Daimler bereitet sich einem Magazinbericht zufolge auf ein mögliches früheres Aus für Benzin- und Dieselmotoren zumindest in Europa vor. Vorstandschef Ola Källenius wolle die Elektrifizierung der Mercedes-Modellpalette weiter beschleunigen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Konzernkreise. Etliche Elektroautos der ab 2024/2025 geplanten nächsten Generation sollten ein Jahr früher auf den Markt kommen als ursprünglich geplant.

Beiersdorf weitet Start-up-Inkubator-Programm nach China aus

Beiersdorf weitet sein Start-up-Inkubator-Programm nach China aus. Wie der Hamburger Konsumgüterhersteller mitteilte, hat er zudem einen Partnerschaftsvertrag mit Alibabas Tmall, Chinas führender e-Commerce-Plattform, zur Co-Inkubation chinesischer Start-ups unterzeichnet.

Gea will bis 2040 klimaneutral werden - konkrete Maßnahmen bis 2030

Die Gea Group will bis 2040 klimaneutral werden. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette sollen die CO2-Emissionen bis dahin auf netto null reduziert werden, wie der Maschinen- und Anlagenbauer mitteilte.

K+S kauft Anleihen mit Fälligkeiten 2022 bis 2024 zurück

K+S wird einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts zum Rückkauf von ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeiten in den nächsten drei Jahren einsetzen.

Lufthansa: Eurowings Discover erhält Flugbetriebsgenehmigung

Eurowings Discover hat vom Luftfahrt-Bundesamt die Flugbetriebsgenehmigung erhalten. Wie Lufthansa mitteilte, hat die Behörde am 16. Juni die Betriebsgenehmigung und das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) für die neue Start-up-Airline der Lufthansa Group ausgestellt.

IPO/Fintech Wise geht in einem Direkt-Listing an Londoner Börse

Das britische Fintech Wise geht an die Börse in London. Das Start-up für Online-Geldtransfers nimmt den Weg eines direkten Listings und nutzt das wachsende Interesse der Investoren an Finanztechnologieunternehmen aus. Eine Zielbewertung nannte das Unternehmen, das früher Transferwise hieß, nicht. Ein Informant geht von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar aus.

Tiktok-Mutter Bytedance verdoppelt Umsatz auf 34 Mrd Dollar - Memo

Die Tiktok-Mutter Bytedance hat den Umsatz im abgelaufenen Jahr mehr als verdoppelt. Wie die Bytedance Ltd. in einer Mitarbeiterinformation mitteilte, sei der Umsatz um 111 Prozent auf 34,3 Milliarden US-Dollar geklettert.

