Group habe die Möglichkeit, die Pläne der britischen Regierung umzusetzen und den Ausbau eines gigabitfähigen Breitbandnetzes voranzutreiben. Altice UK kaufte 1,2 Milliarden BT-Aktien im Wert von 2,20 Milliarden britischen Pfund.

Credit Agricole startet Aktienrückkauf für bis zu 558,6 Mio EUR

Credit Agricole hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 558,6 Millionen Euro gestartet. Der Rückkauf soll bis Ende September laufen, die Aktien eingezogen werden. Die nötigen Genehmigungen seien erteilt, teilte die französische Bank weiter mit.

Blockchain-Start-up Ledger sichert sich 380 Mio USD

Das Start-up Ledger, das Hard- und Software zur Sicherung von Kryptowährungen verkauft, hat in einer neuen Finanzierungrunde 380 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das lässt die Firmenbewertung auf mehr als 1,5 Milliarden Dollar steigen.

Pfizer und Biontech stellen USA 500 Mio Impfstoffdosen für Spenden bereit

Biontech und Pfizer stellen der US-Regierung 500 Millionen Dosen ihres Corona-Impfstoffs zu einem gemeinnützigen Preis für Spenden an ärmere Länder bereit. Das teilten die beiden Unternehmen mit und bestätigten damit Medienberichte vom Vortag. Die US-Regierung nimmt davon dieses Jahr 200 Millionen Dosen und in der ersten Jahreshälfte 2022 300 Millionen Dosen ab.

US-Kaffeehauskette Starbucks leidet unter Produktverknappungen

Die US-Kaffeehauskette Starbucks nimmt auf dem Heimatmarkt im Zuge der Lockerungen immer mehr ihrer Geschäfte wieder in Betrieb und ächzt nun unter Engpässen bei wichtigen Artikeln oder Zusatzstoffen. Cake Pops, Tassendeckel und Mokka-Aroma gehörten zu den Produkten, die zeitweise ausgingen, sagten einige Baristas von Starbucks.

SEC überprüft Marktstruktur wegen "Meme-Aktien"

Die US-Börsenaufsicht SEC reagiert auf die Zunahme des Handels mit sogenannten "Meme-Aktien" wie Gamestop und AMC Entertainment. SEC-Chairman Gary Gensler kündigte bei einer Konferenz am Mittwoch eine breite Prüfung der Marktstruktur an. Aktien wie Gamestop hatten mit erratischen Kursbewegungen für Schlagzeilen gesorgt. Dahinter hatten Privatanleger gestanden, die sich über soziale Medien und Plattformen zum Kauf abgesprochen hatten, um Hedgefonds zu schaden, die auf sinkende Kurse gewettet hatten.

Unicredit: Kein Insolvenz-Tsunami in Deutschland zu erwarten

Unicredit rechnet nach Veröffentlichung vorläufiger Mai-Daten durch das Statistische Bundesamt (Destatis) nicht damit, dass es in Deutschland zu einem coronabedingten Insolvenz-Tsunami kommen wird. "Deutsche Unternehmen sind widerstandsfähiger, weil sie vor der Krise ihre Eigenkapitalausstattung verbessert haben", schreibt Volkswirt Andreas Rees in einem Kommentar. Im Jahr 2020 sei die Eigenkapitalquote von 7.000 deutschen Unternehmen laut einer Sparkassen-Umfrage um 1 Punkt auf 35 Prozent gesunken.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2021 06:42 ET (10:42 GMT)