Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und der von ihr beratene DBAG Fund VI trennen sich von ihren Beteiligungen am Telekom- und Softwareunternehmen Telio. Käufer ist der britische Finanzinvestor Charterhouse Capital Partners. Der Verkaufserlös entspreche in etwa dem jüngsten Wertansatz per Ende März, weshalb im laufenden Quartal nicht mit einem Wertbeitrag zu rechnen sei.

Exasol ernennt New-Work-Manager Jan-Dirk Henrich zum CFO

Das Technologieunternehmen Exasol hat das Geheimnis um den neuen Finanzvorstand gelüftet. Jan-Dirk Henrich, bislang bei der Xing-Mutter New Work, werde ab dem 1. September als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Operating Officer (COO) dem Vorstand beitreten.

Clariant verkauft Pigmentgeschäft an Konsortium

Der Spezialchemiekonzern Clariant verkauft sein Pigmentgeschäft an ein Konsortium aus dem Pigmentspezialisten Heubach Group und dem Investor SK Capital Partners. Der Unternehmenswert liege (Enterprise Value) bei der Transaktion bei bis zu 855 Millionen Schweizer Franken. Die Clariant AG wird sich mit 20 Prozent an der neu entstehenden Holding beteiligen.

Philips kostet Rückruf von Atemgeräten in USA weitere 250 Mio EUR

Philips wird im Zusammenhang mit dem Rückruf von Schlaf- und Atemtherapiegeräten in den USA zusätzliche Kosten von 250 Millionen Euro verbuchen.

Sodexo will Geschäft mit Kinderkrippen verkaufen - Kreise

Sodexo will seine Kinderkrippen-Tochter Liveli veräußern. Der französische Catering- und Gebäudemanagementkonzern habe die Geschäftsbank Lazard mit dem Verkauf betraut, heißt es von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person. Das Geschäft habe sich als nicht profitabel erwiesen.

June 14, 2021 07:03 ET (11:03 GMT)