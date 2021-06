+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

IPO/About You notieren klar über Ausgabepreis

Der Online-Modehändler About You legt ein positives Börsendebüt auf dem Frankfurter Parkett hin. Nach einem Ausgabepreis von 23 Euro wurde der Handel bei 25,60 Euro eröffnet. Aktuell steigt der Kurs der im Prime Standard gelisteten Aktie um 13,3 Prozent auf 26,05 Euro.

Qbeyond erwirbt Modern-Workplace-Spezialisten Datac

Der IT-Dienstleister Qbeyond erwirbt das auf digitale Arbeitsplätze spezialisierte Augsburger Unternehmen Datac und bekommt damit Zugang zu rund 700 mittelständischen Kunden. Datac setzte im vergangenen Jahr rund 6,5 Millionen Euro um, wie es in einer Mitteilung von Qbeyond heißt.

EQS Group finanziert mit Kapitalerhöhung Kauf von Business Keeper

Die EQS Group will mit Hilfe einer Kapitalerhöhung den Erwerb der Business Keeper GmbH finanzieren. Der Vorstand der EQS Group AG habe beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre umzusetzen, wie das Münchener Unternehmen mitteilte. Ausgegeben werden sollen bis zu 590.000 neue Aktien und so das Grundkapital um rund 7,5 Prozent auf bis zu 8.472.251 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sollen institutionellen Investoren im Rahmen über ein Privatplatzierungsverfahren angeboten werden.

Cropenergies verdoppelt operatives Ergebnis fast - Prognose bestätigt

Cropenergies hat im ersten Geschäftsquartal 2021/22 von einer Normalisierung des Ethanolabsatzes profitiert. In den Monaten März bis Mai wurde nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis von 15,2 (Vorjahr: 8,1) Millionen Euro erwirtschaftet, fast eine Verdoppelung. Das EBITDA stieg auf 25,6 (18,2) Millionen Euro und der Umsatz um 43 Millionen auf 214 Millionen Euro, wie aus einer Mitteilung der Südzucker-Tochter hervorgeht.

Rewe und Viola Growth investieren in israelisches Tech-Startup Trigo

Die Rewe Group hat sich an einer Finanzierungsrunde für Trigo beteiligt, einem israelischen Software-Unternehmen spezialisiert auf reibungslose Kassentechnologie beim Check-Out. Die Investition erfolgte zusammen mit Viola Growth, einem israelischen Technologie-Investor.

Wallstreet:online verkauft für rund 19,1 Mio Euro neue Aktien

Der Finanzportalbetreiber Wallstreet:online hat knapp 720.000 neue Aktien platziert und sich so rund 19,1 Millionen Euro frisches Geld besorgt. Mit 5 Prozent fiel die Kapitalerhöhung nur halb so hoch aus, wie zunächst in Aussicht gestellt.

HSBC besetzt Führungsteam der neuen Einheit Alternative Anlagen

Das Fondsmanagement der britischen Großbank HSBC Holdings PLC hat eine neue Abteilung für alternative Anlagen geschaffen, in der 150 Mitarbeiter zusammengeführt werden.

Volvo will als erster Hersteller serienmäßig Autos aus grünem Stahl bauen

Volvo Cars will seine Autos als erster Hersteller weltweit serienmäßig mit Stahl bauen, der ausschließlich mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird. Im Rahmen einer Kooperation mit dem schwedischen Stahlhersteller SSAB soll die Entwicklung von hochwertigem, fossilfreiem Stahl für den Einsatz in der Autoindustrie erforscht werden, wie das Tochterunternehmen des chinesischen Geely-Konzerns mitteilte.

