Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten treten am Dienstag auf der Stelle. Vor der Fed-Sitzung und der Zinsentscheidung am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa hielten sich Anleger zurück, ist aus dem Handel zu erfahren.

Moody's erhöht Ausblick für Deutsche Telekom auf "stabil"

Moody's Investors Service hat das Rating für die langfristigen, vorrangig unbesicherten Verbindlichkeiten der Deutschen Telekom mit "Baa1" und die von dem Konzern emittierten Commercial Paper mit "Prime-2" bekräftigt. Den Ausblick erhöhte Moody's auf "stabil" von "negativ".

Ehemaliger Commerzbank-Vorstand Klösges wird Chef der Aareal Bank

Der ehemalige Commerzbank-Vorstand Jochen Klösges wird neuer Chef bei der Wiesbadener Aareal Bank. Er tritt den Posten voraussichtlich am 15. September an. Die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden werden bis dahin weiterhin von den Vorstandsmitgliedern Marc Heß und Thomas Ortmanns wahrgenommen, teilte die Aareal Bank mit.

Evonik kauft spanische Spezialfirma für Wirkstoffträgersysteme

Evonik ergänzt sein Geschäft mit Wirkstoffträgersystemen für die Kosmetikbranche. Der Spezialchemiekonzern übernimmt die kleine spanische Firma Infinitec Activos aus Barcelona, die sich auf Entwicklung und Produktion solch neuartiger Trägersystemen spezialisiert hat, wie es in einer Mitteilung heißt.

Evotec startet Initiative zur Vorbereitung auf künftige Pandemien

Evotec hat eine Initiative zur Vorbereitung auf virale Pandemien gestartet. Die offene Netzwerk-Initiative, Prrotect (Pandemic Preparedness and Rapid Response Technology Platform), will mit Hilfe einer integrierten Plattform helfen, auf eine Pandemie vorbereitet zu sein, schnell reagieren und liefern zu können.

IPO/Bike24 legt Preisspanne auf 15 bis 19 Euro je Aktie fest

Bike24 hat die Preisspanne für seine geplante Privatplatzierung auf 15 bis 19 Euro je Aktie festgelegt und kommt damit auf eine mögliche Marktkapitalisierung zwischen 662 und 812 Millionen Euro.

IPO/Cherry bietet Aktien zu 30 bis 38 Euro an - 29. Juni Erstnotiz

Die Cherry AG bietet im Rahmen ihres geplanten Börsengangs bis zu 13 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 30,00 bis 38,00 an. Rund 4,3 Millionen Anteile stammen dabei aus einer Kapitalerhöhung, bis zu weitere fast 8,7 Millionen Aktien will die Cherry TopCo Sàrl als bisheriger Gesellschafter verkaufen, wie der Hersteller von Computer-Mäusen und mechanischen Tastaturen mitteilte.

Hawesko steigert 2Q-EBIT deutlich - noch keine Jahresprognose

Hawesko hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn deutlich gesteigert und rechnet für das erste Halbjahr voraussichtlich mit mehr als einer Verdoppelung zum Vorjahr. Eine seriöse Prognose für das Gesamtjahr traut sich die Hamburger Weinhandelsgruppe aufgrund pandemiebedingter Unsicherheiten derzeit noch nicht zu, sieht dies aber mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 11. August vor.

Oetker-Gruppe mit leichtem Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2020

Die Oetker-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020 pandemiebedingte Auswirkungen auf die einzelnen Geschäftsbereiche sehr unterschiedlich gespürt. Insgesamt sank der konsolidierte Nettoumsatz in den Geschäftsbereichen Nahrungsmittel, Bier und alkoholfreie Getränke, Sekt, Wein und Spirituosen sowie Weitere Interessen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 1 Prozent auf 7,33 Milliarden Euro.

Astrazenecas Covid-Medikament verfehlt Studienziel

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Rückschlag mit einem Medikament gegen Covid-19 erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde das primäre Ziel in einer Phase-3-Studie zur Beurteilung der Sicherheit und Wirksamkeit der Antikörper-Kombination mit dem Namen "AZD7442" nicht erreicht.

Corem Property sichert sich knapp 91 Prozent an Klovern

Der schwedische Gewerbeimmobilienkonzern Corem Property Group AB hat eine deutliche Mehrheit an dem Übernahmeziel Klovern AB erreicht. Wie der Konzern mitteilte, hat er sich 89,1 Prozent der Aktien und 90,8 Prozent der Stimmrechte gesichert.

H&M steigert Zweitquartalsumsatz nicht so deutlich wie erwartet

Der schwedische Modehändler Hennes & Mauritz hat seinem Umsatz im zweiten Quartal 2020/21 (per 31. Mai) um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Aufschwung nach dem kompletten Corona-Lockdown wurde dadurch eingeschränkt, dass in wichtigen Märkten wie Frankreich und Deutschland fast während des gesamten Quartals die Filialen geschlossen bleiben mussten.

Millionenbuße für Ikea wegen Bespitzelung in Frankreich

Ikea ist in Frankreich zu einer Geldbuße von einer Million Euro verurteilt worden. Ein Gericht in Versailles sprach den schwedischen Möbelkonzern am Dienstag schuldig, hunderte Mitarbeiter über Jahre ausspioniert zu haben. Der frühere Konzernchef in Frankreich, Jean-Louis Baillot, wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil er das Bespitzelungs-System angeordnet hatte. Zudem soll er eine Geldbuße von 50.000 Euro zahlen.

Prosus kauft Online-Schulungs-Plattform GoodHabitz mehrheitlich

Prosus hat für rund 212 Millionen Euro eine Mehrheitsbeteiligung an der in Amsterdam börsennotierten GoodHabitz BV erworben. Die auf Online-Schulungen spezialisierte Firma werde auch in Zukunft von Gründer Maarten Franken geführt, teilte die Internetbeteiligungsgesellschaft mit.

Schweizer Industriekonzern Sulzer erhöht Ausblick

Der Schweizer Industriekonzern Sulzer wird für das laufende Jahr optimistischer. Anlässlich des Capital Markets Day am Dienstag sprach die Gesellschaft, die erst vor kurzem die Abspaltung ihrer Medizintechniksparte Applicator Systems (APS) angekündigt hat, von einem starken Jahresauftakt.

Britische Kartellbehörde prüft Ökosysteme von Apple und Google

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA nimmt sich Apple und Google vor. Wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, hat sie eine Studie zur Marktmacht der mobilen Ökosysteme der beiden Technologiefirmen gestartet.

