Die Deutsche Bank treibt ihren technologischen Umbau mithilfe von Oracle voran. Wie die Bank mitteilte, hat sie eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem US-Konzern vereinbart. Diese umfasst die Modernisierung der Datenbanktechnologie der Bank und eine Innovationspartnerschaft.

Allianz Global Investors stockt bei Jost Werke auf 20% auf

Allianz Global Investors (AGI) baut seinen Einfluss bei dem Lkw-Zulieferer Jost-Werke aus. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung der Jost Werke AG hervorgeht, hat AGI seine Beteiligung an dem SDAX-Konzern auf 20,11 Prozent von zuvor 15,08 Prozent erhöht. Jost-Werke wird an der Börse derzeit mit gut 750 Millionen Euro bewertet.

Prosieben erhöht Beteiligung an Smartwatch-Hersteller Xplora

Die Prosiebensat1 Media SE investiert weiter in die norwegische Xplora Technologies. Die Tochtergesellschaft Sevenaccelerator erwirbt weitere Anteile an dem auf Smartwatches für Kinder spezialisierten Unternehmen in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags.

Hochtief-Tochter Cimic für Autobahnprojekt in Melbourne ausgewählt

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen langfristigen Großauftrag für ein Autobahnprojekt in Melbourne als Teil eines Konsortiums an Land gezogen. Während der Bau- und Betriebsphase, die bis 2051 laufen soll, werde ein Umsatz von knapp 4 Milliarden australische Dollar (2,5 Mrd Euro) auf Cimic entfallen.

Ströer erhöht Prognosen für 2Q und nennt Ziele 2021

Der Außenwerber Ströer wird zuversichtlicher. Das Unternehmen verzeichne einen beschleunigten Anstieg der Buchungen in allen Segmenten. Die Entwicklung des Geschäfts im zweiten Quartal werde über alle Segmente hinweg positiver eingeschätzt als noch zu Beginn des Quartals. Für das Gesamtjahr strebt der Konzern ein deutliches Wachstum an.

GDL stellt Weichen für mögliche Streiks bei der Bahn im August

Die Lokführergewerkschaft GDL stellt die Weichen für Streiks im August. "Alle unsere Mitglieder werden zur Urabstimmung aufgerufen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Am 9. August erfolge die Auszählung der Stimmen - bis dahin werde es keine Streiks geben. Anschließend könne es allerdings zu längeren Arbeitsniederlegungen kommen.

Wacker sieht wegen Curevac keine "substanziellen finanziellen Auswirkungen"

Wacker Chemie rechnet "nicht mit substanziellen finanziellen Auswirkungen" durch die Enttäuschung im Zusammenhang mit Curevacs Covid-19-Impfstoffkandidaten. Das sagte Susanne Leonhartsberger, die Chefin des Biosolutions-Geschäfts bei Wacker Chemie, anlässlich des Kapitalmarkttags.

Nordex bekommt Auftrag von AES Brasil über 314 Megawatt

Visa kauft Fintech Tink für 1,8 Mrd EUR - SEB verkauft Anteile

Die SEB kann sich über einen warmen Geldregen aus dem Verkauf ihres Anteils an dem Fintech Tink freuen. Visa übernimmt das Stockholmer Start-up für insgesamt 1,8 Milliarden Euro. Wie viel davon auf die SEB entfällt, den nach eigenen Angaben größter Anteilseigner, ließ die Bank offen.

Ebay verkauft Südkorea-Geschäft für 3 Milliarden Dollar

Ebay hat einen Käufer für sein Südkorea-Geschäft gefunden. Der US-Konzern verkauft einen Anteil von 80 Prozent seiner dortigen Tochter an das Handelsunternehmen E-Mart.

IPO/Buzzfeed vor Börsengang via Spac - Kreise

Das US-Medienunternehmen Buzzfeed steht offenbar vor einem Börsengang durch die Hintertür. Buzzfeed wolle sich mit einer börsennotierten Zweckgesellschaft zusammenschließen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Berkshire Hathaway mit Aktienrückkauf über 6,4 Mrd USD im 2Q

Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal bisher offenbar eigene Aktien im Volumen von rund 6,4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Das geht aus einer Berechnung von Barron's basierend auf einer Pflichtmitteilung von CEO Warren Buffett für den Zeitraum Ende März bis 21. Juni hervor.

IPO/Confluent legt Ausgabepreis oberhalb der Preisspanne fest

Das US-Technologieunternehmen Confluent steht vor einem fulminanten Börsendebüt am Donnerstag. Der Betreiber der gleichnamigen Event-Streaming-Plattform legte den Ausgabepreis auf 36 Dollar je Aktie und damit oberhalb der Preisspanne von 29 bis 33 Dollar fest. Damit wird das Unternehmen mit 9,1 Milliarden Dollar bewertet.

