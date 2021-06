Blackrock kann noch vor dem Ende dieses Jahres mit dem Verkauf von Fonds an Privatanleger in China beginnen. Die dortigen Aufsichtsbehörden gaben der vollständigen China-Tochter des New Yorker Vermögensverwalters grünes Licht, ihren Betrieb in der Volksrepublik aufzunehmen. Der neuerliche Startschuss ist der jüngste in einer Reihe.

Britische CMA überwacht Google bei Entfernung von Third-Party-Cookies

Die britische Wettbewerbsbehörde wird Google bei der geplanten Entfernung von Third-Party-Cookies auf die Finger schauen. Wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, hat sie dafür ein Überwachungsmandat.

Sanne bekommt fünfte Übernahmeofferte von Cinven

Das Private-Equity-Unternehmen Cinven legt bei Sanne noch einmal was drauf. Dem Dienstleister für die Vermögensverwaltungsbranche liegt nach eigenen Angaben inzwischen eine Offerte über 875 Pence je Aktie in bar vor. Es ist das inzwischen fünfte Angebot. Es würden Gespräche mit Cinven geführt.

IPO/Sport-Plattform Signa Sports geht via Spac an die Wall Street

Die Sport-Handelsplattform Signa Sports United (SSU) kommt durch die Hintertür an die New Yorker Börse. Geplant ist ein Zusammenschluss mit der börsennotierten Zweckgesellschaft (Spac) Yucaipa Acquisition Corporation, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Aus der Transaktion, die auch die Übernahme des Fahrrad-Onlinehändlers WiggleCRC vom Finanzinvestor Bridgepoint umfasst, entsteht eine Einheit mit einem Unternehmenswert von knapp 3,2 Milliarden US-Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2021 06:55 ET (10:55 GMT)